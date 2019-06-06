«Ливерпуль» взял своё 🔊 Воспроизвести



За матчем с трибун наблюдал автор этих строк, получивший эту уникальную возможность вместе с сотнями участников социальной программы «Футбол для дружбы», седьмой год проводимой ПАО «Газпром», но о ней «Обзор» подробно расскажет уже в следующем номере.



А пока – заметки о финале Лиги чемпионов.



Перед матчем



Поскольку в решающем поединке сошлись две команды английской Премьер-лиги, то испанская столица, знакомая с репутацией фанов с Туманного Альбиона, напряглась. Но обошлось без особых эксцессов.



Да, пьяные и активно мусорящие англичане встречались, но агрессивные – крайне редко. В субботу на прошлой неделе английский «Ливерпуль» на мадридском стадионе «Метрополитано», домашнем стадионе клуба «Атлетико», в финале Лиги чемпионов обыграл своих соотечественников из «Тоттенхэма».За матчем с трибун наблюдал автор этих строк, получивший эту уникальную возможность вместе с сотнями участников социальной программы «Футбол для дружбы», седьмой год проводимой ПАО «Газпром», но о ней «Обзор» подробно расскажет уже в следующем номере.А пока – заметки о финале Лиги чемпионов.Поскольку в решающем поединке сошлись две команды английской Премьер-лиги, то испанская столица, знакомая с репутацией фанов с Туманного Альбиона, напряглась. Но обошлось без особых эксцессов.Да, пьяные и активно мусорящие англичане встречались, но агрессивные – крайне редко. Возможно, кто-то ожидал баталии с кровопролитием фанатов не жалующих друг друга клубов, но и этого, к счастью, не было.



Когда автор этих строк уселся за столик одного из уличных кафе, то справа от него сидели трое болельщиков – один из стана «Ливерпуля», а два – «Тоттенхэма». Оказалось, что это старые приятели. И проблема у них одна: на троих – один билет. Недостающее они надеялись приобрести уже здесь, в Мадриде.



А за столиком слева сидела семейная пара, также из Англии, которая тоже собиралась купить билет с рук в Мадриде. И к этой паре, кстати, действительно вскоре подошёл перекупщик и предложил билет за 2000 евро.



Стоит заметить, что это был довольно твёрдый тариф. Несколько взрослых журналистов, освещавших мероприятия программы «Футбол для дружбы» и получивших бесплатно билеты на финальный матч стоимостью 450 евро, также сталкивались с перекупщиками, предлагавшими журналистам уступить эти билеты за 2000 евро. Понятное дело, что потом они вряд ли были бы проданы за ту же цену.



А один журналист услышал даже о предложении заработать на билете 8000 евро, что явно попахивало для работника СМИ какими-то крупными неприятностями: кто станет платить 8000 за билет, который у перекупщиков стоит две тысячи?



Но слухи о том, что у журналистов в этом конкретном отеле есть билеты на финал, быстро разнеслись по всей земле мадридской, и перекупщики буквально осадили вход в наш отель. Но вскоре убедились, что желающих подзаработать на рисковом предприятии среди пишущей и снимающей братии нет. Сами с удовольствием посмотрим.



У стадиона



Стадион «Метрополитано» вмещает много зрителей, почти 70 тысяч, но он всё-таки не резиновый. Поэтому многие из необилеченных болельщиков пришли к стадиону в надежде всё же посмотреть футбол в традиционных фан-зонах. А их Мадрид-то и не приготовил почему-то в этот раз.



Хотите посмотреть? Идите в бары и кафе!



На сайте «Обзора» можно посмотреть фотографии, на которых видно, какие толпы остались «за забором».



Расстроены ли эти болельщики? Вряд ли, поскольку их привлекала атмосфера футбольного праздника. А если бы ещё и удалось попасть на трибуны, то это была бы вишенка на торте!



Пенальти



Перед финалом прошла традиционная церемония открытия, которую все желающие могли видеть по телевизору.



