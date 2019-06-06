Торг за портфели в новом правительстве Литвы 🔊 Воспроизвести



При формировании правящей коалиции Литвы партия "Порядок и справедливость" хотела бы получить портфель министра финансов, "социал-трудовики" - министра социальной защиты и труда, "аграрии" пока свои приоритеты не раскрывают.



Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал журналистам в сейме, что в четверг планируют встретиться рабочие группы трех партий и обсудить позиции в правительстве и план работы правительства.



Он отказался назвать, каким министерствам "аграрии" отдали бы приоритет при формировании кабмина.



"Точно не скажу, потому что это переговоры, и было бы некрасиво выдвигать предварительные условия нашим партнерам по коалиции", - сказал Р. Карбаускис.



Председатель партии ПС (у партии семь представителей в сейме) Рямигиюс Жямайтайтис сообщил журналистам, что правление и президиум партии подготовили 20 предложений, которые они хотели бы видеть в плане реализации правительственной программы. При формировании правящей коалиции Литвы партия "Порядок и справедливость" хотела бы получить портфель министра финансов, "социал-трудовики" - министра социальной защиты и труда, "аграрии" пока свои приоритеты не раскрывают.Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал журналистам в сейме, что в четверг планируют встретиться рабочие группы трех партий и обсудить позиции в правительстве и план работы правительства.Он отказался назвать, каким министерствам "аграрии" отдали бы приоритет при формировании кабмина."Точно не скажу, потому что это переговоры, и было бы некрасиво выдвигать предварительные условия нашим партнерам по коалиции", - сказал Р. Карбаускис.Председатель партии ПС (у партии семь представителей в сейме) Рямигиюс Жямайтайтис сообщил журналистам, что правление и президиум партии подготовили 20 предложений, которые они хотели бы видеть в плане реализации правительственной программы. "Аграрии" также изъявили желание возглавить три министерства.



"Мы, как партия, заявили о приоритетности нескольких министерств, то есть министерства финансов, экологии или сельского хозяйства. (...) нам было предложено возглавит Министерство юстиции, видимо, глядя на меня, как на председателя партии. Но я говорю, что, может, подошло бы и Министерство культуры", - сказал Р. Жямайтайтис.



Он признался, что сам не хотел бы быть министром юстиции, но претендовал бы на пост министра финансов.



Однако премьер Саулюс Сквярнялис в четверг сказал журналистам, что не совсем реально, чтобы министром финансов стал кандидат, подобранный не премьером.



"Министр финансов - правая рука премьер-министра", - сказал премьер.



Председатель Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) (у партии одиннадцать представителей в сейме) Гядиминас Киркилас, в свою очередь, сказал, что их приоритет - Министерство соцзащиты и труда.



Г. Киркилас не исключил, что о должности председателя сейма может быть передоговорено.



После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство и на прошлой неделе подписали меморандум о коалиции с ЛСДТП и ПС. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС).



В меморандуме о коалиции намечено, что Саулюс Сквярнялис остается работать премьером. Партии также договорились, что пост председателя сейма отойдет "социал-трудовикам".



Делегированный "аграриями" глава парламента Викторас Пранцкетис отказывается уходить в отставку.



По словам Р. Жямайтатиса, более реальные переговоры о министерских портфелях должны начаться после Иванова дня, когда С. Сквярнялис вернется из отпуска.



По его словам, два нынешних министра уже сообщили, что после того, как будут сложены полномочия правительства, они уйдут со своих должностей.



"Насколько нам известно, как минимум два министра планируют поменять работу и не намерены оставаться министрами", – сказал Р. Жямайтайтис.



С. Сквярнялис эту информацию не подтвердил.



После вступления в должность нового президента Гитанаса Науседы правительство должно сложить полномочия. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии