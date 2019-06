На трёх языках 🔊 Воспроизвести Юрий Кобрин родился 21 мая 1943 года в г. Черногорске Красноярского края в семье офицера Советской Армии. В связи с переназначениями отца учился в пяти школах СССР. С 1950 г. по настоящее время (с перерывом 1956-1960) живёт в Литве. Учился в Вильнюсском госпединституте и на Высших литературных курсах в Москве. Первые публикации относятся к 1961 году. Рекомендацию в Союз писателей СССР в 1966 г. дал Арсений Тарковский.



Автор 13 стихотворных книг и 14 перевод­ных сборников литовских поэтов. Ю.Кобрин – заслуженный деятель искусств России, академик Европейской Академии естественных наук (ФРГ), кавалер ордена Дружбы (РФ) и ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (ЛР), награждён медалью Пушкина (РФ), медалью Гёте (ФРГ).



В фолианте представлено творчество поэтов, пишущих на русском языке и проживающих в 27 странах мира. Стихи опубликованы на русском, в переводе на английский и на язык страны проживания писателя.



Также на трёх языках напечатаны и краткие биографии писателей. Стихотворение Юрия Кобрина на английском языке было взято из его поэтического цикла в книге «The Poetry of Perestroika» («Поэзия перестройки»), вышедшей в 1990 году в издательстве «IRON» в Великобритании. В этой своеобразной малой советской поэтической антологии были представлены в переводе на английский язык стихи Беллы Ахмадулиной, Олега Чухонцева, Иосифа Бродского, Владимира Кострова, Юнны Мориц, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Олеси Николаевой, Ольги Седаковой, Геннадия Русакова и других поэтов, чьё творчество перешагнуло из прошлого столетия в ХХI век.



АНГЛО-РУССКИЙ МОТИВ



Служителями в Тауэре



работают только



отставные офицеры



британской армии



Синий Тауэрский мост



через Темзу переброшен,



шпиль тюремный – в небо гвоздь –



золотой сияет брошью.



Смиту дышится легко,



пиво стойко пьёт у стойки;



англичанам – охо-хо! –



далеко до перестройки.*



Чёрный ворон клюв вострит,



в сукнах алых офицеры



отставные; всякий сыт,



и у всех в порядке нервы.



Лейтенант – армейский хват, -



став лихим экскурсоводом,



про истории расклад



бодро говорит народу.



Над толпою, рыжеус,



как по-писаному шпарит,



(Марс с Меркурием в союз



не за так вступил, не даром.)



Лизка Стюарт для него



то, что для меня сестрица.



Попирает твердь ногой,



как средневековый рыцарь.



Он, конечно, молодец,



гуманист и всё такое…



Но медалька за Суэц



на сукне – пятно густое.



В крепости, случайный гость,



разговор веду с веками,



тянущими в завтра хвост,



волочащийся по камню.



Синий Тауэрский мост



между будущим и прошлым,



гамлетовский стон-вопрос



дураками умным брошен.







Казематы… Видел в них



разные приспособленья:



если очень умный, вмиг



приведут тебя к смиренью.



Впрочем, нас не удивишь,



сами знаем не такое…



Лондон, Лондон, трубы крыш



целят в небо голубое.



Да, сияет брошью шпиль,



да, военный к штатским вежлив.



Если в жерлах пушек пыль,



значит, место есть надежде.



Я не зря сюда пришёл:



видится большое в малом, -



это очень хорошо,



что тюрьма музеем стала.



Лондон. 1987







* Автор впервые побывал в Великобритании, когда на его родине свирепствовала антиалкогольная кампания. Современники ещё помнят, что мечта о кружке пива до 11 часов казалась почти запредельной. Впрочем, и после вышеозначенного срока ввиду полного отсутствия «жидкого хлеба» в торговле.



- - -



От «Обзора»: На сайте www.obzor.lt приведённые здесь тексты опубликованы на трёх языках – на русском, английском и литовском.



Недавно в Вильнюс пришла бандероль из московского издательства «ЛИФФТ». В ней – «Антология. Писатели современной Евразии 2018. Anthology. Writers of contemporary Eurasia 2018».В фолианте представлено творчество поэтов, пишущих на русском языке и проживающих в 27 странах мира. Стихи опубликованы на русском, в переводе на английский и на язык страны проживания писателя.Также на трёх языках напечатаны и краткие биографии писателей. Стихотворение Юрия Кобрина на английском языке было взято из его поэтического цикла в книге «The Poetry of Perestroika» («Поэзия перестройки»), вышедшей в 1990 году в издательстве «IRON» в Великобритании. В этой своеобразной малой советской поэтической антологии были представлены в переводе на английский язык стихи Беллы Ахмадулиной, Олега Чухонцева, Иосифа Бродского, Владимира Кострова, Юнны Мориц, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Олеси Николаевой, Ольги Седаковой, Геннадия Русакова и других поэтов, чьё творчество перешагнуло из прошлого столетия в ХХI век.АНГЛО-РУССКИЙ МОТИВСлужителями в Тауэреработают толькоотставные офицерыбританской армииСиний Тауэрский мостчерез Темзу переброшен,шпиль тюремный – в небо гвоздь –золотой сияет брошью.Смиту дышится легко,пиво стойко пьёт у стойки;англичанам – охо-хо! –далеко до перестройки.*Чёрный ворон клюв вострит,в сукнах алых офицерыотставные; всякий сыт,и у всех в порядке нервы.Лейтенант – армейский хват, -став лихим экскурсоводом,про истории раскладбодро говорит народу.Над толпою, рыжеус,как по-писаному шпарит,(Марс с Меркурием в союзне за так вступил, не даром.)Лизка Стюарт для негото, что для меня сестрица.Попирает твердь ногой,как средневековый рыцарь.Он, конечно, молодец,гуманист и всё такое…Но медалька за Суэцна сукне – пятно густое.В крепости, случайный гость,разговор веду с веками,тянущими в завтра хвост,волочащийся по камню.Синий Тауэрский мостмежду будущим и прошлым,гамлетовский стон-вопросдураками умным брошен.Казематы… Видел в нихразные приспособленья:если очень умный, вмигприведут тебя к смиренью.Впрочем, нас не удивишь,сами знаем не такое…Лондон, Лондон, трубы крышцелят в небо голубое.Да, сияет брошью шпиль,да, военный к штатским вежлив.Если в жерлах пушек пыль,значит, место есть надежде.Я не зря сюда пришёл:видится большое в малом, -это очень хорошо,что тюрьма музеем стала.Лондон. 1987* Автор впервые побывал в Великобритании, когда на его родине свирепствовала антиалкогольная кампания. Современники ещё помнят, что мечта о кружке пива до 11 часов казалась почти запредельной. Впрочем, и после вышеозначенного срока ввиду полного отсутствия «жидкого хлеба» в торговле.- - -От «Обзора»: На сайте www.obzor.lt приведённые здесь тексты опубликованы на трёх языках – на русском, английском и литовском. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Юрий Кобрин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 166 раз Комментарии