Почему сожгли Пирчюпяй /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести На церемонии открытия памятника 3 июня 2019 года исполнилось 75 лет, как гитлеровцы заживо сожгли жителей литовской деревни Пирчюпяй, именовавшейся ещё и как Пирчюпис.



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На вопрос: «Почему сожгли Пирчюпяй?» есть два варианта ответа. Во-первых, как утверждают советские историки, фашисты сожгли деревню в Варенском районе Литвы, потому что жители Пирчюпяй активно сотрудничали с советскими партизанами, делились с ними последним куском хлеба, обстирывали и обшивали, собирали и передавали сведения о передвижениях оккупантов, снабжали медикаментами. Активная деятельность партизан в этом районе началась ещё в 1942 году. Тогда почему немцы терпели это и обратили внимание на дружбу партизан и жителей деревни только в июне 1944 года? На вопрос: «Почему сожгли Пирчюпяй?» есть два варианта ответа. Во-первых, как утверждают советские историки, фашисты сожгли деревню в Варенском районе Литвы, потому что жители Пирчюпяй активно сотрудничали с советскими партизанами, делились с ними последним куском хлеба, обстирывали и обшивали, собирали и передавали сведения о передвижениях оккупантов, снабжали медикаментами. Активная деятельность партизан в этом районе началась ещё в 1942 году. Тогда почему немцы терпели это и обратили внимание на дружбу партизан и жителей деревни только в июне 1944 года?



Радует, что Центр назвал нацистские войска оккупантами.



Сколько населённых пунктов и какое количество мирных жителей необходимо было бы уничтожить немецким оккупантам в 1944 году? Дело в том, что «за первые пять месяцев 1944 года только крупные партизанские отряды взорвали 11 железнодорожных мостов и 2017 рельсов, повредили 231 км телефонно-телеграфной связи, уничтожили 106 автомашин, вывели из строя 10 заводов и мастерских, работавших на врага. За это же время народные мстители убили 87 вражеских офицеров, 4477 солдат и полицейских, ранили 56 офицеров и 3289 солдат, захватили большое количество трофеев». Об этом в июле 1944 года сообщала газета «Тиеса». Однако, так называемых «акций возмездия» не было. Советские историки послевоенного времени писали о единении красных партизан и местного населения.



Во время открытия памятника. Фото из архива автора







Как бы там ни было, даже если не брать во внимание, за что и почему сожжены 119 человек, факт, что их уничтожили нацисты, – неоспорим и ни в коем случае не снимает ответственности с немецкой армии. Но все 75 лет, прошедшие со дня трагедии в Пирчюпяй, представители Германии проявляют равнодушное отношение к этой дате. Да и Центр геноцида «спокоен» в этом вопросе, если не считать размещение «пояснительной записки».



Как всё было на самом деле



Для борьбы с партизанами немцы применяли всевозможные средства и методы: лживую пропаганду, провокации, засылку в отряды своей агентуры. Наиболее эффективный способ борьбы с партизанами - репрессии против местного населения в районе партизанской деятельности. Именно этот приём и был использован немцами 3 июня 1944 года - это был самый страшный день в истории деревни и всей Дзукии.



Во время открытия памятника. Фото из архива автора







Вот как этот день описан в книге С.Синкявичюса «Пирчюпяй» (1974 год):



«Около 7 часов утра 3 июня 1944 года из Эйшишкес выехали два грузовика и направились в сторону Вильнюса. В машинах было более двадцати эсэсовцев 9-й и 10-й рот 3-го батальона 16-го полицейского полка СС, которые, как позднее выяснилось, направлялись в штаб полка в Тракай и в Вильнюс за продуктами. Однако в этот день они не достигли цели путешествия. Неподалёку от Пирчюпяй гитлеровцы наскочили на заложенные партизанами мины. Тогда погибли 14 человек от взрыва мин и от прицельного огня партизан, пять фашистов попали в плен, и только нескольким удалось бежать. Одного раненого немца крестьянин, который оказался рядом с местом боя, привёз в Пирчюпяй».



