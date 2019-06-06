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Украинцев не будут пускать в монастыри Афона без спецсправки



Монастыри Афона потребовали от украинских паломников справку о принадлежности к канонической Церкви Украины, сообщает InfoRuss.

Афонские монастыри попросили выдавать украинским паломникам справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Церкви. Об этом говорится в пресс-релизе Украинской Православной Церкви.

Сообщается, что справка поможет афонским монахам без лишних сомнений принимать у себя паломников канонической Церкви Украины, и отсекать тех, кто причисляет себя к раскольникам так называемой ПЦУкраины.

Данная инициатива исходит от насельников Святой Горы. Свою просьбу они разослали каждому епархиальному архиерею Украинской Православной Церкви.

«Клирики, монахи и миряне Украинской Православной Церкви, которые будут совершать паломничество на Святую Гору Афон, обязательно должны иметь справку о принадлежности к Украинской Православной Церкви», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что раскольническая ПЦУ была создана при непосредственной помощи ныне экс-президента Украины Петра Порошенко. В обмен на храмы и приходы он выторговал у Константинополя томос о признании раскольнических церквей Украины.

Однако многие поместные Церкви, включая Русскую Православную Церковь, отказываются признавать украинских раскольников.
inforuss.info
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: православие, патриарх, РПЦ, монастыри, раскол, Фанар, Афон
География: Украина
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добавлена сегодня, 6 июня, 17:00

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