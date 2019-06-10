Продажи подержанных авто остановились

«Живём ожиданиями», - улыбается глава Каунасского рынка Валентинас Науянис. Обычно весной торговля подержанными автомобилями оживает, но в этом году всё было иначе – автомобили не проданы, а торговцы ждут возвращения украинцев.
Несколько недель назад на Украине сменился президент, и предприниматели ждут перемен в системе таможенных пошлин в этой стране. «Как мы, так и украинцы, живём ожиданиями. На рынке тишина», - сказал Науянис. Сейчас на стоянке Каунасского рынка покупателей ждут 1200 автомобилей. На находящихся рядом площадках – ещё 800.
Такая тенденция наблюдается последние два года.
Правда, согласно статистике, подержанных авто в Литве продают всё больше. Например, в январе зарегистрировали чуть больше
14 000, а в апреле – больше 16 000.
Науянис не думает, что причина тому - интернет-объявления. Отчасти, это так, ведь большая часть покупателей на рынке - иностранцы. Местных жителей немного.
Второй момент - почти все авто, что стоят на рынке, можно найти в интернете, а осмотреть на рынке.
Мировая тенденция не обошла стороной и Литву - сейчас бензиновые автомобили уже взяли верх над дизельными.
«Понемногу, но эта тенденция уже стала заметна. Но, тем не менее, пока ещё популярнее дизельные автомобили. Ведь дизельное топливо всё ещё дешевле», - сказал Науянис.
Согласно статистике в Литве сейчас зарегистрирован почти миллион дизельных автомобилей (978 215). Бензиновых авто в Литве почти в три раза меньше (335 926). Ещё 106 007 - это автомобили на газе.
Электромобили и гибридные автомобили занимают небольшую часть рынка – в Литве зарегистрировано 15 118 гибридных автомобилей и 1064 электромобиля.
Второй момент - почти все авто, что стоят на рынке, можно найти в интернете, а осмотреть на рынке.
Мировая тенденция не обошла стороной и Литву - сейчас бензиновые автомобили уже взяли верх над дизельными.
«Понемногу, но эта тенденция уже стала заметна. Но, тем не менее, пока ещё популярнее дизельные автомобили. Ведь дизельное топливо всё ещё дешевле», - сказал Науянис.
Согласно статистике в Литве сейчас зарегистрирован почти миллион дизельных автомобилей (978 215). Бензиновых авто в Литве почти в три раза меньше (335 926). Ещё 106 007 - это автомобили на газе.
Электромобили и гибридные автомобили занимают небольшую часть рынка – в Литве зарегистрировано 15 118 гибридных автомобилей и 1064 электромобиля.