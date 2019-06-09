Муниципалитетам рекомендуется отдавать приоритет квартальной реновации

«Только благодаря последовательной работе муниципалитетов мы можем радоваться результатам, достигнутым в области реновации многоквартирных жилых домов. Надеемся, что остальные 25 муниципалитетов также присоединятся к этому процессу», - отметил министр окружающей среды Кястутис Мажейка на конференции «Вклад органов местного самоуправления в реализацию программ повышения энергоэффективности», организованной Агентством энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra – BETA).
Финансирование не прекратится
Участники конференции выражали обеспокоенность относительно того, что сокращение финансирования из фондов ЕС приведёт к тому, что муниципалитетам придётся завершать начатые работы из своих бюджетов.
Заместитель министра финансов Лорета Маскалёвене заверила, что финансирование проектов реновации не будет прервано, поскольку у государства имеются средства ещё на несколько следующих лет, а за этот срок найдутся и дополнительные источники финансирования: «Не нужно беспокоиться об этом, так как во всём Европейском союзе (ЕС) вопрос энергосбережения, как и все остальные меры по смягчению последствий изменения климата, становится всё более важным приоритетом».
Она также подчеркнула, что внимание ЕС к этому приоритету должно побудить все муниципалитеты задуматься о непрерывности проектов реновации в перспективе комплексной реновации.
Различия в муниципалитетах очень велики
Марюс Нармонтас, руководитель группы политики в области строительства и территориального планирования при Министерстве окружающей среды, во время конференции упомянул ещё одну причину задержки реновации многоквартирных домов в некоторых муниципалитетах.
«Поскольку комплексная реновация является приоритетом не для всех муниципалитетов, этот процесс застревает. По данным BETA, количество реновированных зданий в отдельных муниципалитетах различается: если в Игналинском самоуправлении реновировано 100% запланированных многоквартирных домов, то в муниципалитете Пагегяй - ни одного реализованного проекта», - указал М.Нармонтас.
В поисках способствующих прогрессу альтернатив
По словам специалиста, Министерство окружающей среды в настоящее время рассматривает, как стимулировать реновацию. Одним из возможных решений является увеличение административного сбора за реализацию проекта реновации многоквартирного дома и ускорение выплат с учётом скорости осуществления проекта.
«Мы рассматриваем возможность использования принципа «чем быстрее работаешь - тем больше зарабатываешь». Мы также надеемся, что вновь избранная в муниципалитетах власть будет стимулировать реализацию проектов, а мы готовы внести изменения в правовые акты, чтобы сделать процесс более эффективным», - утверждает М.Нармонтас.
Участники конференции выражали обеспокоенность относительно того, что сокращение финансирования из фондов ЕС приведёт к тому, что муниципалитетам придётся завершать начатые работы из своих бюджетов.
Заместитель министра финансов Лорета Маскалёвене заверила, что финансирование проектов реновации не будет прервано, поскольку у государства имеются средства ещё на несколько следующих лет, а за этот срок найдутся и дополнительные источники финансирования: «Не нужно беспокоиться об этом, так как во всём Европейском союзе (ЕС) вопрос энергосбережения, как и все остальные меры по смягчению последствий изменения климата, становится всё более важным приоритетом».
Она также подчеркнула, что внимание ЕС к этому приоритету должно побудить все муниципалитеты задуматься о непрерывности проектов реновации в перспективе комплексной реновации.
Различия в муниципалитетах очень велики
Марюс Нармонтас, руководитель группы политики в области строительства и территориального планирования при Министерстве окружающей среды, во время конференции упомянул ещё одну причину задержки реновации многоквартирных домов в некоторых муниципалитетах.
«Поскольку комплексная реновация является приоритетом не для всех муниципалитетов, этот процесс застревает. По данным BETA, количество реновированных зданий в отдельных муниципалитетах различается: если в Игналинском самоуправлении реновировано 100% запланированных многоквартирных домов, то в муниципалитете Пагегяй - ни одного реализованного проекта», - указал М.Нармонтас.
В поисках способствующих прогрессу альтернатив
По словам специалиста, Министерство окружающей среды в настоящее время рассматривает, как стимулировать реновацию. Одним из возможных решений является увеличение административного сбора за реализацию проекта реновации многоквартирного дома и ускорение выплат с учётом скорости осуществления проекта.
«Мы рассматриваем возможность использования принципа «чем быстрее работаешь - тем больше зарабатываешь». Мы также надеемся, что вновь избранная в муниципалитетах власть будет стимулировать реализацию проектов, а мы готовы внести изменения в правовые акты, чтобы сделать процесс более эффективным», - утверждает М.Нармонтас.