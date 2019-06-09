Автор 13 стихотворных книг и 14 переводных сборников литовских поэтов. Ю.Кобрин – заслуженный деятель искусств России, академик Европейской Академии естественных наук (ФРГ), кавалер ордена Дружбы (РФ) и ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (ЛР), награждён медалью Пушкина (РФ), медалью Гёте (ФРГ).
Недавно в Вильнюс пришла бандероль из московского издательства «ЛИФФТ». В ней – «Антология. Писатели современной Евразии 2018. Anthology. Writers of contemporary Eurasia 2018».
В фолианте представлено творчество поэтов, пишущих на русском языке и проживающих в 27 странах мира. Стихи опубликованы на русском, в переводе на английский и на язык страны проживания писателя.
Также на трёх языках напечатаны и краткие биографии писателей. Стихотворение Юрия Кобрина на английском языке было взято из его поэтического цикла в книге «The Poetry of Perestroika» («Поэзия перестройки»), вышедшей в 1990 году в издательстве «IRON» в Великобритании. В этой своеобразной малой советской поэтической антологии были представлены в переводе на английский язык стихи Беллы Ахмадулиной, Олега Чухонцева, Иосифа Бродского, Владимира Кострова, Юнны Мориц, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Олеси Николаевой, Ольги Седаковой, Геннадия Русакова и других поэтов, чьё творчество перешагнуло из прошлого столетия в ХХI век.
АНГЛО-РУССКИЙ МОТИВ
Служителями в Тауэре
работают только
отставные офицеры
британской армии
Синий Тауэрский мост
через Темзу переброшен,
шпиль тюремный – в небо гвоздь –
золотой сияет брошью.
Смиту дышится легко,
пиво стойко пьёт у стойки;
англичанам – охо-хо! –
далеко до перестройки.*
Чёрный ворон клюв вострит,
в сукнах алых офицеры
отставные; всякий сыт,
и у всех в порядке нервы.
Лейтенант – армейский хват, -
став лихим экскурсоводом,
про истории расклад
бодро говорит народу.
Над толпою, рыжеус,
как по-писаному шпарит,
(Марс с Меркурием в союз
не за так вступил, не даром.)
Лизка Стюарт для него
то, что для меня сестрица.
Попирает твердь ногой,
как средневековый рыцарь.
Он, конечно, молодец,
гуманист и всё такое…
Но медалька за Суэц
на сукне – пятно густое.
В крепости, случайный гость,
разговор веду с веками,
тянущими в завтра хвост,
волочащийся по камню.
Синий Тауэрский мост
между будущим и прошлым,
гамлетовский стон-вопрос
дураками умным брошен.
Казематы… Видел в них
разные приспособленья:
если очень умный, вмиг
приведут тебя к смиренью.
Впрочем, нас не удивишь,
сами знаем не такое…
Лондон, Лондон, трубы крыш
целят в небо голубое.
Да, сияет брошью шпиль,
да, военный к штатским вежлив.
Если в жерлах пушек пыль,
значит, место есть надежде.
Я не зря сюда пришёл:
видится большое в малом, -
это очень хорошо,
что тюрьма музеем стала.
Лондон. 1987
* Автор впервые побывал в Великобритании, когда на его родине свирепствовала антиалкогольная кампания. Современники ещё помнят, что мечта о кружке пива до 11 часов казалась почти запредельной. Впрочем, и после вышеозначенного срока ввиду полного отсутствия «жидкого хлеба» в торговле.
- - -
От «Обзора»: На сайте www.obzor.lt приведённые здесь тексты опубликованы на трёх языках – на русском, английском и литовском.
В фолианте представлено творчество поэтов, пишущих на русском языке и проживающих в 27 странах мира. Стихи опубликованы на русском, в переводе на английский и на язык страны проживания писателя.
Также на трёх языках напечатаны и краткие биографии писателей. Стихотворение Юрия Кобрина на английском языке было взято из его поэтического цикла в книге «The Poetry of Perestroika» («Поэзия перестройки»), вышедшей в 1990 году в издательстве «IRON» в Великобритании. В этой своеобразной малой советской поэтической антологии были представлены в переводе на английский язык стихи Беллы Ахмадулиной, Олега Чухонцева, Иосифа Бродского, Владимира Кострова, Юнны Мориц, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Олеси Николаевой, Ольги Седаковой, Геннадия Русакова и других поэтов, чьё творчество перешагнуло из прошлого столетия в ХХI век.
АНГЛО-РУССКИЙ МОТИВ
Служителями в Тауэре
работают только
отставные офицеры
британской армии
Синий Тауэрский мост
через Темзу переброшен,
шпиль тюремный – в небо гвоздь –
золотой сияет брошью.
Смиту дышится легко,
пиво стойко пьёт у стойки;
англичанам – охо-хо! –
далеко до перестройки.*
Чёрный ворон клюв вострит,
в сукнах алых офицеры
отставные; всякий сыт,
и у всех в порядке нервы.
Лейтенант – армейский хват, -
став лихим экскурсоводом,
про истории расклад
бодро говорит народу.
Над толпою, рыжеус,
как по-писаному шпарит,
(Марс с Меркурием в союз
не за так вступил, не даром.)
Лизка Стюарт для него
то, что для меня сестрица.
Попирает твердь ногой,
как средневековый рыцарь.
Он, конечно, молодец,
гуманист и всё такое…
Но медалька за Суэц
на сукне – пятно густое.
В крепости, случайный гость,
разговор веду с веками,
тянущими в завтра хвост,
волочащийся по камню.
Синий Тауэрский мост
между будущим и прошлым,
гамлетовский стон-вопрос
дураками умным брошен.
Казематы… Видел в них
разные приспособленья:
если очень умный, вмиг
приведут тебя к смиренью.
Впрочем, нас не удивишь,
сами знаем не такое…
Лондон, Лондон, трубы крыш
целят в небо голубое.
Да, сияет брошью шпиль,
да, военный к штатским вежлив.
Если в жерлах пушек пыль,
значит, место есть надежде.
Я не зря сюда пришёл:
видится большое в малом, -
это очень хорошо,
что тюрьма музеем стала.
Лондон. 1987
* Автор впервые побывал в Великобритании, когда на его родине свирепствовала антиалкогольная кампания. Современники ещё помнят, что мечта о кружке пива до 11 часов казалась почти запредельной. Впрочем, и после вышеозначенного срока ввиду полного отсутствия «жидкого хлеба» в торговле.
- - -
От «Обзора»: На сайте www.obzor.lt приведённые здесь тексты опубликованы на трёх языках – на русском, английском и литовском.