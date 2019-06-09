Муниципалитетам рекомендуется отдавать приоритет квартальной реновации 🔊 Воспроизвести Во время состоявшейся конференции. Фото из архива ВЕТА. В настоящее время приоритетом правительства страны является реновация не отдельных домов, а целых кварталов, причём во время такой реновации будет обновляться и инфраструктура всего квартала. В неё входят зелёные зоны, дворы, их освещение и так далее. Именно благодаря таким проектам планируются гораздо более позитивные изменения не только в городах, но и во всей стране. Тем не менее, программа реновации требует достаточного вовлечения в неё муниципалитетов - к квартальной реновации уже готовы 35 муниципалитетов, необходимо вовлечь и остальные 25.



«Только благодаря последовательной работе муниципалитетов мы можем радоваться результатам, достигнутым в области реновации многоквартирных жилых домов. Надеемся, что остальные 25 муниципалитетов также присоединятся к этому процессу», - отметил министр окружающей среды Кястутис Мажейка на конференции «Вклад органов местного самоуправления в реализацию программ повышения энергоэффективности», организованной Агентством энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra – BETA). «Только благодаря последовательной работе муниципалитетов мы можем радоваться результатам, достигнутым в области реновации многоквартирных жилых домов. Надеемся, что остальные 25 муниципалитетов также присоединятся к этому процессу», - отметил министр окружающей среды Кястутис Мажейка на конференции «Вклад органов местного самоуправления в реализацию программ повышения энергоэффективности», организованной Агентством энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra – BETA). Финансирование не прекратится



Участники конференции выражали обеспокоенность относительно того, что сокращение финансирования из фондов ЕС приведёт к тому, что муниципалитетам придётся завершать начатые работы из своих бюджетов.



Заместитель министра финансов Лорета Маскалёвене заверила, что финансирование проектов реновации не будет прервано, поскольку у государства имеются средства ещё на несколько следующих лет, а за этот срок найдутся и дополнительные источники финансирования: «Не нужно беспокоиться об этом, так как во всём Европейском союзе (ЕС) вопрос энергосбережения, как и все остальные меры по смягчению последствий изменения климата, становится всё более важным приоритетом».



Она также подчеркнула, что внимание ЕС к этому приоритету должно побудить все муниципалитеты задуматься о непрерывности проектов реновации в перспективе комплексной реновации.



Различия в муниципалитетах очень велики



Марюс Нармонтас, руководитель группы политики в области строительства и территориального планирования при Министерстве окружающей среды, во время конференции упомянул ещё одну причину задержки реновации многоквартирных домов в некоторых муниципалитетах.



«Поскольку комплексная реновация является приоритетом не для всех муниципалитетов, этот процесс застревает. По данным BETA, количество реновированных зданий в отдельных муниципалитетах различается: если в Игналинском самоуправлении реновировано 100% запланированных многоквартирных домов, то в муниципалитете Пагегяй - ни одного реализованного проекта», - указал М.Нармонтас.



В поисках способствующих прогрессу альтернатив



По словам специалиста, Министерство окружающей среды в настоящее время рассматривает, как стимулировать реновацию. Одним из возможных решений является увеличение административного сбора за реализацию проекта реновации многоквартирного дома и ускорение выплат с учётом скорости осуществления проекта.



«Мы рассматриваем возможность использования принципа «чем быстрее работаешь - тем больше зарабатываешь». Мы также надеемся, что вновь избранная в муниципалитетах власть будет стимулировать реализацию проектов, а мы готовы внести изменения в правовые акты, чтобы сделать процесс более эффективным», - утверждает М.Нармонтас. Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: Комплексная реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 155 раз Комментарии