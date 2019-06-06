Горбачев госпитализирован 🔊 Воспроизвести © Юрий Абрамочкин РИА Новости



Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал



«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело. Но ещё сказать, что я увидел свет в конце тоннеля, рано. Ещё не видно его», — сообщил Горбачёв.



В конце апреля режиссёр кинокартины «Встреча с Горбачёвым» Андре Сингер заявил, что бывший президент СССР не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации.



Позднее руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации Горбачёва. Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал RT о своём состоянии.«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело. Но ещё сказать, что я увидел свет в конце тоннеля, рано. Ещё не видно его», — сообщил Горбачёв.В конце апреля режиссёр кинокартины «Встреча с Горбачёвым» Андре Сингер заявил, что бывший президент СССР не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации.Позднее руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации Горбачёва. russian.rt.com Категории: политика, здоровье, в России, история Ключевые слова: Горбачёв, госпитализация География: Россия — статья прочитана 58 раз Комментарии