Спешно прибывший на место боя немецкий патруль обнаружил только сожжённые автомобили и трупы немецких солдат.



Реакцию немцев на случившееся на дороге, долго ждать не пришлось. Но с кем воевать? Партизаны после проведённой акции быстро удалились на свою базу в пущу, оставив наедине с немцами мирное население Пирчюпяй.



К слову, газета «Тиеса» в 1944 году писала: «Народ Литвы видел в партизанах своих верных защитников от неистовствовавших гитлеровских бандитов. Партизаны спасли многие тысячи рабочих и крестьян Литвы от угона на гитлеровскую каторгу и от мобилизации в разбойничью немецкую армию. Благодаря боевым действиям партизан гитлеровцы не смогли опустошать деревни Литвы».



Но в ситуации, которая сложилась вокруг Пирчюпяй и партизан, разгромивших штабные машины немцев, всё произошло не так. Немцы всю свою злобу направили на мирных жителей.



Архивное фото







«...Было около одиннадцати часов, когда со стороны Эйшишкес послышался постепенно нараставший гул моторов. Вдруг из лесу вынырнула большая колонна машин в сопровождении танков и самоходных артиллерийских установок. Проехав несколько сотен метров, колонна остановилась на том месте, где стоит теперь скорбная фигура Матери. Из грузовиков посыпались вооружённые тяжёлыми и лёгкими пулемётами, автоматами и винтовками каратели 9-й и 10-й рот 3-го батальона, 16-го полицейского полка СС. Руководил их действиями командовавший 16-м полицейским полком СС подполковник, оберштурмбаннфюрер СС Вальтер Титель. Получив сообщение, что партизаны уничтожили несколько эсэсовцев из его полка, Титель быстро направился из Тракай, где был его штаб, в Эйшишкес, поднял всех и двинулся на Пирчюпяй, чтобы излить свой гнев на ни в чём не повинных людей», писала «Тиеса».



Вместе с Тителем в Пирчюпяй прибыли и его сообщники по кровавым расправам капитаны Ганс Рик, Шликкер, Вальтер Ральф, Эдуард Мешке, старший лейтенант Вернер Аккерман, командиры рот — лейтенанты Рихард Карст, Иокуб Альберс, Пауль Циммерман, старший лейтенант Макс Богнер. Это непосредственно они командовали подразделениями банды убийц, выполняли указания и волю палача Тителя. Колонна из 17 грузовиков с солдатами, три небольших танка и одна большая бронемашина - всего свыше 400 солдат.



Они окружили деревню. Но, поскольку жители уже свыклись с появлением военных, никто не скрывался, напротив, многие вернулись посмотреть, кто и зачем приехал в деревню. Не обнаружив советских партизан, каратели всю свою ярость излили на безоружных людей. Население деревни Сянейи Пирчюпяй фашисты не тронули, но и не позволили им смотреть, что творится по другую сторону шоссе. Зато Науейи Пирчюпяй они ограбили, затем, согнав всех мужчин в один сарай, а женщин и детей - в три других дома, они эти строения подожгли зажигательными пулями.











Убиты и заживо сожжены 119 человек - 58 мужчин и 61 женщина. Самому старшему из них было 90 лет. Среди сожжённых и задохнувшихся в дыму было 49 детей до 16 лет, был среди них и грудной младенец возрастом 6 недель.



Некоторые жители пытались бежать, но вырвавшихся из оцепления настигали пули, или же их ловили и снова бросали в огонь. Кровавая экзекуция длилась более трёх часов. Фашисты сожгли 27 усадеб со всеми хозпостройками. Мужчины покрепче сумели бежать в лес, так что жертвами расправы оказались по большей части дети, женщины и старики деревни Пирчюпяй. Вместе с ними погибли в огне и 15 жителей других деревень, которые, на свою беду, гостили у местных. Спаслось всего 39 человек (9 вырвались из оцепления, а других просто в тот момент не было в деревне).



Однако не все жители Науейи Пирчюпяй были уничтожены. Вскоре после того, как деревня была окружена, на место экзекуции прибыл начальник литовской полиции безопасности Эйшишкского района Стяпас Ульбинас. Увидев среди стоявших в окружении бывшую сотрудницу налоговой инспекции Марите Уждавините, он подозвал её. Когда женщина ответила, что без своих родителей не тронется с места, охранники позволили ей забрать из «круга смерти» отца и мать.



В это время к Ульбинасу подбежала ещё одна женщина, заявившая, что её сын работает в Германии, а сейчас приехал в отпуск. Полицаи и ему позволили выйти из рядов смертников. Ещё одна заявила, что её семью убили партизаны, а теперь и её хотят расстрелять. Дали и ей выйти. Ещё каратели сами вызвали жительницу деревни Алданавичене... Судьба остальных оказалась трагической.



По окончании карательной операции остальным крестьянам было выдано письмо, в котором говорилось, что так, как поступили с жителями Науейи Пирчюпяй, немецкие власти поступят с каждым.



Ещё долгое время в деревне патрулировали вражеские солдаты, не давая сельчанам похоронить своих близких. И только через неделю немцы вменили в обязанность настоятелю Валькининкского прихода организовать погребение останков.



В разрешении на организацию похорон в приказном порядке подчёркивалось, что похороны должны проходить тихо. По рассказам очевидцев, похороны провели на скорую руку, опасаясь, чтобы немцы не передумали.



Мужчины спешно вырыли две огромные ямы. В одну поместили обгоревшие кости женщин и детей, в другую - останки мужчин. На месте захоронения установили деревянные кресты. Первый крест своей дочери, пришедшей погостить в Пирчюпяй из другой деревни и оставшейся здесь навечно, отец установил в 1947 году. Второй установили на могиле женщин и детей, третий - на месте погребения мужчин.







Взгляд с немецкой стороны



Вот что рассказывают немецкие военные, участники тех событий, о том трагическом дне.



Обер-вахмистр транспортной роты 16-го полицейского полка Отто Оилиц: «В июне 1944 года партизаны напали на колонну на дороге Вильнюс - Эйшишкес. В отместку за это подполковник Титель, старший лейтенант Аккерман и капитан Мешке приказали деревню, которая находилась неподалёку от места нападения, сжечь (название забыл), людей расстрелять, а их скот забрать ... Все жители (мужчины, женщины и дети) были согнаны в один амбар и из пулемётов расстреляны. Я это видел. Вся деревня была сожжена. Всего было сожжено около 20 домов. Я сжёг два дома».



В 1948 году за преступления был осуждён бывший связист роты связи третьего батальона 16-го полицейского полка СС Рихард Дабельштейн. Вот небольшой отрывок из протокола допроса Дабельштейна, от 3 сентября 1948 года:



«Вопрос: Расскажите подробнее, как была организована операция и как её выполняли от начала и до конца, а также, каковы результаты этой операции.



Ответ: Операция по уничтожению советских людей в Эйшишкском районе проходила в следующем порядке. В третий батальон в Эйшишкес на машинах приехал Титель с 20 охранниками и отдал приказ третьему батальону отправляться в деревню, название которой я не знаю. Это примерно в 10 км от Эйшишкес, в направлении Тракай.



Спустя примерно полчаса после этого приказа Титель отправился в указанную деревню с третьим батальоном. Я ехал в машине с ротой в конце колонны. В машине было 25 человек. Когда до деревни оставалось около километра, солдаты оставили машины и дальше шли пешком. Добравшись до места операции, роты рассредоточились и окружили деревню. В это время я и Рудольф фон Кирчнер с командиром одной из рот повернули в деревню. Когда пришли в деревню, я здесь увидел подполковника Тителя и его адъютанта капитана Рика, стоящих на окраине деревни. На площади были собраны мужчины. Здесь был и командир третьего батальона, капитан. Его фамилии не помню.



После того как окружили деревню, наша работа радистов была завершена. Поэтому я и фон Кирчнер, получив разрешение от командира роты, пошли к радисту Вильгельму Винке, который был на другой стороне деревни. Придя к Винке, примерно через пятнадцать минут, мы услышали выстрелы.



...На площади собрали мужчин, а также женщин, детей и стариков, которых позже закрыли в одном доме и из пистолетов и автоматов их расстреляли. В этой деревне было расстреляно более 150 человек. После стрельбы мы подожгли деревню и на машинах уехали обратно: Титель - в Тракай, а третий батальон - в Эйшишкес.



Эта операция была проведена потому, что недалеко от деревни были обстреляны машины нашего батальона».



Позже, 5 января 1949 года, Дабельштейн указал, что сожжённая деревня называлась Пирчюпяй. Он также упомянул и других участников этой акции.



Об уничтожении деревни Дабельштейн письменно рассказал так:



«...Июнь 1944 года. Причиной операции, которая прошла в районе Тракай - Эйшишкес, явилось то, что партизаны напали на один грузовик нашего батальона, убили 13 человек из нашего батальона, которые находились в машине. В Эйшишкес из Тракай прибыли два танка, командир полка подполковник Титель и его адъютант капитан Рик. В операции также принимали участие штаб батальона, корпус водителей, отряд связи батальона. Фамилии командира батальона я не знаю, его адъютантом был старший лейтенант Аккерман, командир отряда связи – вахмистр Брокман. В операции также принимали участие две роты третьего батальона из Эйшишкес, номера этих рот не знаю. Я ехал в грузовике вместе с людьми одной роты. Из отряда связи со мной был вахмистр Рудольф фон Кирчнер. С людьми другой роты ехал связист вахмистр Вильгельм Винке. Фамилии других связистов, которые ехали с Винке, мне неизвестны.



До деревни мы ехали примерно 19 км. Рота, в которой был я, вышла из машины, рассредоточилась в цепь и направилась в сторону деревни. Когда мы подошли к деревне, я забрался на крышу одного дома и увидел командира полка подполковника Тителя. На деревенскую площадь сгонялись жители. Тогда я пошёл на другую сторону деревни к связистам другой роты. По дороге мы заскочили в несколько домов. Не прошло и получаса, когда на окраинах леса послышались пулемётные выстрелы. Туда были отправлены мужчины этой деревни.



Выстрелы со стороны леса утихли. Однако, через какое-то время выстрелы в деревне вновь прозвучали. Из одного дома появился дым. Мне кажется, что из этого дома и были слышны выстрелы. Этот дом был в 60-70 метрах от меня. Из него были слышны крики. В этом доме, должно быть, расстреляны и сожжены женщины и дети».



В 1948 году был арестован и в дальнейшем осуждён за преступления, совершённые в Индрицком, Себежском и Невельском районах, а также в Пирчюпяй, гауптвахмистр третьего батальона 16-го полка полиции СС Вальтер Шветман. Вот его показания:



«...В Пирчюпяй я прибыл чуть позже, когда наш батальон всех жителей уже выгнал из домов в одно место и разделил на две группы: мужчины – в одну, женщины и дети – в другую... В это время солдаты 9-й и 10-й рот согнали женщин в один дом для расстрела. Я также участвовал в этом по своему желанию. Две женщины отделились от толпы и, по-видимому, хотели бежать. Увидев это, я достал пистолет и застрелил их.



Больше в женщин я не стрелял, мои нервы не выдерживали. Подойдя к старшему лейтенанту Аккерману, представился. После чего зашёл в один дом и взял перчатки, связанные из шерсти. Всё это я потом отослал в Германию. В процессе той операции все жители были уничтожены, а дома сожжены. (...) Животные и продукты питания были забраны».



...В годы Второй мировой вой­ны в Литве была сожжена 21 деревня. 8 сентября 1943 года была сожжена располагавшаяся между Лянтварисом и Вареной деревня Фермосай, 11 сентября - деревни Дрижуляй и Лазденай (между Вевисом и Лянтварисом), 13 сентября - деревни Милюнай, Шлапяляй, Лаучюнай (Рокишкский уезд), 30 сентября - деревня Каркишкяй близ Варены, в первые месяцы 1944 года - деревни Гумбос, Гайдес, Кярнавес в Тракайском уезде...



