Россия и Китай создадут научно-технический инновационный фонд 🔊 Воспроизвести



В его задачи войдёт развитие инновационных проектов и других научных направлений для усиления связи между странами.



Российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация создадут научно-технический инновационный фонд с объёмом в $1 млрд. Об этом сообщает



Представители Минэкономразвития РФ и Миннауки и техники Китая уже подписали необходимые бумаги. На церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. В его задачи войдёт развитие инновационных проектов и других научных направлений для усиления связи между странами.Российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация создадут научно-технический инновационный фонд с объёмом в $1 млрд. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на РФПИ.Представители Минэкономразвития РФ и Миннауки и техники Китая уже подписали необходимые бумаги. На церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.



Также фонд поддержит проекты для развития технологий в ключевых отраслях экономики обеих стран. Кроме того, позволит улучшить технологический обмен между Поднебесной и РФ.



Напомним, накануне в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы государств обсудили актуальные мировые проблемы.



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Крупнейший российский сотовый оператор МТС и китайский производитель телеком-оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах, говорится в сообщении компаний, сообщает



Торжественная церемония подписания прошла в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в преддверии Петербургского международного экономического форума.



В сообщении отмечается, что в рамках соглашения компании разработали план действий на 2019-2020 годы, предусматривающий внедрение технологий и решений 5G и интернета вещей (IoT) на действующей инфраструктуре МТС, развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready (готовые к внедрению 5G - ред.), запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе и на инфраструктурных объектах.



"Сегодня с подписанием соглашения о развитии 5G наше партнерство выходит на новый уровень – мы не только придаем импульс стратегическому сотрудничеству двух компаний в сфере высоких технологий, создавая основу для коммерческого использования сетей 5G в России в самом ближайшем будущем, но и способствуем дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем", - приводятся в сообщении слова президента МТС Алексея Корни.



"Тот факт, что на церемонии присутствовали президент России и председатель КНР, еще раз доказывает, насколько важно для России и Китая партнерство в технологических сферах. Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого поколения, возглавляя гонку на пути к этой технологии. Компания получила более 16 тысяч патентов в области 5G .... Мы надеемся, что наши совместные c МТС усилия приблизят эпоху 5G в России", – отметил Эйден У, генеральный директор Huawei в регионе Евразия. Научно-технический инновационный фонд поможет расширить спектр направлений для взаимодействия России и Китая, поспособствует развитию заграничных инновационных проектов, которые реализуют российские и китайские предприятия.Также фонд поддержит проекты для развития технологий в ключевых отраслях экономики обеих стран. Кроме того, позволит улучшить технологический обмен между Поднебесной и РФ.Напомним, накануне в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы государств обсудили актуальные мировые проблемы.* * *Крупнейший российский сотовый оператор МТС и китайский производитель телеком-оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах, говорится в сообщении компаний, сообщает РИА Новости Торжественная церемония подписания прошла в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в преддверии Петербургского международного экономического форума.В сообщении отмечается, что в рамках соглашения компании разработали план действий на 2019-2020 годы, предусматривающий внедрение технологий и решений 5G и интернета вещей (IoT) на действующей инфраструктуре МТС, развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready (готовые к внедрению 5G - ред.), запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе и на инфраструктурных объектах."Сегодня с подписанием соглашения о развитии 5G наше партнерство выходит на новый уровень – мы не только придаем импульс стратегическому сотрудничеству двух компаний в сфере высоких технологий, создавая основу для коммерческого использования сетей 5G в России в самом ближайшем будущем, но и способствуем дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем", - приводятся в сообщении слова президента МТС Алексея Корни."Тот факт, что на церемонии присутствовали президент России и председатель КНР, еще раз доказывает, насколько важно для России и Китая партнерство в технологических сферах. Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого поколения, возглавляя гонку на пути к этой технологии. Компания получила более 16 тысяч патентов в области 5G .... Мы надеемся, что наши совместные c МТС усилия приблизят эпоху 5G в России", – отметил Эйден У, генеральный директор Huawei в регионе Евразия. life.ru ria.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, сотрудничество, Китай География: Россия — статья прочитана 121 раз Комментарии