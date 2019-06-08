Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести Июнь 1969 года



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



● ● ●



В Вильнюсе завершил работу Международный симпозиум по вопросам теории атомов и молекул. В его работе приняли участие учёные из Англии, Франции, Германии, США, Венгрии и Польши, а также ведущих научно-исследовательских учреждений Советского Союза. Выступая после завершения симпозиума, участники симпозиума отметили высокий уровень исследований в этой области, проводимых в Литве. В Вильнюсе прошёл Первый съезд работников культуры Литвы. В его работе приняли участие около девятисот делегатов, представляющих работников культуры, литературы и искусства, композиторов и исполнителей. Съезд подвёл итоги культурного строительства за годы советской власти, определил пути и задачи развития культуры на перспективу. Многочисленные гости из всех союзных республик единодушно отмечали оригинальность этого мероприятия и его значение для развития всей советской культуры.● ● ●В Вильнюсе завершил работу Международный симпозиум по вопросам теории атомов и молекул. В его работе приняли участие учёные из Англии, Франции, Германии, США, Венгрии и Польши, а также ведущих научно-исследовательских учреждений Советского Союза. Выступая после завершения симпозиума, участники симпозиума отметили высокий уровень исследований в этой области, проводимых в Литве. - Здесь вильнюсские учёные даже несколько обогнали других атомистов мира, – заявил профессор Балтиморского университета (США) Б.Джед. - В этой области Литва стоит в одном ряду с Францией, США и Англией, странами, имеющими старые традиции в атомной физике.



Участники симпозиума высоко оценили вклад литовских физиков в изучение атома – профессоров А.Юциса, В.Шугурова, А.Болотина.



● ● ●



В Литве с четырёхдневным визитом побывала делегация мелиораторов Германской Демократической Республики. Члены делегации ознакомились с мелиоративными работами в нашей республике, научными исследованиями Института гидротехники и мелиорации, осмотрели опытные поля и мелиорированные земли. Гости высоко оценили качество и размах мелиоративных работ в республике.



● ● ●



В экспериментальном хозяйстве Института механизации и электрификации сельского хозяйства прошёл традиционный конкурс мастеров машинной дойки коров. Продемонстрировав высокие навыки и культуру труда, в четвёртый раз победителем стала М.Шяулене, доярка колхоза «Пяргале» Каунасского района.



● ● ●



В Клайпеде создан новый судоремонтный плавзавод - филиал Западного судоремонтного завода. Он состоит из гигантского дока и буксира-судоремонтника. Док, 220 метров шириной и высотой 20 метров, был построен в Швеции по заказу Советского Союза, и его установка явилась не только сложным транспортным и монтажным проектом, но и не менее сложной гидротехнической задачей – на дне залива требовалось вырыть углубление, а также изготовить специальные железобетонные якоря. Установку дока осуществляли специалисты морского и рыбного порта с помощью шести морских буксиров, а руководил всей операцией капитан рыбного порта Николай Стецюк.



● ● ●



Исполнилось 25 лет со дня трагедии в деревне Пирчюпяй, деревне, дотла сожжённой немцами, вместе с детьми, женщинами и стариками. Трагедия Пирчюпяй стала символом бесчеловечности фашизма и его пособников, суровым напоминанием всем, к чему приводит заигрывание с нацистскими идеями. Сотни людей со всех уголков Литвы прибыли в Пирчюпяй, чтобы продемонстрировать верность памяти жертв фашизма, поклониться многострадальной земле. В 1960 году в память о жертвах Пирчюпяй была установлена скульптура Г.Йокубониса «Мать» (на снимке), и у её подножия прошёл траурный митинг и возложены цветы.



● ● ●



В Пренай, в ресторане «Бяржас», состоялся этнографический конкурс по приготовлению старинных литовских блюд, организованный районным женским советом. Участницы конкурса представили на суд жюри деревенский скиландис, много сортов сыра, хлебный квас, заквашенный берёзовый сок и многое другое из кухни своих предков. Первые места на конкурсе заняли представительницы колхоза «Багренай». Старейшая хозяйка района Моника Курапкене вручила им приз и ценный подарок.



● ● ●



Вышел в свет пятитысячный номер газеты на польском языке «Червоны штандар». 16 лет назад подписчики получили его первый номер, а сегодня - это популярное издание, имеющее широкий круг авторского актива и большую читательскую аудиторию в Литве, на Украине, в Белоруссии и Польше. Подготовил Яков ПРОХОРОВ , По материалам литовских СМИ Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, Советская Литва, Июнь 1969 года Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 131 раз Комментарии