Потом прозвучал стартовый свисток, а вскоре ещё один, означавший, что главный судья назначает пенальти. И это - на 23-й секунде финала Лиги чемпионов!



Знаменитый тренер Жозе Моуринью о пенальти в ворота «Тоттенхэма» сказал так: «В футболе до сих пор существует много неоднозначных моментов. Думаю, в случае с Муссой Сиссоко мяч сначала ударился ему в грудь, а затем отскочил в руку. Дамир Скомина был вынужден быстро принимать решение, и он сделал выбор в пользу 11-метрового».



«Каждому человеку необходимо использовать руки как для обеспечения баланса тела, так и возможности быстро менять направление движения. Но с учётом новых правил и недремлющей системы видеопомощи арбитрам (VAR) футболист обязан учиться делать это иначе», — заключил специалист.



Как ни странно, большинство специалистов одобрили решение рефери, а вот болельщики не простили ему этого: судья убил матч!



Однако, чтобы для таких слов было основание, вначале Мохамед Салах должен был реализовать пенальти. И он это сделал.



Голая реклама



В середине первого тайма матч был прерван, поскольку на поле выбежала полуголая девица.



Автор этих строк довольно потирал руки: такое ведь по телевизору не покажут, а он вернётся в Вильнюс и раскроет секрет – что там было на самом деле.



Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что телезрители всё видели гораздо лучше, чем я с верхотуры трибун.



Журналисты тут же выяснили, что это была за девица и чего она хотела добиться таким образом. То есть СМИ самым добросовестным образом посодействовали нарушительнице.



Специалисты быстренько подсчитали, что поступок американской модели и актрисы Кинси Волански, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов, эквивалентен рекламе, равной почти 4 млн долларов. Об этом, в частности, сообщил известный бизнес-журналист Даррен Ровелл в социальной сети Твиттер.



Примерно столько стоит реклама во время финальной игры Лиги чемпионов. Матч между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем», к слову, посмотрели около 300 млн зрителей по всему миру.



В этой истории оказался замешан также бойфренд Кинси - русский блогер из США Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала Лиги чемпионов он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.



И теперь ведущие спонсоры УЕФА наверняка в большом раздумье: а стоит ли легально выплачивать Лиге чемпионов «огромные тыщи», когда гораздо дешевле будет нанять полуголых пышногрудых девиц. Или мускулистых красавцев, но обязательно полуголых.



Болельщики «Ливерпуля» - лучшие



Матч, по мнению многих СМИ, получился далеко не самым зрелищным, но мощная поддержка фанатов «Ливерпуля» делала атмосферу поединка особенной, ни с чем не сравнимой.



Впрочем, болельщики «Тоттенхэма» не собирались уступать сопернику в шумовой поддержке, несколько раз они были даже на равных с оппонентами.



Тем более что после перерыва футболисты «Тоттенхэма» выскочили на поле с явным желанием переломить ход матча. Они начали активно атаковать, но «Ливерпуль» был готов к этому.



Тот сосед по уличному кафе, что был слева от меня, сказал, что когда «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов в пятый раз, то этот болельщик был вынужден оставить свою машину на автостоянке под номером «5». А в Мадриде его поселили в номер под номером «6». Так что триумф «Ливерпуля» просто неизбежен.



Это стало окончательно ясно на 87-й минуте, когда вышедший на замену Ориги в ходе быстрой конт­ратаки забил второй гол.



«Это первый европейский трофей для меня. Этот год для нас был выдающимся, посмотрите на результаты в Премьер-лиге», — сказал Салах после матча.



А лучшего бомбардира «Тоттенхэма» Гарри Кейна, вышедшего на поле после вызванного травмой двухмесячного перерыва, покритиковали за то, что он был бледной тенью самого себя, и вскоре забыли о нём.



Всё внимание – победителям! Всё внимание «Ливерпулю» и его болельщикам!







Вильнюс - Мадрид Александр ШАХОВ Категории: спорт Ключевые слова: финал Лиги чемпионов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 69 раз Комментарии