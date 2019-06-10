Не совсем спокойный Юрбаркас 🔊 Воспроизвести Юрбаркас



В спокойном до сих пор литовском Юрбаркасе в последние несколько дней зафиксировано несколько преступлений: убит подросток, пытались изнасиловать девушку (она получила тяжёлые травмы), дети в школе напали на тренера, из-за взрывчатки эвакуирован комиссариат полиции.



Между тем на фоне убийства и попытки изнасилования литовские СМИ практически не обратили внимания на нападение на тренера.



Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис рассказал об этом происшествии.



Днём 27 мая поступило сообщение о том, что «к школе пришли молодые люди, которые хотели избить семиклассницу. Звонила тренер». Женщина объяснила, что пришла группа молодых людей, которые хотели забрать с её тренировки девочку (2005 г.р.). Тренер не разрешила им это сделать и велела уйти из зала. Двое мальчиков стали оскорблять тренера, вынесли из зала на улицу зеркало. После того как тренер всё-таки выпроводила подростков из зала, она позвонила в полицию. Между тем на фоне убийства и попытки изнасилования литовские СМИ практически не обратили внимания на нападение на тренера.Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис рассказал об этом происшествии.Днём 27 мая поступило сообщение о том, что «к школе пришли молодые люди, которые хотели избить семиклассницу. Звонила тренер». Женщина объяснила, что пришла группа молодых людей, которые хотели забрать с её тренировки девочку (2005 г.р.). Тренер не разрешила им это сделать и велела уйти из зала. Двое мальчиков стали оскорблять тренера, вынесли из зала на улицу зеркало. После того как тренер всё-таки выпроводила подростков из зала, она позвонила в полицию. Выяснилось, что группа подростков стояла на улице, в зал зашли лишь двое из них. Некоторые ребята оборвали цветы на клумбе и бросили их в двери спортзала. Все подростки в возрасте 13-14 лет. Ведётся расследование по факту нарушения общественного порядка (ст. 284 УК). Информация была передана мэрии, руководству школы и родителям детей. Эти подростки раньше в поле зрения полиции не попадали.



Убит подросток



23 мая в Юрбаркасе было обнаружено тело пропавшего 10 мая юноши (2001 г.р.) с колотой раной на шее. До того как было обнаружено тело, был задержан 17-летний подозреваемый - лучший друг покойного. Он был арестован. Тело обнаружили в заброшенном здании детского сада на ул. Жямайтес.



Эвакуирован комиссариат



28 мая во время обыска в комиссариате были изъяты две учебные гранаты. На место происшествия вызвали сапёров и из комиссариата эвакуировали 4 сотрудников. Учебные гранаты опасности не представляли. Ведётся служебная проверка.



Попытка изнасилования



Ранним утром 26 мая в усадьбе сельского туризма в Таурагском районе нетрезвый молодой человек (2001 г.р.), применив физическую силу, пытался изнасиловать девушку (2002 г.р.). Подозреваемый был пьян - 1,12 промилле.



Выяснилось, что девушка была сильно избита, у неё изувечено лицо. Пострадавшую доставили в Каунасскую клинику. Девушка находится в реанимации.



В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый - сын политика из Юрбаркаса. По сведениям DELFI, он свою вину отрицает, однако показаний свидетелей было достаточно для предъявления обвинений по



ч. 3 ст. 149 УК.



«Молодого человека опросили и отпустили. Его не арестовали, но назначили меру пресечения. После опроса ему предъявлены обвинения в попытке изнасилования», – сообщили в полиции.



Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.



Подозреваемый занимается спортом - боевыми искусствами. Оба его родителя - члены политической партии.



Генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас так прокомментировал ситуацию в Юрбаркасе:



«Мне об этом известно, я постоянно на связи с главой ГКП Мариямпольского округа и получаю информацию о событиях в Юрбаркасе. Все эти происшествия между собой не связаны.



Ситуация находится под контролем, на все происшествия должным образом реагировали, оперативно установили подозреваемых, в двух случаях ведётся расследование. Что касается истории в спортклубе, - уточняют обстоятельства происшествия, поддерживают контакт с родителями несовершеннолетних.



В мэрию Юрбаркаса приезжали руководители Юрбаркского комиссариата и ГКП Мариямпольского округа, они встречались с мэром, общиной, старостами.



Идёт выяснение ситуации, полиция ответит на волнующие общество вопросы.



Будем следить за ситуацией. Если увидим, что нужна более активная работа полиции или больше сил, - всё будет сделано».



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Клайпедская окружная прокуратура обратилась в суд с просьбой назначить более жёсткую меру пресечения юноше, подозреваемому в попытке изнасилования и избиении несовершеннолетней девушки.



В ходе расследования были получены обоснованные данные о том, что пострадавшей угрожали, требовали молчать. С учётом полученных данных прокуроры обратились в суд с просьбой назначить подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста и интенсивного контроля, чтобы лишить его возможности приближаться к пострадавшей или свидетелям. Такое решение было принято после того, как находящаяся в реанимации девушка получила SMS-сообщение, содержание которого не разглашается.



Решением Таурагского участкового суда юноше назначен домашний арест, ему на ногу надет браслет. «Молодой человек свою вину не признаёт, а в суде во время назначения меры пресечения он показания давать отказался», – сказал заместитель главного прокурора Клайпедского округа Аурелиюс Станисловайтис. Меру пресечения юноше назначили на два месяца.



Молодому человеку запрещено появляться в публичных местах и даже в школе, он круглосуточно должен находиться дома. Инф. «Обзора» Категории: чп и криминал Ключевые слова: Литва, Юрбаркас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 214 раз Комментарии