Фоторепортаж Виктора Грецкаса, "Обзор", с места события - 3 июня 2019 года:



Вторая версия, которую в один голос высказывали немецкие военные, участники акции в Пирчюпяй, на допросах во время процесса проходившего в Риге – это месть советским партизанам за убийство немецких солдат недалеко от Пирчюпяй. То есть, стерев с лица земли ближайший населённый пункт, немцы тем самым отомстили советским партизанам. Кстати, эту позицию сегодня поддерживает Центр геноцида жителей Литвы. Вот что написано на стенде установленном у памятника «Мать»: «Во время Второй мировой войны, 3 июня 1944 года, нацистские оккупанты заживо сожгли 119 жителей деревни Пирчюпяй. Убийство спровоцировал 14-й отряд, который подчинялся разведывательному управлению Генерального штаба Красной Армии, который 3 июня утром на дороге Эйшишкес - Вильнюс, в нескольких километрах от деревни Пирчюпяй, напал на автоколонну 16-го полка полиции СС, уничтожил 6 немецких солдат (8 пропали без вести). Этот отряд был направлен в район Рудишкес, где действовали соединения советских партизан из Белоруссии, для проведения разведывательных и диверсионных работ осенью 1943 года. Часто нацистские оккупанты в ответ на нападения партизан на армию и полицию нацистской Германии прибегали к уничтожению невинных людей, пытаясь тем самым усмирить действия советских партизан, призывая прекратить их действия».Радует, что Центр назвал нацистские войска оккупантами.Сколько населённых пунктов и какое количество мирных жителей необходимо было бы уничтожить немецким оккупантам в 1944 году? Дело в том, что «за первые пять месяцев 1944 года только крупные партизанские отряды взорвали 11 железнодорожных мостов и 2017 рельсов, повредили 231 км телефонно-телеграфной связи, уничтожили 106 автомашин, вывели из строя 10 заводов и мастерских, работавших на врага. За это же время народные мстители убили 87 вражеских офицеров, 4477 солдат и полицейских, ранили 56 офицеров и 3289 солдат, захватили большое количество трофеев». Об этом в июле 1944 года сообщала газета «Тиеса». Однако, так называемых «акций возмездия» не было. Советские историки послевоенного времени писали о единении красных партизан и местного населения.Как бы там ни было, даже если не брать во внимание, за что и почему сожжены 119 человек, факт, что их уничтожили нацисты, – неоспорим и ни в коем случае не снимает ответственности с немецкой армии. Но все 75 лет, прошедшие со дня трагедии в Пирчюпяй, представители Германии проявляют равнодушное отношение к этой дате. Да и Центр геноцида «спокоен» в этом вопросе, если не считать размещение «пояснительной записки».Для борьбы с партизанами немцы применяли всевозможные средства и методы: лживую пропаганду, провокации, засылку в отряды своей агентуры. Наиболее эффективный способ борьбы с партизанами - репрессии против местного населения в районе партизанской деятельности. Именно этот приём и был использован немцами 3 июня 1944 года - это был самый страшный день в истории деревни и всей Дзукии.Вот как этот день описан в книге С.Синкявичюса «Пирчюпяй» (1974 год):«Около 7 часов утра 3 июня 1944 года из Эйшишкес выехали два грузовика и направились в сторону Вильнюса. В машинах было более двадцати эсэсовцев 9-й и 10-й рот 3-го батальона 16-го полицейского полка СС, которые, как позднее выяснилось, направлялись в штаб полка в Тракай и в Вильнюс за продуктами. Однако в этот день они не достигли цели путешествия. Неподалёку от Пирчюпяй гитлеровцы наскочили на заложенные партизанами мины. Тогда погибли 14 человек от взрыва мин и от прицельного огня партизан, пять фашистов попали в плен, и только нескольким удалось бежать. Одного раненого немца крестьянин, который оказался рядом с местом боя, привёз в Пирчюпяй».Спешно прибывший на место боя немецкий патруль обнаружил только сожжённые автомобили и трупы немецких солдат.Реакцию немцев на случившееся на дороге, долго ждать не пришлось. Но с кем воевать? Партизаны после проведённой акции быстро удалились на свою базу в пущу, оставив наедине с немцами мирное население Пирчюпяй.К слову, газета «Тиеса» в 1944 году писала: «Народ Литвы видел в партизанах своих верных защитников от неистовствовавших гитлеровских бандитов. Партизаны спасли многие тысячи рабочих и крестьян Литвы от угона на гитлеровскую каторгу и от мобилизации в разбойничью немецкую армию. Благодаря боевым действиям партизан гитлеровцы не смогли опустошать деревни Литвы».Но в ситуации, которая сложилась вокруг Пирчюпяй и партизан, разгромивших штабные машины немцев, всё произошло не так. Немцы всю свою злобу направили на мирных жителей.«...Было около одиннадцати часов, когда со стороны Эйшишкес послышался постепенно нараставший гул моторов. Вдруг из лесу вынырнула большая колонна машин в сопровождении танков и самоходных артиллерийских установок. Проехав несколько сотен метров, колонна остановилась на том месте, где стоит теперь скорбная фигура Матери. Из грузовиков посыпались вооружённые тяжёлыми и лёгкими пулемётами, автоматами и винтовками каратели 9-й и 10-й рот 3-го батальона, 16-го полицейского полка СС. Руководил их действиями командовавший 16-м полицейским полком СС подполковник, оберштурмбаннфюрер СС Вальтер Титель. Получив сообщение, что партизаны уничтожили несколько эсэсовцев из его полка, Титель быстро направился из Тракай, где был его штаб, в Эйшишкес, поднял всех и двинулся на Пирчюпяй, чтобы излить свой гнев на ни в чём не повинных людей», писала «Тиеса».Вместе с Тителем в Пирчюпяй прибыли и его сообщники по кровавым расправам капитаны Ганс Рик, Шликкер, Вальтер Ральф, Эдуард Мешке, старший лейтенант Вернер Аккерман, командиры рот — лейтенанты Рихард Карст, Иокуб Альберс, Пауль Циммерман, старший лейтенант Макс Богнер. Это непосредственно они командовали подразделениями банды убийц, выполняли указания и волю палача Тителя. Колонна из 17 грузовиков с солдатами, три небольших танка и одна большая бронемашина - всего свыше 400 солдат.Они окружили деревню. Но, поскольку жители уже свыклись с появлением военных, никто не скрывался, напротив, многие вернулись посмотреть, кто и зачем приехал в деревню. Не обнаружив советских партизан, каратели всю свою ярость излили на безоружных людей. Население деревни Сянейи Пирчюпяй фашисты не тронули, но и не позволили им смотреть, что творится по другую сторону шоссе. Зато Науейи Пирчюпяй они ограбили, затем, согнав всех мужчин в один сарай, а женщин и детей - в три других дома, они эти строения подожгли зажигательными пулями.Убиты и заживо сожжены 119 человек - 58 мужчин и 61 женщина. Самому старшему из них было 90 лет. Среди сожжённых и задохнувшихся в дыму было 49 детей до 16 лет, был среди них и грудной младенец возрастом 6 недель.Некоторые жители пытались бежать, но вырвавшихся из оцепления настигали пули, или же их ловили и снова бросали в огонь. Кровавая экзекуция длилась более трёх часов. Фашисты сожгли 27 усадеб со всеми хозпостройками. Мужчины покрепче сумели бежать в лес, так что жертвами расправы оказались по большей части дети, женщины и старики деревни Пирчюпяй. Вместе с ними погибли в огне и 15 жителей других деревень, которые, на свою беду, гостили у местных. Спаслось всего 39 человек (9 вырвались из оцепления, а других просто в тот момент не было в деревне).Однако не все жители Науейи Пирчюпяй были уничтожены. Вскоре после того, как деревня была окружена, на место экзекуции прибыл начальник литовской полиции безопасности Эйшишкского района Стяпас Ульбинас. Увидев среди стоявших в окружении бывшую сотрудницу налоговой инспекции Марите Уждавините, он подозвал её. Когда женщина ответила, что без своих родителей не тронется с места, охранники позволили ей забрать из «круга смерти» отца и мать.