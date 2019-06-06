Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В четверг на заседании правящего совета Европейского Центробанка (ЕЦБ) в Вильнюсе было принято решение не менять монетарную политику, сообщил ЕЦБ.



В сообщении отмечается, что правящий совет ЕЦБ надеется, что основные процентные ставки останутся на том же уровне хотя бы до первой половины 2020 года.



Сейчас применяемая ЕЦБ процентная ставка рефинансирования операций составляет 0%, а процентная ставка при использовании возможности предельного займа, – 0,25%.



Процентная ставка при использовании возможности вкладов и далее составит минус 0,4%, а это значит, что банкам приходится платить за собственные вклады в центральном банке еврозоны.



* * *



Контролируемая польским оптовиком компьютерной техники и домашней электроники ABC Data компания ABC Data Lietuva в прошлом году получила 60,922 млн евро выручки - почти на 7,5% больше, чем в 2017 году (56,696 млн евро). В четверг на заседании правящего совета Европейского Центробанка (ЕЦБ) в Вильнюсе было принято решение не менять монетарную политику, сообщил ЕЦБ.В сообщении отмечается, что правящий совет ЕЦБ надеется, что основные процентные ставки останутся на том же уровне хотя бы до первой половины 2020 года.Сейчас применяемая ЕЦБ процентная ставка рефинансирования операций составляет 0%, а процентная ставка при использовании возможности предельного займа, – 0,25%.Процентная ставка при использовании возможности вкладов и далее составит минус 0,4%, а это значит, что банкам приходится платить за собственные вклады в центральном банке еврозоны.* * *Контролируемая польским оптовиком компьютерной техники и домашней электроники ABC Data компания ABC Data Lietuva в прошлом году получила 60,922 млн евро выручки - почти на 7,5% больше, чем в 2017 году (56,696 млн евро). Выручка предприятия в Литве за год выросла на 24,7% до 33,3 млн евро, в Латвии она уменьшилась на 14,9% до 14,5 млн евро, в Эстонии увеличилась на 1,2% до 13 млн евро, в Польше - на 62% до 6329 евро, указано в представленном в Реестровый центр отчете.



Чистая прибыль компании за год сократилась в 2,5 раза до 96,7 тыс. евро, в 2017 году она была 246 тыс. евро.



100% акций ABC Data Lietuva приналежит ABC Data, акции которой котируются на Варшавской бирже.



* * *



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в четверг будет доставлен новый небольшой груз газа из порта Высоцк. Это уже второе в июне судно-газовоз с газом крупнейшей в России частной газовой компании "Новатэк".



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идет из Высоцка.



"Планируется, что Coral Fungia придет сегодня (в четверг – BNS) после обеда", – прокомментировал BNS оператор ТСПГ Klaipedos nafta.



В графике газовозов компании указано, что груз СПГ 10 тыс. кубометров прибудет 5-6 июня.



Тот же газовоз с грузом такого же объема уже заходил в Клайпеду несколько дней назад. В конце августа были доставлены два груза такого же объема. Все три судна пришли из Высоцка, где действует завод по регазификации.



Вполне вероятно, что эти грузы предназначены для йонавского производителя удобрений Achema. Сама Achema не комментирует, у кого покупает газ.



Помимо этой компании, терминалом пользуется и дочернее предприятие компании Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET), а мощности на июнь зарезервировало и принадлежащее группе по торговле сырьем Imlitex Holdings предприятие Imlitex.



В выходные в Клайпеде ждут большой газовоз Arctic Princess. Lietuvos energija указала BNS, что груз предназначен не для нее. Агентство BNS пока не получило комментарий Imlitex, предназначен ли данный груз СПГ для этйо компании.



* * *



Контролируемая экс-президентом Украины Петром Порошенко кондитерская корпорация Roshen в Литве в прошлом году по-прежнему работала убыточно, сократила объемы производства в полтора раза и уволила две трети работников, пишет деловая газета Verslo zinios.



"Клайпедская фабрика - часть междунродной сети предприятий группы Roshen, и производство в корпорации планируется в масштабе всей группы. В прошлом году было принято решение сократить объемы производства на клайпедской фабрике, оно было обусловлено многими причинами, в том числе - эффективностью оборудования и стоимостью рабочей силы", - сказал изданию глава Roshen Nord Жильвинас Урбонас.



Предприятие Roshen, которое в Клайпеде занимается производством карамели, в прошлом году понесло 333,5 тыс. убытков - почти вчетверо больше, чем в 2017 году. Roshen работает убыточно с 2011 года и, по данным Реестрового центра, у предприятия накопилось 2,6 млн евро убытков.



Выручка Roshen составила 5,78 млн евро и была на 37% меньше, чем в 2017 году, когда оборот предприятия был 9,26 млн евро.



* * *



Германская компания дорожной инфраструктуры Saferoad учредила дочернее предприятие в Литве.



По данным Реестрового центра, компания Saferoad Baltic учреждена 5 июня, ее руководитель Марчинас Багинскис, уставный капитал – 500 тыс. евро.



Единственный акционер Saferoad Baltic – подразделение компании в Польше Saferoad RRS Polska.



На интернет-сайте Saferoad отмечается, что компания создает безопасные решения для транспортной инфраструктуры. Среди ее основных продуктов – защитные ограждения, парапеты для мостов и шумозащитные ограждения.



Saferoad была создана в 2011 году, путем объединения компаний Bongard & Lind и Outimex. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 55 раз Комментарии