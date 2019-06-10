Главная >> Новости >> в странах Балтии >> Продажи подержанных авто остановились

Продажи подержанных авто остановились



«Живём ожиданиями», - улыбается глава Каунасского рынка Валентинас Науянис. Обычно весной торговля подержанными автомобилями оживает, но в этом году всё было иначе – автомобили не проданы, а торговцы ждут возвращения украинцев.

Несколько недель назад на Украине сменился президент, и предприниматели ждут перемен в системе таможенных пошлин в этой стране. «Как мы, так и украинцы, живём ожиданиями. На рынке тишина», - сказал Науянис. Сейчас на стоянке Каунасского рынка покупателей ждут 1200 автомобилей. На находящихся рядом площадках – ещё 800.

Такая тенденция наблюдается последние два года.

Правда, согласно статистике, подержанных авто в Литве продают всё больше. Например, в январе зарегистрировали чуть больше

14 000, а в апреле – больше 16 000.
Науянис не думает, что причина тому - интернет-объявления. Отчасти, это так, ведь большая часть покупателей на рынке - иностранцы. Местных жителей немного.

Второй момент - почти все авто, что стоят на рынке, можно найти в интернете, а осмотреть на рынке.

Мировая тенденция не обошла стороной и Литву - сейчас бензиновые автомобили уже взяли верх над дизельными.

«Понемногу, но эта тенденция уже стала заметна. Но, тем не менее, пока ещё популярнее дизельные автомобили. Ведь дизельное топливо всё ещё дешевле», - сказал Науянис.

Согласно статистике в Литве сейчас зарегистрирован почти миллион дизельных автомобилей (978 215). Бензиновых авто в Литве почти в три раза меньше (335 926). Ещё 106 007 - это автомобили на газе.

Электромобили и гибридные автомобили занимают небольшую часть рынка – в Литве зарегистрировано 15 118 гибридных автомобилей и 1064 электромобиля.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Продажи авто
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169
статья прочитана 202 раза
добавлена вчера, 9 июня, 20:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка