Число убитых демонстрантов в Судане превысило 100 человек 🔊 Воспроизвести Столица Судана Хартум. 3 июня 2019 г. REUTERS/Stringer



В результате разгона лагеря демонстрантов в столице Судана Хартуме погиб по меньшей мере 101 человек. Об этом в среду, 5 июня, сообщает агентство



61 человек скончался в больнице. Еще 40 тел волонтеры из Комитета врачей выловили из Нила, сообщает AFP. Еще 326 человек получили ранения. Сами военные утверждают, что не применяли силу против протестующих.



Разгон демонстрантов в Хартуме начался в понедельник, 4 июня, военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. Изначально сообщалось, что погибли по меньшей мере 13 человек, еще 116 получили ранения. Лагерь протестующих полностью снесли. В результате разгона лагеря демонстрантов в столице Судана Хартуме погиб по меньшей мере 101 человек. Об этом в среду, 5 июня, сообщает агентство RTF и Reuters со ссылкой на Комитет врачей Судана, поддерживающий оппозицию.61 человек скончался в больнице. Еще 40 тел волонтеры из Комитета врачей выловили из Нила, сообщает AFP. Еще 326 человек получили ранения. Сами военные утверждают, что не применяли силу против протестующих.Разгон демонстрантов в Хартуме начался в понедельник, 4 июня, военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. Изначально сообщалось, что погибли по меньшей мере 13 человек, еще 116 получили ранения. Лагерь протестующих полностью снесли. «Их было очень много. Площадь была усыпана телами. Уцелевшие демонстранты разбежались, но их преследовали. Потом они стали собирать тела убитых в кузова внедорожников «Тойота», чтобы потом сбросить их в Нил, возле моста на въезде в Хартум», — рассказал специальному корреспонденту RFI в Хартуме один из очевидцев.



Действия армии Судана вызвали жесткую реакцию властей США, Великобритании, Германии. Лондон и Берлин потребовали провести заседание Совета Безопасности ООН. Саудовская Аравия призвала стороны конфликта продолжить переговоры. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал к прекращению насилия.



11 апреля министр обороны Судана Авад бин Ауф объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента. В Судане был объявлен двухлетний переходный период и режим ЧП сроком на три месяца.



Военные пришли к власти в Судане в апреле этого года, после отстранения от власти диктатора Омара аль-Башира. Министр обороны Судана Авад бин Ауф объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету на двухлетний переходный период. Оппозиция, требовавшая отставки аль-Башира, настаивает теперь, чтобы военные передали власть гражданскому правительству. ru.rfi.fr Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: военные, переворот, Судан — статья прочитана 93 раза Комментарии