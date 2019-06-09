Помощь придёт в июне 🔊 Воспроизвести



Малоимущие жители, как и до сих пор, получат муку, консервированный горошек, свиные консервы, сухие завтраки и суп из консервированной свёклы. Кроме того, им раздадут мыло, шампунь, зубную пасту и жидкое средство для стирки.



Всё это им выдадут администрации муниципалитетов и три неправительственные организации: «Продовольственный банк», Литовское содружество «Красного креста» и Мариямпольское общество самаритян.



В июне помощь получат более 175 000 малоимущих граждан.



Точную информацию о том, когда помощь будут раздавать жителям, можно получить в муниципалитетах и староствах. На помощь могут претендовать жители, доходы которых не превышают 183 евро в месяц.



В этом году такую помощь малоимущие жители получат в третий раз. Малоимущим жителям Литвы в июне будут раздавать и продукты, и средства гигиены, сообщает Европейское агентство социального фонда.Малоимущие жители, как и до сих пор, получат муку, консервированный горошек, свиные консервы, сухие завтраки и суп из консервированной свёклы. Кроме того, им раздадут мыло, шампунь, зубную пасту и жидкое средство для стирки.Всё это им выдадут администрации муниципалитетов и три неправительственные организации: «Продовольственный банк», Литовское содружество «Красного креста» и Мариямпольское общество самаритян.В июне помощь получат более 175 000 малоимущих граждан.Точную информацию о том, когда помощь будут раздавать жителям, можно получить в муниципалитетах и староствах. На помощь могут претендовать жители, доходы которых не превышают 183 евро в месяц.В этом году такую помощь малоимущие жители получат в третий раз. BNS Категории: экономика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 132 раза Комментарии