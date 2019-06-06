Fox News США : я разговаривал с участником высадки в Нормандии; вам тоже надо это сделать, и вот почему 🔊 Воспроизвести © public domain, Chief Photographer's Mate (CPHOM) Robert F. Sargent, U.S. Coast Guard



Вспоминая 6 июня 1944 года, давайте вспомним невероятные достижения этих солдат и те знания, которые эти мальчишки были вынуждены получить в молодости и пронести через всю жизнь. Побывайте в гостях у ветерана Второй мировой войны, сходите к другу семьи, к старому учителю или к близкому родственнику, и скажите этим людям спасибо.



6 июня, мы отмечаем очередную годовщину высадки союзных войск в Европе. В 1944 году 156 тысяч военнослужащих из союзных армий под испепеляющим огнем противника штурмом взяли пляжи Нормандии и взобрались на 50-метровые утесы. Невзирая на огромные опасности, они были полны решимости вернуть захваченной нацистами Европе свободу, мир, порядок и жизнь. Это хорошо, что мы их помним, но воспоминания это бремя. 6 июня, мы отмечаем очередную годовщину высадки союзных войск в Европе. В 1944 году 156 тысяч военнослужащих из союзных армий под испепеляющим огнем противника штурмом взяли пляжи Нормандии и взобрались на 50-метровые утесы. Невзирая на огромные опасности, они были полны решимости вернуть захваченной нацистами Европе свободу, мир, порядок и жизнь. Это хорошо, что мы их помним, но воспоминания это бремя.



Чтобы взять штурмом пляж Омаха, надо было выжить во время высадки с десантного судна, добраться по воде до берега, пересечь 200 метров открытой территории (которую вскоре усеяли тела погибших), затем взобраться на высокие скалы (Нормандская скальная стена) и захватить подготовленные немецкие позиции с блиндажами. Все это надо было сделать под градом минометных и артиллерийских снарядов, под перекрестным пулеметным огнем и под автоматными пулями.



Люди шли на выполнение этой страшной задачи с полным пониманием того, что их ждет, шли с немыслимой храбростью и отвагой. Так поступали и те, кто погиб, и те, кто выжил, которые всегда считали героями не вернувшихся домой и похороненных возле тех пляжей под рядами белых крестов и звезд Давида.



Многим из нас повезло, потому что мы выросли среди тех парней Второй мировой войны, которые вернулись домой, повзрослели, стали отцами, построили Америку, восстановили Европу и состарились, став дедами. Те, кто живы по сей день, это пожилые люди, обладающие ценнейшими знаниями. И об этих их знаниях я хочу поговорить.



Стоя на пляже Омаха 40 лет спустя после высадки союзников, я был молод. Я пытался увидеть то, что видели они; пытался представить, что сделали эти мальчишки, которые были моложе меня, как они страдали, что чувствовали, что пережили и что совершили. Откровенно говоря, мне это не удалось. У них есть такие знания, которые не в силах передать Голливуд и книги.



Учась в колледже, я одно лето работал в Ассоциации молодых христиан. За этим местом присматривал тихий ветеран Второй мировой войны, который был глуховат. Как-то раз я попросил его рассказать про войну. Его рассказ оказался коротким. При подходе к берегу в его пехотно-десантный катер попала минометная мина. Все погибли, кроме него. Он получил контузию и потерял слух, но выжил. Он благодарен за каждый день жизни.



Я рос в небольшом поселке с населением 500 человек. Один из моих учителей, отец шестерых детей, был в тот роковой день на пляже Омаха. Он никогда об этом не рассказывал. Лишь позже я узнал, что его катер сел на мель, рампа опустилась, и солдаты в первом ряду все до одного погибли. Он был во втором ряду. Он быстро поднялся и выпрыгнул за борт. На берегу получил звание капитана, а за героизм в сражении под Аргоном был награжден французским Военным крестом. Он никогда не рассказывал об этом, но обладал знаниями.



Единственный брат его жены, тоже из нашего поселка, был посмертно награжден Крестом «За выдающиеся заслуги». Он погиб на Сицилии, спасая свою роту.



