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На трёх языках

Юрий Кобрин родился 21 мая 1943 года в г. Черногорске Красноярского края в семье офицера Советской Армии. В связи с переназначениями отца учился в пяти школах СССР. С 1950 г. по настоящее время (с перерывом 1956-1960) живёт в Литве. Учился в Вильнюсском госпединституте и на Высших литературных курсах в Москве. Первые публикации относятся к 1961 году. Рекомендацию в Союз писателей СССР в 1966 г. дал Арсений Тарковский.

Автор 13 стихотворных книг и 14 перевод­ных сборников литовских поэтов. Ю.Кобрин – заслуженный деятель искусств России, академик Европейской Академии естественных наук (ФРГ), кавалер ордена Дружбы (РФ) и ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (ЛР), награждён медалью Пушкина (РФ), медалью Гёте (ФРГ).
Недавно в Вильнюс пришла бандероль из московского издательства «ЛИФФТ». В ней – «Антология. Писатели современной Евразии 2018. Anthology. Writers of contemporary Eurasia 2018».

В фолианте представлено творчество поэтов, пишущих на русском языке и проживающих в 27 странах мира. Стихи опубликованы на русском, в переводе на английский и на язык страны проживания писателя.

Также на трёх языках напечатаны и краткие биографии писателей. Стихотворение Юрия Кобрина на английском языке было взято из его поэтического цикла в книге «The Poetry of Perestroika» («Поэзия перестройки»), вышедшей в 1990 году в издательстве «IRON» в Великобритании. В этой своеобразной малой советской поэтической антологии были представлены в переводе на английский язык стихи Беллы Ахмадулиной, Олега Чухонцева, Иосифа Бродского, Владимира Кострова, Юнны Мориц, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Олеси Николаевой, Ольги Седаковой, Геннадия Русакова и других поэтов, чьё творчество перешагнуло из прошлого столетия в ХХI век.

АНГЛО-РУССКИЙ МОТИВ

Служителями в Тауэре

работают только

отставные офицеры

британской армии

Синий Тауэрский мост

через Темзу переброшен,

шпиль тюремный – в небо гвоздь –

золотой сияет брошью.

Смиту дышится легко,

пиво стойко пьёт у стойки;

англичанам – охо-хо! –

далеко до перестройки.*

Чёрный ворон клюв вострит,

в сукнах алых офицеры

отставные; всякий сыт,

и у всех в порядке нервы.

Лейтенант – армейский хват, -

став лихим экскурсоводом,

про истории расклад

бодро говорит народу.

Над толпою, рыжеус,

как по-писаному шпарит,

(Марс с Меркурием в союз

не за так вступил, не даром.)

Лизка Стюарт для него

то, что для меня сестрица.

Попирает твердь ногой,

как средневековый рыцарь.

Он, конечно, молодец,

гуманист и всё такое…

Но медалька за Суэц

на сукне – пятно густое.

В крепости, случайный гость,

разговор веду с веками,

тянущими в завтра хвост,

волочащийся по камню.

Синий Тауэрский мост

между будущим и прошлым,

гамлетовский стон-вопрос

дураками умным брошен.



Казематы… Видел в них

разные приспособленья:

если очень умный, вмиг

приведут тебя к смиренью.

Впрочем, нас не удивишь,

сами знаем не такое…

Лондон, Лондон, трубы крыш

целят в небо голубое.

Да, сияет брошью шпиль,

да, военный к штатским вежлив.

Если в жерлах пушек пыль,

значит, место есть надежде.

Я не зря сюда пришёл:

видится большое в малом, -

это очень хорошо,

что тюрьма музеем стала.

Лондон. 1987



* Автор впервые побывал в Великобритании, когда на его родине свирепствовала антиалкогольная кампания. Современники ещё помнят, что мечта о кружке пива до 11 часов казалась почти запредельной. Впрочем, и после вышеозначенного срока ввиду полного отсутствия «жидкого хлеба» в торговле.

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От «Обзора»: На сайте www.obzor.lt приведённые здесь тексты опубликованы на трёх языках – на русском, английском и литовском.

Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Юрий Кобрин
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169
статья прочитана 166 раз
добавлена сегодня, 9 июня, 11:00

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