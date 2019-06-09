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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Помощь придёт в июне
Малоимущие жители, как и до сих пор, получат муку, консервированный горошек, свиные консервы, сухие завтраки и суп из консервированной свёклы. Кроме того, им раздадут мыло, шампунь, зубную пасту и жидкое средство для стирки.
Всё это им выдадут администрации муниципалитетов и три неправительственные организации: «Продовольственный банк», Литовское содружество «Красного креста» и Мариямпольское общество самаритян.
В июне помощь получат более 175 000 малоимущих граждан.
Точную информацию о том, когда помощь будут раздавать жителям, можно получить в муниципалитетах и староствах. На помощь могут претендовать жители, доходы которых не превышают 183 евро в месяц.
В этом году такую помощь малоимущие жители получат в третий раз.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169
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