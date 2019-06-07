Приглашает «Vilniaus festivalis»-2019

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Так, 8 июня в Большом ренессансном зале будет звучать очень подходящая для него музыка – состоится концерт оркестра барокко «Il pomo d’Oro». Этот образовавшийся в 2012 году в Италии международный коллектив впервые приезжает в Литву, на первом месте в его программах – музыка из опер и произведения эпохи барокко и классицизма. Удостоенный множества престижных наград, оркестр сотрудничает со многими исполнителями и дирижёрами современности, с 2016 года им руководит маэстро Максим Емельянычев. Два мероприятия открывшегося 3 июня 23-го Вильнюсского фестиваля на этой неделе состоятся в замечательных залах Дворца правителей, поскольку, как уже сообщалось, Большой зал Национальной филармонии, где он обычно проходит, закрыт на реконструкцию.Так, 8 июня в Большом ренессансном зале будет звучать очень подходящая для него музыка – состоится концерт оркестра барокко «Il pomo d’Oro». Этот образовавшийся в 2012 году в Италии международный коллектив впервые приезжает в Литву, на первом месте в его программах – музыка из опер и произведения эпохи барокко и классицизма. Удостоенный множества престижных наград, оркестр сотрудничает со многими исполнителями и дирижёрами современности, с 2016 года им руководит маэстро Максим Емельянычев. На концерте в Вильнюсе вместе с коллективом «Il pomo d’Oro» выступит французский виолончелист Эдгар Моро (на снимке). Уроженец Парижа, этот исполнитель с оркестрами выступает с 11 лет, в 13 лет он начал учиться в Парижской консерватории, в 15 лет завоевал приз как молодой солист на конкурсе виолончелистов им. М.Ростроповича в Париже, а в семнадцать – занял второе место на Международном конкурсе им. П.И.Чайковского в Москве. Э.Моро выступал с такими знаменитостями, как Валерий Гергиев, Гидон Кремер. Юрий Башмет, Кшиштоф Пендерецки. В программу вечера включены произведения, в которых виолончелист из Франции в полной мере сможет раскрыть свой талант, - как, например, концерты для виолончели и струнных инструментов Антонио Вивальди и Луиджи Боккерини.



9 июня, также во Дворце правителей, только в Актовом зале, - концерт оркестра современной музыки «Synaestesis». Образовавшийся в 2013 году коллектив уже успел стать одним из самых ярких ансамблей такого характера в Литве. Хотя оркестр в основном исполняет современную музыку, включая в свои программы всё более сложные по стилистике произведения, но не избегает и классики второй половины ХХ века. Такой, к примеру, как написанная в 1968 году «Серенада» для пяти инструментов Альфреда Шнитке (1934-1998), которая интересна тем, что в ней композитор использует и цитаты из собственной музыки для кино, и фрагменты произведений Бетховена, Чайковского и Римского-Корсакова.



Подробная информация о фестивале: www.vilniusfestival.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Vilniaus festivalis»-2019 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 129 раз Комментарии