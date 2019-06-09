Подарок всему городу

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Теперь это ателье сменило адрес и находится напротив камня, заложенного в честь основания города атомщиков.
Елена и по сей день работает на Игналинской АЭС, но её магазин-ателье rada.design.atelier – источник неиссякаемой радости и самореализации для этой одарённой женщины.
«Почему рада? – да потому, что я очень рада, когда рады мои клиенты», - говорит Елена.
«Моя мечта с детства – стать модельером, но тогда, в юности, меня отговорили родители. Но мечта не покидала меня, и я решилась. Все модели я сама придумываю, а реализует их замечательный мастер Людмила, настоящий профессионал своего дела. Она получила образование в России. Также мы регулярно устраиваем презентации моды и демонстрацию итальянских тканей, каждую вторую пятницу и субботу месяца. Так что у нас не только магазин и ателье, но и своеобразный клуб моды. Этим занимается Бируте, третий член нашего дружного коллектива, она привозит чудесные ткани прямо из Италии», - делится Елена.
По её словам, магазин – для женщин, которые любят себя, которым хочется одеваться нестандартно.
«Мы используем только натуральные ткани, стиль – это в основном бохо, всё свободно и естественно», - отмечает модельер.
Анна Тураносова-Абрас, специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: модельер, Елена Удальцова
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169
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