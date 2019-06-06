Постпред США при НАТО поставила Турции ультиматум из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400 "Триумф", если надеется получить американские самолеты F-35, сообщает РИА Новости.
По ее словам, Москва — главный соперник США и НАТО и постоянно пытается ослабить альянс, поэтому Турция не может иметь вооружения, которые созданы для того, чтобы противостоять американским ракетам.
Хатчинсон отметила, что "Турция — это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение", но Анкара не получит F-35, если на ее территории будут располагаться С-400.
"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое", — потребовала постпред.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", а первая партия должна поступить в июле.
США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, в конце мая Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.
При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.
С-400 "Триумф" — новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", а первая партия должна поступить в июле.
США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, в конце мая Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.
При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.
С-400 "Триумф" — новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.