В это время к Ульбинасу подбежала ещё одна женщина, заявившая, что её сын работает в Германии, а сейчас приехал в отпуск. Полицаи и ему позволили выйти из рядов смертников. Ещё одна заявила, что её семью убили партизаны, а теперь и её хотят расстрелять. Дали и ей выйти. Ещё каратели сами вызвали жительницу деревни Алданавичене... Судьба остальных оказалась трагической.По окончании карательной операции остальным крестьянам было выдано письмо, в котором говорилось, что так, как поступили с жителями Науейи Пирчюпяй, немецкие власти поступят с каждым.Ещё долгое время в деревне патрулировали вражеские солдаты, не давая сельчанам похоронить своих близких. И только через неделю немцы вменили в обязанность настоятелю Валькининкского прихода организовать погребение останков.В разрешении на организацию похорон в приказном порядке подчёркивалось, что похороны должны проходить тихо. По рассказам очевидцев, похороны провели на скорую руку, опасаясь, чтобы немцы не передумали.Мужчины спешно вырыли две огромные ямы. В одну поместили обгоревшие кости женщин и детей, в другую - останки мужчин. На месте захоронения установили деревянные кресты. Первый крест своей дочери, пришедшей погостить в Пирчюпяй из другой деревни и оставшейся здесь навечно, отец установил в 1947 году. Второй установили на могиле женщин и детей, третий - на месте погребения мужчин.Вот что рассказывают немецкие военные, участники тех событий, о том трагическом дне.Обер-вахмистр транспортной роты 16-го полицейского полка Отто Оилиц: «В июне 1944 года партизаны напали на колонну на дороге Вильнюс - Эйшишкес. В отместку за это подполковник Титель, старший лейтенант Аккерман и капитан Мешке приказали деревню, которая находилась неподалёку от места нападения, сжечь (название забыл), людей расстрелять, а их скот забрать ... Все жители (мужчины, женщины и дети) были согнаны в один амбар и из пулемётов расстреляны. Я это видел. Вся деревня была сожжена. Всего было сожжено около 20 домов. Я сжёг два дома».В 1948 году за преступления был осуждён бывший связист роты связи третьего батальона 16-го полицейского полка СС Рихард Дабельштейн. Вот небольшой отрывок из протокола допроса Дабельштейна, от 3 сентября 1948 года:«Вопрос: Расскажите подробнее, как была организована операция и как её выполняли от начала и до конца, а также, каковы результаты этой операции.Ответ: Операция по уничтожению советских людей в Эйшишкском районе проходила в следующем порядке. В третий батальон в Эйшишкес на машинах приехал Титель с 20 охранниками и отдал приказ третьему батальону отправляться в деревню, название которой я не знаю. Это примерно в 10 км от Эйшишкес, в направлении Тракай.Спустя примерно полчаса после этого приказа Титель отправился в указанную деревню с третьим батальоном. Я ехал в машине с ротой в конце колонны. В машине было 25 человек. Когда до деревни оставалось около километра, солдаты оставили машины и дальше шли пешком. Добравшись до места операции, роты рассредоточились и окружили деревню. В это время я и Рудольф фон Кирчнер с командиром одной из рот повернули в деревню. Когда пришли в деревню, я здесь увидел подполковника Тителя и его адъютанта капитана Рика, стоящих на окраине деревни. На площади были собраны мужчины. Здесь был и командир третьего батальона, капитан. Его фамилии не помню.После того как окружили деревню, наша работа радистов была завершена. Поэтому я и фон Кирчнер, получив разрешение от командира роты, пошли к радисту Вильгельму Винке, который был на другой стороне деревни. Придя к Винке, примерно через пятнадцать минут, мы услышали выстрелы....