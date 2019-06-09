Подарок всему городу 🔊 Воспроизвести Более шести лет назад уроженка Новосибирска Елена Удальцова, инженер-строитель, переехавшая в тогдашний Снечкус в 1976 году для работы на станции, открыла своё ателье моды.



Теперь это ателье сменило адрес и находится напротив камня, заложенного в честь основания города атомщиков.



Елена и по сей день работает на Игналинской АЭС, но её магазин-ателье rada.design.atelier – источник неиссякаемой радости и самореализации для этой одарённой женщины.



«Почему рада? – да потому, что я очень рада, когда рады мои клиенты», - говорит Елена.



«Моя мечта с детства – стать модельером, но тогда, в юности, меня отговорили родители. Но мечта не покидала меня, и я решилась. Все модели я сама придумываю, а реализует их замечательный мастер Людмила, настоящий профессионал своего дела. Она получила образование в России. Также мы регулярно устраиваем презентации моды и демонстрацию итальянских тканей, каждую вторую пятницу и субботу месяца. Так что у нас не только магазин и ателье, но и своеобразный клуб моды. Этим занимается Бируте, третий член нашего дружного коллектива, она привозит чудесные ткани прямо из Италии», - делится Елена.



По её словам, магазин – для женщин, которые любят себя, которым хочется одеваться нестандартно.



«Мы используем только натуральные ткани, стиль – это в основном бохо, всё свободно и естественно», - отмечает модельер. Теперь это ателье сменило адрес и находится напротив камня, заложенного в честь основания города атомщиков.Елена и по сей день работает на Игналинской АЭС, но её магазин-ателье rada.design.atelier – источник неиссякаемой радости и самореализации для этой одарённой женщины.«Почему рада? – да потому, что я очень рада, когда рады мои клиенты», - говорит Елена.«Моя мечта с детства – стать модельером, но тогда, в юности, меня отговорили родители. Но мечта не покидала меня, и я решилась. Все модели я сама придумываю, а реализует их замечательный мастер Людмила, настоящий профессионал своего дела. Она получила образование в России. Также мы регулярно устраиваем презентации моды и демонстрацию итальянских тканей, каждую вторую пятницу и субботу месяца. Так что у нас не только магазин и ателье, но и своеобразный клуб моды. Этим занимается Бируте, третий член нашего дружного коллектива, она привозит чудесные ткани прямо из Италии», - делится Елена.По её словам, магазин – для женщин, которые любят себя, которым хочется одеваться нестандартно.«Мы используем только натуральные ткани, стиль – это в основном бохо, всё свободно и естественно», - отмечает модельер. Анна Тураносова-Абрас , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: модельер, Елена Удальцова Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 167 раз Комментарии