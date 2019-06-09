Ваш адвокат

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Несколько лет назад я подарила (как оказалось впоследствии) свою трёхкомнатную квартиру сестре. Я была тяжело больна, перенесла инсульт, всё было как в тумане. Мне казалось, что мы с сестрой поехали к нотариусу, чтобы составить завещание на квартиру. Поскольку я литовского языка почти не знаю, то подписала документ не читая, полностью доверяя своей сестре. Однако спустя некоторое время, когда моё здоровье поправилось, я обнаружила, что я подписалась не под завещанием, а под договором о дарении квартиры сестре.



Хочу вернуть своё имущество. Можно ли отменить договор дарения, если да, то как это сделать?



Т.О. ,



Вильнюс



Договор дарения является двусторонней сделкой по которой одна сторона – даритель - безвозмездно передаёт своё имущество другой стороне – одариваемому. Договор дарения является двусторонней сделкой по которой одна сторона – даритель - безвозмездно передаёт своё имущество другой стороне – одариваемому. Статья 6.472 Гражданского кодекса Литовской Республики предусматривает отмену дарения по иску дарителя в следующих случаях:



1. если одариваемый совершает акт покушения на жизнь дарителя или его близких родственников или наносит им тяжкие увечья;



2. если, исходя из предмета подарка и личных особенностей сторон договора дарения, одариваемый совершает против дарителя действия, несовместимые с общепринятыми нормами морали;



3. если одариваемый обращается с ценным даром таким образом, что возникает угроза его уничтожения.



Договор дарения, как и любую сделку, можно оспорить и в судебном порядке признать недействительным. Статья 1.89 Гражданского кодекса Литовской Республики предусматривает признание сделки недействительной, если она была совершена дееспособным лицом, но в момент совершения сделки не способным понимать значение своих действий или руководить ими.



Статья 1.90 Гражданского кодекса Литовской Республики предусматривает признание сделки недействительной, если она совершена под влиянием заблуждения.



Исходя из минимальной информации об обстоятельствах дела можно сделать вывод, что для отмены дарения на основании статьи 6.472 Гражданского кодекса Литовской Республики нет оснований. Однако можно обратиться с иском в суд для признания сделки недействительной в соответствии со статьей 1.89 либо 1.90 Гражданского кодекса Литовской Республики в зависимости от конкретных обстоятельств дела.



Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ



Адрес конторы: ул. Нау­гардуко, 91-214, Вильнюс, тел. 275 28 38, (8 686) 26046.



Вопросы можно присылать на адрес конторы либо редакции или по эл. поч­те adnotem@gmail.com. Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ Категории: общество Ключевые слова: Договор дарения Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 61 раз Комментарии