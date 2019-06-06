Посол России в Литве А.И.Удальцов ответил на вопросы газеты Обзор 🔊 Воспроизвести Александр Удальцов, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литве



Вопрос: Уважаемый Александр Иванович, накануне Дня русской культуры в Вильнюсе было бы логично поинтересоваться Вашим мнением относительно того, в полной ли мере сегодня используется возможности российско-литовского сотрудничества в области культуры?



Ответ: Конечно, нет. У России с Литвой сегодня не существует государственного или ведомственного взаимодействия в этой сфере, как впрочем и в других. Как ни парадоксально, это одна из составляющих «принципиального» и последовательного курса нынешних литовских властей в отношении нашей страны. Посудите сами: в течение многих лет литовская сторона игнорирует предложения о заключении межправительственных соглашений о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и молодежной политики и об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Отсутствует и протокол о сотрудничестве между министерствами культуры наших стран. Наверное, культура России в понимании литовских чиновников не дотягивает до ее признания на официальном уровне. Уважаемый Александр Иванович, накануне Дня русской культуры в Вильнюсе было бы логично поинтересоваться Вашим мнением относительно того, в полной ли мере сегодня используется возможности российско-литовского сотрудничества в области культуры?Конечно, нет. У России с Литвой сегодня не существует государственного или ведомственного взаимодействия в этой сфере, как впрочем и в других. Как ни парадоксально, это одна из составляющих «принципиального» и последовательного курса нынешних литовских властей в отношении нашей страны. Посудите сами: в течение многих лет литовская сторона игнорирует предложения о заключении межправительственных соглашений о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и молодежной политики и об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Отсутствует и протокол о сотрудничестве между министерствами культуры наших стран. Наверное, культура России в понимании литовских чиновников не дотягивает до ее признания на официальном уровне. В то же время нетрудно убедиться, что культура нашей страны, многочисленных народов, населяющих ее, в высшей степени востребована у жителей Литвы. При полном аншлаге здесь постоянно проходят гастроли российских театров, исполнителей, эстрадных артистов и т.д. Но происходит это только на коммерческой основе.



Вопрос: После прошедших недавно в Литве президентских выборов было бы, наверное, уместно спросить у Вас также и о том, на каких направлениях, в каких сферах российско-литовских отношений можно было бы в первую очередь ожидать позитивных сдвигов в интересах как жителей Литвы, так и России? Ведь сложно представить, что политика несотрудничества государства поможет сделать жизнь простых людей лучше.



Ответ: Как мне кажется, этот вопрос логичнее было бы задать избранному президенту Литвы. Политика России хорошо известна и не подвержена кадровым изменениям в иностранных государствах. Тем не менее, отмечу: Москва всегда была и остается приверженной принципам взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Это в полной мере относится и к Литве.



Абсолютно согласен в том, что политика несотрудничества противоречит интересам простых людей. Мы свою линию выстраиваем исходя из этого, однако, повторюсь: это вопрос двух сторон. инф.Обзор , Инф. «Обзора» Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, посол, интервью, Удальцов География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии