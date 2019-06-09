«Tele2» представляет новый смартфон «Fonos»: купи дешевле и получи подарок 🔊 Воспроизвести



Телекоммуникационная компания «Tele2» представляет новинку - смартфон нового поколения «Fonos O1» - и объявляет скидку на его покупку. Его можно приобрести и в придачу получить подарок только в салонах оператора или в интернет-магазине www.tele2.lt.



«Мы рады, что можем представить нашим клиентам новинку - смартфон «Fonos O1». Это особенный телефон: в нём внедрены самые современные технологии, предназначенные для новейших флагманов, но его можно приобрести, кстати, только в «Tele2», причём по привлекательной цене», - говорит Вайда БУРНИЦКЕНЕ, директор по продажам «Tele2».



Начальный взнос - 1 евро,смарт-браслет – за 1 цент



На данный момент смартфоны «Fonos O1» с 64 ГБ памяти предлагаются с очень привлекательным предложением: 20-процентная скидка при начальном взносе всего в 1 евро, а в придачу к нему всего за один цент можно получить смарт-браслет «Fitbit Inspire HR». Телекоммуникационная компания «Tele2» представляет новинку - смартфон нового поколения «Fonos O1» - и объявляет скидку на его покупку. Его можно приобрести и в придачу получить подарок только в салонах оператора или в интернет-магазине www.tele2.lt.«Мы рады, что можем представить нашим клиентам новинку - смартфон «Fonos O1». Это особенный телефон: в нём внедрены самые современные технологии, предназначенные для новейших флагманов, но его можно приобрести, кстати, только в «Tele2», причём по привлекательной цене», - говорит Вайда БУРНИЦКЕНЕ, директор по продажам «Tele2».На данный момент смартфоны «Fonos O1» с 64 ГБ памяти предлагаются с очень привлекательным предложением: 20-процентная скидка при начальном взносе всего в 1 евро, а в придачу к нему всего за один цент можно получить смарт-браслет «Fitbit Inspire HR». После уплаты первоначального взноса в 1 евро и подписания договора с «Tele2» сроком на 24 месяца с планами неограниченных звонков и SMS-сообщений (от 7,5 евро/мес.) этот телефон, приобретённый на сайте www.tele2.lt, будет стоить 8,25 евро/мес. (цена без акции - 249 евро).



Кроме того, если вы выберете тарифный план с неограниченным количеством разговоров, SMS и 2,5 ГБ трафика или более (от 9,9 евро/мес.), то смарт-браслет «Fitbit Inspire HR» будет стоить всего 0,01 евро (полная его стоимость - 99 евро),



Скидка действует от неакционной цены. Количество телефонов и время предложения ограничено. Взимается государственный сбор на носители информации в размере 5,25 евро. Больше информации можно получить на сайте www.tele2.lt или по телефону 117.



Почему стоит выбрать «Fonos O1»



У нового смартфона «Fonos O1» неожиданно много различных преимуществ. Элегантный дизайн, прочная металлическая рамка, 6-дюймовый экран и даже 3 камеры - это лишь некоторые из привлекательных особенностей данного телефона.



Хотя «Fonos O1» и относится к группе телефонов среднего класса, он обладает такими функциями, которые обычно поддерживаются только флагманами класса «люкс». Одной из них является быстрая зарядка, которая позволяет необычайно быстро зарядить полностью разряженную батарею. Кстати, её ёмкость - 3500 мАч, поэтому при полностью заряженном аккумуляторе его энергии будет достаточно на длительное время.



Но и это ещё не всё. К нему прилагается беспроводное зарядное устройство, что особенно полезно в поездке, на природе и везде, где сложно найти электрическую розетку. Всё, что вам нужно сделать, это положить телефон на данное интеллектуальное зарядное устройство, и аккумулятор начнёт мгновенно заряжаться.



Кроме того, смартфон оснащён функцией распознавания лица и отпечатков пальцев. Таким образом телефон можно быстро и удобно разблокировать. Эти технологии также обеспечивают и безопасность информации - при их включении разблокировать смартфон сможет только владелец.



Функций нового поколения в телефоне имеется ещё больше. Например, технология NFC. Благодаря этому с телефона «Fonos O1» можно легко совершать ежедневные бесконтактные платежи и подключать свой телефон к другим устройствам.



Готов к использованию немедленно



Не менее впечатляют и камеры «Fonos O1». Двойная камера установлена на задней части телефона, а третья, фронтальная, предназначена для селфи. Кстати, последняя камера дополнена функцией плавного фона, что полезно при создании портретных фотографий.



Несмотря на то, что в «Fonos O1» внедрено так много передовых технологических решений, пользоваться этим телефоном чрезвычайно просто и удобно. Вот почему это отличный выбор для тех, кто ищет свой первый смартфон, а также для тех, у кого ранее был телефон более низкого класса, а теперь хочется опробовать устройство, имеющее больше возможностей.



Как только вы подключите новый смартфон, то сразу сможете начать им пользоваться. Производители позаботились обо всём заранее: установили литовский язык, пакет программ «Microsoft Office», записали важнейшие приложения, такие, как «Facebook», «Instagram», «Google», и другие.



Новый телефон можно приобрести на сайте www.tele2.lt и во всех салонах «Tele2» и там же получить дополнительную информацию. Инф. «Обзора» Категории: технологии Ключевые слова: компания «Tele2» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 89 раз Комментарии