Постпред США при НАТО поставила Турции ультиматум из-за С-400 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Тургиев



Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400 "Триумф", если надеется получить американские самолеты F-35, сообщает



По ее словам, Москва — главный соперник США и НАТО и постоянно пытается ослабить альянс, поэтому Турция не может иметь вооружения, которые созданы для того, чтобы противостоять американским ракетам.



Хатчинсон отметила, что "Турция — это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение", но Анкара не получит F-35, если на ее территории будут располагаться С-400. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400 "Триумф", если надеется получить американские самолеты F-35, сообщает РИА Новости По ее словам, Москва — главный соперник США и НАТО и постоянно пытается ослабить альянс, поэтому Турция не может иметь вооружения, которые созданы для того, чтобы противостоять американским ракетам.Хатчинсон отметила, что "Турция — это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение", но Анкара не получит F-35, если на ее территории будут располагаться С-400. "Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое", — потребовала постпред.



Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", а первая партия должна поступить в июле.



США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.



Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, в конце мая Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.



При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.



С-400 "Триумф" — новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров. ria.ru Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, вооружение, Турция, С-400, F-35 — статья прочитана 100 раз Комментарии