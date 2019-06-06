Украинцев не будут пускать в монастыри Афона без спецсправки 🔊 Воспроизвести



Монастыри Афона потребовали от украинских паломников справку о принадлежности к канонической Церкви Украины, сообщает



Афонские монастыри попросили выдавать украинским паломникам справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Церкви. Об этом говорится в пресс-релизе Украинской Православной Церкви.



Сообщается, что справка поможет афонским монахам без лишних сомнений принимать у себя паломников канонической Церкви Украины, и отсекать тех, кто причисляет себя к раскольникам так называемой ПЦУкраины.



Данная инициатива исходит от насельников Святой Горы. Свою просьбу они разослали каждому епархиальному архиерею Украинской Православной Церкви.



«Клирики, монахи и миряне Украинской Православной Церкви, которые будут совершать паломничество на Святую Гору Афон, обязательно должны иметь справку о принадлежности к Украинской Православной Церкви», — говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, что раскольническая ПЦУ была создана при непосредственной помощи ныне экс-президента Украины Петра Порошенко. В обмен на храмы и приходы он выторговал у Константинополя томос о признании раскольнических церквей Украины.



Однако многие поместные Церкви, включая Русскую Православную Церковь, отказываются признавать украинских раскольников. Монастыри Афона потребовали от украинских паломников справку о принадлежности к канонической Церкви Украины, сообщает InfoRuss Афонские монастыри попросили выдавать украинским паломникам справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Церкви. Об этом говорится в пресс-релизе Украинской Православной Церкви.Сообщается, что справка поможет афонским монахам без лишних сомнений принимать у себя паломников канонической Церкви Украины, и отсекать тех, кто причисляет себя к раскольникам так называемой ПЦУкраины.Данная инициатива исходит от насельников Святой Горы. Свою просьбу они разослали каждому епархиальному архиерею Украинской Православной Церкви.«Клирики, монахи и миряне Украинской Православной Церкви, которые будут совершать паломничество на Святую Гору Афон, обязательно должны иметь справку о принадлежности к Украинской Православной Церкви», — говорится в сообщении пресс-службы.Напомним, что раскольническая ПЦУ была создана при непосредственной помощи ныне экс-президента Украины Петра Порошенко. В обмен на храмы и приходы он выторговал у Константинополя томос о признании раскольнических церквей Украины.Однако многие поместные Церкви, включая Русскую Православную Церковь, отказываются признавать украинских раскольников. inforuss.info Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: православие, патриарх, РПЦ, монастыри, раскол, Фанар, Афон География: Украина — статья прочитана 156 раз Комментарии