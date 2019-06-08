Тут пришла тётя Вера... …И проявила терпимость 🔊 Воспроизвести



- А скажи-ка ты мне, дорогой сосед, ты в эту субботу собираешься куда-нибудь в центр города? - поинтересовалась как-то на днях у меня тётя Вера.



- Собираюсь, - ответил я, не чувствуя подвоха.



- А на какое именно мероприятие, если не секрет? - не унималась соседка.



- Да какой тут может быть секрет?! С детьми и внуками пойдём в парк Вингис на День русской культуры. Чтобы внуки не забывали о своих корнях, - сказал я. - А с чего вдруг такой интерес к моим планам?



- Да я подумала, а вдруг ты пойдёшь на шествие сексуальных меньшинств. Проявишь, так сказать, безграничную толерантность, - хитро прищурилась собеседница.



- Тётя Вера! - воскликнул я тем же тоном, каким милиционер в фильме «Бриллиантовая рука» говорил гражданину Горбункову знаменитое «Семён Семёныч!» - А скажи-ка ты мне, дорогой сосед, ты в эту субботу собираешься куда-нибудь в центр города? - поинтересовалась как-то на днях у меня тётя Вера.- Собираюсь, - ответил я, не чувствуя подвоха.- А на какое именно мероприятие, если не секрет? - не унималась соседка.- Да какой тут может быть секрет?! С детьми и внуками пойдём в парк Вингис на День русской культуры. Чтобы внуки не забывали о своих корнях, - сказал я. - А с чего вдруг такой интерес к моим планам?- Да я подумала, а вдруг ты пойдёшь на шествие сексуальных меньшинств. Проявишь, так сказать, безграничную толерантность, - хитро прищурилась собеседница.- Тётя Вера! - воскликнул я тем же тоном, каким милиционер в фильме «Бриллиантовая рука» говорил гражданину Горбункову знаменитое «Семён Семёныч!» - Да ты не так меня понял! - рассмеялась соседка. - Я имела в виду тебя как журналиста - чтобы написать об этом «прайде». Вон некоторые члены Вильнюсского горсовета очень хотели участникам этого шествия выразить особую поддержку специальной резолюцией.



- А чего же не выразили? - полюбопытствовал я.



- Да просто члены ряда фракций – Избирательной акции поляков, Партии труда, «крестьян», Союза свободы - отказались участвовать в голосовании. Радужную поддержку, как пишет 15min.lt, готовы были оказать лишь представители Партии свободы, которую недавно учредили бывшие члены Движения либералов Аушрине Армонайте и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс, да «консерваторы». Да и те не все, - пояснила ситуацию народный политолог.



- Тогда я как журналист просто обязан задать такой, очень важный в вашем возрасте вопрос: так вы, тётя Вера, сексуально нетолерантны?



- Ты же знаешь, что я очень благожелательно отношусь ко всем, но я страшно не люблю, когда мне, моим внукам пытаются буквально навязать совершенно чуждые нам нормы жизни. И давай скажем честно: народ в Литве, в большинстве своём, не против сексменьшинств. Он против того, чтобы его, большинство, заставляли жить по чужим стандартам.



- Так, может, вы ещё скажете, что и шествие, и прочие подчёркнуто публичные мероприятия секс-меньшинств – это своего рода пропаганда? К пропаганде-то у нас нынче в Литве сами знаете какое отношение, – не унимался я.



- А ты разве не хочешь этого сказать? На мой взгляд, всё именно так и есть. Вот только, как мы постоянно убеждаемся, пропаганда пропаганде рознь. С одной борются, не жалея сил и средств налогоплательщиков, а другую, получается, тихо поощряют. Мне только непонятно, почему же нет такой массированной пропаганды, воспитывающей у общества заботливое, уважительное отношение, например, к старикам или инвалидам. Неужели у них проблем гораздо меньше, чем у сторонников нетрадиционных отношений? – воскликнула тётя Вера, и было видно, что разговор, начинавшийся на шуточной ноте, в итоге сильно задел её за живое. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, толерантность, терпимость Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1169 — статья прочитана 138 раз Комментарии