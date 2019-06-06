Галичина отделяется, Украину ждёт окончательный распад 🔊 Воспроизвести философ Сергей Дацюк



В Галичине растут настроения в пользу отделения от «большой Украины» под предлогом угрозы «пророссийского реванша».



Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил активно поддерживавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент



«Двадцать восемь и из них двадцать пять лет перед нами не стояло таких вызовов, как сейчас. Двадцать пять лет мы жили, и у нас не отпадали куски страны, мы жили с Крымом, с Донбассом, у нас не было угрозы отсоединения Галичины, как сегодня. У нас не было политической партии, которая раскалывает страну, у нас не было президента, который воюет с собственным народом, называя всех, кто не за него, агентами врага. То есть, у нас никогда ещё такой ситуации не было. Поэтому Украина в тупике», – сказал Дацюк, очевидно позабыв, что активная героизация ОУН-УПА и украинизация начались задолго до Петра Порошенко. В Галичине растут настроения в пользу отделения от «большой Украины» под предлогом угрозы «пророссийского реванша».Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил активно поддерживавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» «Двадцать восемь и из них двадцать пять лет перед нами не стояло таких вызовов, как сейчас. Двадцать пять лет мы жили, и у нас не отпадали куски страны, мы жили с Крымом, с Донбассом, у нас не было угрозы отсоединения Галичины, как сегодня. У нас не было политической партии, которая раскалывает страну, у нас не было президента, который воюет с собственным народом, называя всех, кто не за него, агентами врага. То есть, у нас никогда ещё такой ситуации не было. Поэтому Украина в тупике», – сказал Дацюк, очевидно позабыв, что активная героизация ОУН-УПА и украинизация начались задолго до Петра Порошенко. «Зеленскому надо выходить к украинским гражданам и говорить, что мы в тупике. В самом непосредственном политическом тупике. Парламент сам себя принимает, разрабатывает ту часть Конституции, где определяет себе полномочия, сам себе устанавливает безответственность, потому что неприкосновенность, сам устанавливает законы своего переизбрания, сам себе принимает регламент, сам определяет, есть коалиция или нет, а если нет, то всё равно продолжает принимать законы, то есть, вскрывает эту вещь и говорит: «Смотрите, мы не можем ничего с этим сделать, по Конституции не можем». Мы получили герметичного монстра, который действует на распад страны просто тем, что он делает», – признал украинский философ.



«Политическая система, которая у нас – это тупиковая политическая система, она работать не будет ни при каких улучшениях. Нам нужна принципиально другая политическая система. Перед нами задача радикальных изменений. Если мы на это пойдём, мы сохраняемся как страна, как государство. Если мы не идём, Украина перестанет существовать как целостное образование», – сказал оратор.



«Если будем спокойно к этому относиться, не будем понимать катастрофизма этой политики, надо готовиться жить в условиях нецелостной Украины. Ничего такого, в конечном счёте, не каждое общество, не каждая нация заслуживает на то, чтобы иметь своё собственное государство, возможно, нам не дано. Мы будем вечно делить власть и богатство, и не будут довольны те, кто имеют и те, кто не имеют. И никак не договорятся. Тогда государство – это избыточная форма организации. Тогда лучше отдельные уделы. Будет, там, республика Коломойского, республика Ахметова, республика Порошенко. Может, это лучше? … Сейчас с каждым днём смысла всё меньше и меньше, то есть, Украина становится бессмысленной», – подытожил Сергей Дацюк.



По его словам, силовые органы Украины прогнили, что показала ситуация в пропажей серверов из комнаты для секретных переговоров в администрации президента.



«Господин Данилюк одним видео стал популярным влогером. Почему он, допустим, снял это видео (ситуационной комнаты администрации президента, откуда исчезли серверы с секретной информацией – ред.), а не пошёл в СБУ и не сказал, что происходит такая штука, давайте расследовать, а по результатам дал бы оценку тому, что там произошло?» – спросил ведущий канала.



«Наверное, потому что он прекрасно знает, сто СБУ больше не работает на безопасность государства. Во-первых, как минимум, в ситуации передачи власти представитель СБУ должен быть там, должен контролировать, что происходит с частями структуры безопасности. Это нормальная практика. Его не было! Давайте тогда расследуем деятельность СБУ, почему не было.



То есть, это ситуация, которая вскрывает, что у нас вообще ничего не работает, ни один орган. Поэтому я думаю, что бессмысленно сегодня идти в СБУ. Насколько я понимаю, сегодня это насквозь прогнившая структура, они занимаются бизнесом, вымогательством, скорее всего, безопасность у них по остаточному принципу, если они вообще ей занимаются. Они занимаются слежкой за оппозицией и за так называемыми экстремистами или гражданскими активистами – вот этим они занимаются. Ну и эти подразделения «К», непонятно, что с ними делать, они реально не борются с коррупцией, они только вымогательством занимаются, поэтому тут расследование нужно», – заявил Данилюк.



«[По большому счёту], Зеленскому нужно расформировать тот кадровый состав СБУ нахрен. Не разбираясь, уволить всех, вплоть до уборщиц, до водителей, до обслуживающего персонала, разорвать все контакты, которые у них сложились с поставщиками всего, чего бы то ни было и начать с нуля», – добавил эксперт. politnavigator.net Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: конституция, федерализация, донбасс, Галичина География: Украина — статья прочитана 286 раз Комментарии