На площади собрали мужчин, а также женщин, детей и стариков, которых позже закрыли в одном доме и из пистолетов и автоматов их расстреляли. В этой деревне было расстреляно более 150 человек. После стрельбы мы подожгли деревню и на машинах уехали обратно: Титель - в Тракай, а третий батальон - в Эйшишкес.Эта операция была проведена потому, что недалеко от деревни были обстреляны машины нашего батальона».Позже, 5 января 1949 года, Дабельштейн указал, что сожжённая деревня называлась Пирчюпяй. Он также упомянул и других участников этой акции.Об уничтожении деревни Дабельштейн письменно рассказал так:«...Июнь 1944 года. Причиной операции, которая прошла в районе Тракай - Эйшишкес, явилось то, что партизаны напали на один грузовик нашего батальона, убили 13 человек из нашего батальона, которые находились в машине. В Эйшишкес из Тракай прибыли два танка, командир полка подполковник Титель и его адъютант капитан Рик. В операции также принимали участие штаб батальона, корпус водителей, отряд связи батальона. Фамилии командира батальона я не знаю, его адъютантом был старший лейтенант Аккерман, командир отряда связи – вахмистр Брокман. В операции также принимали участие две роты третьего батальона из Эйшишкес, номера этих рот не знаю. Я ехал в грузовике вместе с людьми одной роты. Из отряда связи со мной был вахмистр Рудольф фон Кирчнер. С людьми другой роты ехал связист вахмистр Вильгельм Винке. Фамилии других связистов, которые ехали с Винке, мне неизвестны.До деревни мы ехали примерно 19 км. Рота, в которой был я, вышла из машины, рассредоточилась в цепь и направилась в сторону деревни. Когда мы подошли к деревне, я забрался на крышу одного дома и увидел командира полка подполковника Тителя. На деревенскую площадь сгонялись жители. Тогда я пошёл на другую сторону деревни к связистам другой роты. По дороге мы заскочили в несколько домов. Не прошло и получаса, когда на окраинах леса послышались пулемётные выстрелы. Туда были отправлены мужчины этой деревни.Выстрелы со стороны леса утихли. Однако, через какое-то время выстрелы в деревне вновь прозвучали. Из одного дома появился дым. Мне кажется, что из этого дома и были слышны выстрелы. Этот дом был в 60-70 метрах от меня. Из него были слышны крики. В этом доме, должно быть, расстреляны и сожжены женщины и дети».В 1948 году был арестован и в дальнейшем осуждён за преступления, совершённые в Индрицком, Себежском и Невельском районах, а также в Пирчюпяй, гауптвахмистр третьего батальона 16-го полка полиции СС Вальтер Шветман. Вот его показания:«...В Пирчюпяй я прибыл чуть позже, когда наш батальон всех жителей уже выгнал из домов в одно место и разделил на две группы: мужчины – в одну, женщины и дети – в другую... В это время солдаты 9-й и 10-й рот согнали женщин в один дом для расстрела. Я также участвовал в этом по своему желанию. Две женщины отделились от толпы и, по-видимому, хотели бежать. Увидев это, я достал пистолет и застрелил их.Больше в женщин я не стрелял, мои нервы не выдерживали. Подойдя к старшему лейтенанту Аккерману, представился. После чего зашёл в один дом и взял перчатки, связанные из шерсти. Всё это я потом отослал в Германию. В процессе той операции все жители были уничтожены, а дома сожжены. (...) Животные и продукты питания были забраны»....В годы Второй мировой вой­ны в Литве была сожжена 21 деревня. 8 сентября 1943 года была сожжена располагавшаяся между Лянтварисом и Вареной деревня Фермосай, 11 сентября - деревни Дрижуляй и Лазденай (между Вевисом и Лянтварисом), 13 сентября - деревни Милюнай, Шлапяляй, Лаучюнай (Рокишкский уезд), 30 сентября - деревня Каркишкяй близ Варены, в первые месяцы 1944 года - деревни Гумбос, Гайдес, Кярнавес в Тракайском уезде... Николай ЖУКОВ , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: партизаны, советские, гитлеровцы, Пирчюпяй, 75 лет, сожгли Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 187 раз Комментарии