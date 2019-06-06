Рада приняла закон об импичменте президента Украины 🔊 Воспроизвести Фото © Facebook / Верховна рада України



Верховная рада Украины проголосовала за законопроект о полномочиях временных следственных комиссий, которые будут создаваться для расследования деятельности президента в случае возникновения вопроса о его импичменте. Одобрение документа делает возможным запуск процедуры досрочного отстранения главы государства от власти.



— Мы приняли исторический закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента, — заявил спикер Рады Андрей Парубий после голосования.



Возможность импичмента прописана в Конституции Украины, но она не была подкреплена необходимыми законодательными актами.



Как сообщал Верховная рада Украины проголосовала за законопроект о полномочиях временных следственных комиссий, которые будут создаваться для расследования деятельности президента в случае возникновения вопроса о его импичменте. Одобрение документа делает возможным запуск процедуры досрочного отстранения главы государства от власти.— Мы приняли исторический закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента, — заявил спикер Рады Андрей Парубий после голосования.Возможность импичмента прописана в Конституции Украины, но она не была подкреплена необходимыми законодательными актами.Как сообщал Лайф , президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде законопроект, регламентирующий процедуру отстранения от власти главы государства. Депутаты отказались рассматривать его, решив доработать ранее одобренный в первом чтении собственный проект закона о ВКС, предусмотрев в нём процедуру импичмента. life.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, закон, импичмент, Рада География: Украина — статья прочитана 153 раза Комментарии