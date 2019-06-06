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Предприятие Roshen Klaipeda сократило производство, уволило две трети работников СМИ
Контролируемая экс-президентом Украины Петром Порошенко кондитерская корпорация Roshen в Литве в прошлом году по-прежнему работала убыточно, сократила объемы производства в полтора раза и уволила две трети работников, пишет деловая газета Verslo zinios.
"Клайпедская фабрика - часть междунродной сети предприятий группы Roshen, и производство в корпорации планируется в масштабе всей группы. В прошлом году было принято решение сократить объемы производства на клайпедской фабрике, оно было обусловлено многими причинами, в том числе - эффективностью оборудования и стоимостью рабочей силы", - сказал изданию глава Roshen Nord Жильвинас Урбонас.
Предприятие Roshen, которое в Клайпеде занимается производством карамели, в прошлом году понесло 333,5 тыс. убытков - почти вчетверо больше, чем в 2017 году. Roshen работает убыточно с 2011 года и, по данным Реестрового центра, у предприятия накопилось 2,6 млн евро убытков.
Выручка Roshen составила 5,78 млн евро и была на 37% меньше, чем в 2017 году, когда оборот предприятия был 9,26 млн евро.
Категории: экономика
Ключевые слова: сокращение, работники, Roshen Klaipeda
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