Согретые песней сердца 🔊 Воспроизвести







28 мая этого года в клайпедском «Арарате» собрались те, кто так или иначе связан с пограничной службой. В этот день на протяжении многих лет отмечается День пограничника.



В нашей Клайпеде проживает немало потомков тех защитников границы, которые в кровавом июне 1941-ого насмерть стояли в неравной битве с фашистской ордой, немало ветеранов, которые несли свою нелегкую пограничную службу здесь, в портовом городе.



В этом году в ходе концерта больше всего говорилось о тех, кто отстоял свободу и мир на Земле. Потому что забывать имена людей, подаривших своим потомкам будущее, нельзя, особенно на фоне переписывания истории, попыток дать «новую» оценку событиям Великой Отечественной и в целом Второй мировой войны.



Приведу лишь несколько отрывков из самого концерта. 28 мая этого года в клайпедском «Арарате» собрались те, кто так или иначе связан с пограничной службой. В этот день на протяжении многих лет отмечается День пограничника.В нашей Клайпеде проживает немало потомков тех защитников границы, которые в кровавом июне 1941-ого насмерть стояли в неравной битве с фашистской ордой, немало ветеранов, которые несли свою нелегкую пограничную службу здесь, в портовом городе.В этом году в ходе концерта больше всего говорилось о тех, кто отстоял свободу и мир на Земле. Потому что забывать имена людей, подаривших своим потомкам будущее, нельзя, особенно на фоне переписывания истории, попыток дать «новую» оценку событиям Великой Отечественной и в целом Второй мировой войны.Приведу лишь несколько отрывков из самого концерта.











Младший политрук 105-ого погранотряда Михаил Баранов в ходе боя был ранен в обе ноги. Обнаружили потерявшего сознание пограничника фашисты. В отмщение за оказанное сопротивление гитлеровцы облили политрука бензином и сожгли заживо. Беременная жена политрука Нина Минеева с малолетней дочерью попали в концлагерь Димитравас в нескольких километрах от Кретинги. Там же, в сентябре 1941 года родилась младшая дочь политрука. В начале 1944 года вместе с дочерями угнана в Германию в трудовой лагерь в городе Швибусс. Освобождена в апреле 1945 года. Сегодня дочери проживают в г. Новокузнецке Кемеровской области.



12-ой заставой командовал лейтенант Василий Лесько. Располагалась она в г. Жемайчу-Науместис. В 4 утра застава подверглась массированному артналету. Пограничники заставы организовали оборону в одном из городских домов. Немцам удалось подобраться к этому деревянному дому и поджечь его. Когда из горящего здания вышел объятый пламенем лейтенант Лесько, немцы в него не стали стрелять, выжидая, что будет дальше. Начальник заставы подошел к группе солдат противника и подорвал себя с ними гранатой».



Можно ли забыть подвиг этих пограничников?



Кроме того, на концерте присутствовали члены семей пограничников 41-ого: В. Зобова, М. и Г. Кузьмичевы, А. Пичугин. Стоит отметить, что Александр Пичугин, внук командира-пограничника капитана Семена Гриненко, погибшего в бою с фашистами на 5-й заставе 17-ого погранотряда, ведет активный поиск не только могилы своего деда, но вполне возможно, что в скором времени его стараниями будут увековечены имена 230 солдат Великой Отечественной – пограничников 5-ой заставы, погибших 22 июня 1941 года, и 34-ого гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского полка, сложивших головы 22 июля 1944 года при освобождении Беларуси.











Концерт длился чуть более двух часов, однако на лицах зрителей не отражалась усталость. Профессиональный состав артистов, знакомые, задушевные песни – все это создало особую, теплую атмосферу. А в концерте принимали участие наши друзья, которых уже хорошо знает Клайпеда, - артисты из Санкт-Петербурга и Ленобласти Борис Дёмин и Кирилл Мелюкштис, молодой клайпедский артист Игнатий Семенов и начинающая свой большой путь Дарья Андреева, а также впервые на клайпедской сцене выступил заслуженный артист Республики Ингушетия, солист Государственного Кубанского Казачьего хора Демид Коротенко.







Так как Демид до приезда к нам прочитал книги В. П. Зобовой, в которых она рассказывает о концлагерях (ОФЛАГ-53, Димитравас), о бое на заставе, где 22 июня 1941 года находился ее отец, он приехал немного раньше и посетил памятные места, поклонился могилам советских воинов, спасших мир от фашизма. Надеемся, что это не последний приезд кубанского казака в нашу страну, которая, к слову, ему очень понравилась – сердечные, открытые люди, красивая, спокойная природа.



Спасибо всем, кто нашел время прийти на концерт! Надеемся, что мы смогли подарить вам пару часов сердечности и добра. До новых встреч!



Алексей ГРЕЙЧУС,



Балтийская молодежная ассоциация «Ювенис»



Фото В. Кондратьева и М. Андриянова



«По свидетельству пленного немецкого фельдфебеля, принимавшего участие в боях в этом районе: «… пограничники сопротивлялись до последнего. Нигде, никогда мы не видели такой стойкости, такого воинского упорства. Они предпочитали смерть возможности отхода. Советского пограничника можно было захватить только при двух условиях: когда он был уже мертв либо его ранило и он находился в тяжелом, бессознательном состоянии».Младший политрук 105-ого погранотряда Михаил Баранов в ходе боя был ранен в обе ноги. Обнаружили потерявшего сознание пограничника фашисты. В отмщение за оказанное сопротивление гитлеровцы облили политрука бензином и сожгли заживо. Беременная жена политрука Нина Минеева с малолетней дочерью попали в концлагерь Димитравас в нескольких километрах от Кретинги. Там же, в сентябре 1941 года родилась младшая дочь политрука. В начале 1944 года вместе с дочерями угнана в Германию в трудовой лагерь в городе Швибусс. Освобождена в апреле 1945 года. Сегодня дочери проживают в г. Новокузнецке Кемеровской области.12-ой заставой командовал лейтенант Василий Лесько. Располагалась она в г. Жемайчу-Науместис. В 4 утра застава подверглась массированному артналету. Пограничники заставы организовали оборону в одном из городских домов. Немцам удалось подобраться к этому деревянному дому и поджечь его. Когда из горящего здания вышел объятый пламенем лейтенант Лесько, немцы в него не стали стрелять, выжидая, что будет дальше. Начальник заставы подошел к группе солдат противника и подорвал себя с ними гранатой».Можно ли забыть подвиг этих пограничников?Кроме того, на концерте присутствовали члены семей пограничников 41-ого: В. Зобова, М. и Г. Кузьмичевы, А. Пичугин. Стоит отметить, что Александр Пичугин, внук командира-пограничника капитана Семена Гриненко, погибшего в бою с фашистами на 5-й заставе 17-ого погранотряда, ведет активный поиск не только могилы своего деда, но вполне возможно, что в скором времени его стараниями будут увековечены имена 230 солдат Великой Отечественной – пограничников 5-ой заставы, погибших 22 июня 1941 года, и 34-ого гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского полка, сложивших головы 22 июля 1944 года при освобождении Беларуси.Концерт длился чуть более двух часов, однако на лицах зрителей не отражалась усталость. Профессиональный состав артистов, знакомые, задушевные песни – все это создало особую, теплую атмосферу. А в концерте принимали участие наши друзья, которых уже хорошо знает Клайпеда, - артисты из Санкт-Петербурга и Ленобласти Борис Дёмин и Кирилл Мелюкштис, молодой клайпедский артист Игнатий Семенов и начинающая свой большой путь Дарья Андреева, а также впервые на клайпедской сцене выступил заслуженный артист Республики Ингушетия, солист Государственного Кубанского Казачьего хора Демид Коротенко.Так как Демид до приезда к нам прочитал книги В. П. Зобовой, в которых она рассказывает о концлагерях (ОФЛАГ-53, Димитравас), о бое на заставе, где 22 июня 1941 года находился ее отец, он приехал немного раньше и посетил памятные места, поклонился могилам советских воинов, спасших мир от фашизма. Надеемся, что это не последний приезд кубанского казака в нашу страну, которая, к слову, ему очень понравилась – сердечные, открытые люди, красивая, спокойная природа.Спасибо всем, кто нашел время прийти на концерт! Надеемся, что мы смогли подарить вам пару часов сердечности и добра. До новых встреч! специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: концлагерь, ассоциация, Димитравас, «Ювенис», «Арарат», День пограничника География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 235 раз Комментарии