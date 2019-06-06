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Шарий пойдет на выборы в Раду с собственной партией

© YouTube-канал Анатолий Шарий Анатолий Шарий. Архивное фото


Украинский видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что зарегистрировал свою партию, с которой пойдет на досрочные выборы в парламент Украины, сообщает РИА Новости.

"Мы теперь политическая партия с официальным названием "Партия Шария"… Политическая партия Шария идет в парламент", - заявил в четверг Шарий в видеообращении, опубликованном на его сайте.

Он продемонстрировал выписку из документов о регистрации партии в министерстве юстиции Украины.

"Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем, и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем (в парламент – Прим. ред.), то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие", – добавил Шарий.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
РИА Новости
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, партия, Рада, блогер, Шарий
География: Украина
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добавлена сегодня, 6 июня, 19:00

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