Еще один житель нашего поселка был разведчиком во время итальянской кампании. Каждую ночь он пробирался за линию фронта, чтобы освещать немецкие позиции для американской артиллерии. Он прошел от Неаполя, через Анцио, Рим, через реку Арно, через долину По, преследуя немцев до перевала Бреннер. До последнего времени он ничего об этом не рассказывал. Он тоже обладал глубочайшими знаниями, на усвоение которых может понадобиться целая жизнь.



Кто-то из рисковавших своими жизнями в Нормандии до сих пор с нами. С нами те, кто воевал на Сицилии, в Анцио, Бастони, на Иводзиме, Окинаве и еще в тысяче мест, где шли бои не на жизнь, а на смерть, где исход сражений определял победу в войне. Они победили в войне, которая до сих пор заставляет содрогаться весь мир.



Кто же совершил этот выдающийся подвиг? Кто бросал свою жизнь в пасть дьявола, чтобы спасти и сохранить свободу? Знаменитые генералы? Да. Но в основном это были американские мальчишки 16, 17, 18, 19, 20 лет от роду.



Американские мальчишки отогнали нацистов от пляжа Омаха, который должен был стать могилой для всего десанта. В Нормандии к ним присоединились другие мальчишки из Австралии, Польши, Франции, Греции, Бельгии, Голландии, Чехословакии и Новой Зеландии. Да, это были мальчишки.



Вспоминая 6 июня 1944 года, давайте вспомним невероятные достижения этих солдат и те знания, которые эти мальчишки были вынуждены получить в молодости и пронести через всю жизнь.



Воспоминания это бремя. Но что это за бремя? Оно огромное и одновременно скромное. Оно огромное, потому что равно нашему времени, потому что достойно их жертв. И мы должны делать все возможное для сохранения свободы в наше время. И оно скромное, потому что эти люди до сих пор с нами. Побывайте в гостях у ветерана Второй мировой войны, сходите к другу семьи, к старому учителю или к близкому родственнику, и скажите этим людям спасибо.



Они к вам не пойдут, но у них есть знание. Они видели то, что мы не можем даже себе представить, пусть эти люди неохотно делятся воспоминаниями. Из-за этого мы обязаны им вдвойне. Просто сходите к ним, скажите, что мы сохраним то, что они сохранили для нас. Мы сохраним веру.



Автор Роберт Чарльз был помощником госсекретаря при президенте Джордже Буше. Он бывший офицер военно-морской разведки и адвокат. Работал в Белом доме при Рейгане и Буше. для Fox News, США, перевод Спустя два дня после того, как союзники освободили Рим, генерал Дуайт Эйзенхауэр, бывший в то время верховным главнокомандующим войсками союзников, начал операцию «Оверлорд». Американским солдатам надо было взять пляж Омаха протяженностью восемь километров, восточнее которого высадились британцы, а западнее на пляже Юта американцы. В тот день в секторе Омаха погибли 1 465 американских военнослужащих. 3 184 получили ранения, 1 928 пропали без вести, а 26 были захвачены в плен.Чтобы взять штурмом пляж Омаха, надо было выжить во время высадки с десантного судна, добраться по воде до берега, пересечь 200 метров открытой территории (которую вскоре усеяли тела погибших), затем взобраться на высокие скалы (Нормандская скальная стена) и захватить подготовленные немецкие позиции с блиндажами. Все это надо было сделать под градом минометных и артиллерийских снарядов, под перекрестным пулеметным огнем и под автоматными пулями.Люди шли на выполнение этой страшной задачи с полным пониманием того, что их ждет, шли с немыслимой храбростью и отвагой. Так поступали и те, кто погиб, и те, кто выжил, которые всегда считали героями не вернувшихся домой и похороненных возле тех пляжей под рядами белых крестов и звезд Давида.Многим из нас повезло, потому что мы выросли среди тех парней Второй мировой войны, которые вернулись домой, повзрослели, стали отцами, построили Америку, восстановили Европу и состарились, став дедами. Те, кто живы по сей день, это пожилые люди, обладающие ценнейшими знаниями. И об этих их знаниях я хочу поговорить.Стоя на пляже Омаха 40 лет спустя после высадки союзников, я был молод. Я пытался увидеть то, что видели они; пытался представить, что сделали эти мальчишки, которые были моложе меня, как они страдали, что чувствовали, что пережили и что совершили. Откровенно говоря, мне это не удалось. У них есть такие знания, которые не в силах передать Голливуд и книги.Учась в колледже, я одно лето работал в Ассоциации молодых христиан. За этим местом присматривал тихий ветеран Второй мировой войны, который был глуховат. Как-то раз я попросил его рассказать про войну. Его рассказ оказался коротким. При подходе к берегу в его пехотно-десантный катер попала минометная мина. Все погибли, кроме него. Он получил контузию и потерял слух, но выжил. Он благодарен за каждый день жизни.Я рос в небольшом поселке с населением 500 человек. Один из моих учителей, отец шестерых детей, был в тот роковой день на пляже Омаха. Он никогда об этом не рассказывал. Лишь позже я узнал, что его катер сел на мель, рампа опустилась, и солдаты в первом ряду все до одного погибли. Он был во втором ряду. Он быстро поднялся и выпрыгнул за борт. На берегу получил звание капитана, а за героизм в сражении под Аргоном был награжден французским Военным крестом. Он никогда не рассказывал об этом, но обладал знаниями.Единственный брат его жены, тоже из нашего поселка, был посмертно награжден Крестом «За выдающиеся заслуги». Он погиб на Сицилии, спасая свою роту.Еще один житель нашего поселка был разведчиком во время итальянской кампании. Каждую ночь он пробирался за линию фронта, чтобы освещать немецкие позиции для американской артиллерии. Он прошел от Неаполя, через Анцио, Рим, через реку Арно, через долину По, преследуя немцев до перевала Бреннер. До последнего времени он ничего об этом не рассказывал. Он тоже обладал глубочайшими знаниями, на усвоение которых может понадобиться целая жизнь.Кто-то из рисковавших своими жизнями в Нормандии до сих пор с нами. С нами те, кто воевал на Сицилии, в Анцио, Бастони, на Иводзиме, Окинаве и еще в тысяче мест, где шли бои не на жизнь, а на смерть, где исход сражений определял победу в войне. Они победили в войне, которая до сих пор заставляет содрогаться весь мир.Кто же совершил этот выдающийся подвиг? Кто бросал свою жизнь в пасть дьявола, чтобы спасти и сохранить свободу? Знаменитые генералы? Да. Но в основном это были американские мальчишки 16, 17, 18, 19, 20 лет от роду.Американские мальчишки отогнали нацистов от пляжа Омаха, который должен был стать могилой для всего десанта. В Нормандии к ним присоединились другие мальчишки из Австралии, Польши, Франции, Греции, Бельгии, Голландии, Чехословакии и Новой Зеландии. Да, это были мальчишки.Вспоминая 6 июня 1944 года, давайте вспомним невероятные достижения этих солдат и те знания, которые эти мальчишки были вынуждены получить в молодости и пронести через всю жизнь.Воспоминания это бремя. Но что это за бремя? Оно огромное и одновременно скромное. Оно огромное, потому что равно нашему времени, потому что достойно их жертв. И мы должны делать все возможное для сохранения свободы в наше время. И оно скромное, потому что эти люди до сих пор с нами. Побывайте в гостях у ветерана Второй мировой войны, сходите к другу семьи, к старому учителю или к близкому родственнику, и скажите этим людям спасибо.Они к вам не пойдут, но у них есть знание. Они видели то, что мы не можем даже себе представить, пусть эти люди неохотно делятся воспоминаниями. Из-за этого мы обязаны им вдвойне. Просто сходите к ним, скажите, что мы сохраним то, что они сохранили для нас. Мы сохраним веру.для Fox News, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: война, коалиция, высадка — статья прочитана 137 раз Комментарии