Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, история >> Сейм Литвы признал геноцидом преступления советской власти против крымских татар

Сейм Литвы признал геноцидом преступления советской власти против крымских татар



Сейм Литвы в четверг признал геноцидом совершенные советской властью преступления против крымских татар.

За соответствующую резолюцию проголосовало 7 парламентариев, ни один не был против, один воздержался.

"Исходя из закрепленного в международном праве определения понятия "геноцид", сейм признает совершенные в 1944 году Советским Союзом преступления против крымско-татарского народа геноцидом", - говорится в резолюции.

Сейм также "обращает внимание и осуждает осуществленные в 2014 году Российской Федерацией незаконные оккупацию и аннексию украинского Крыма, а также проводимую против гражданского населения и крымско-татарского народа дискриминацию на языковом, культурном, религиозном и национальном основаниях, отмену самоуправления крымских татар".
В документе содержится призыв к международному сообществу солидаризироваться с крымско-татарским народом и продолжать политику непризнания предпринятой в 2014 году Российской Федерацией аннексии украинского Крыма.

Аналогичная резолюция в начале мая принята в Латвии.

Массовые депортации татар из Крыма начались 18 мая 1944 года. Из Крыма в Центральную Азию было сослано более 230 тыс. человек - почти все проживавшие на полуострове татары.

Почти половина сосланных преимущественно в Узбекистан татар умерла от голода и болезней. Остальным было разрешено вернуться в Крым только с началом "перестройки".

После того, как пять лет назад Россия аннексировала Крым, были запрещена ассамблея татарской диаспоры и телеканал, были задержаны и брошены за решетку сотни активистов.

Более 10 тыс. проживавших в Крыму татар из-за преследований и репрессий были вынуждены оставить свои дома в Крыму и переселиться жить на Украину.

Некоторым татарским активистам, таким, как Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, запрещен въезд в Крым.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: сейм, геноцид, татары, резолюция, Крым
География: Литва
статья прочитана 104 раза
добавлена сегодня, 6 июня, 14:47

Комментарии

вопросик
6 июня, 16:26
#
За соответствующую резолюцию проголосовало 7 парламентариев, ни один не был против, один воздержался.

Всего 7 (семь) парламентариев?!
Здесь нет опечатки?!
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка