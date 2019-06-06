Китайские эксперты проверят в Литве производителей продуктов из говядины 🔊 Воспроизвести



В понедельник в Литву прибывают китайские эксперты - они проведут последние проверки, чтобы Литва могла экспортировать замороженную говядину и ее субпродукты.



Как сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба, их визит будет продолжаться всю неделю. Китайские эксперты посетят предприятия Biovela-Utenos mesa, Krekenavos agrofirma и Agaras.



По словам руководителя службы Дарюса Рямяйки, ветеринарные требования и сертификат с ведомствами Китая уже согласованы, однако Китай хочет дополнительных гарантий, связанных с африканской чумой свиней (АЧС).



"Одно из главных условий Китая литовским предприятиям - обеспечить, чтобы раздельный забой свиней и крупного рогатого скота, оборудовать для этого отдельные линии забоя или разнести процессы во времени. Так можно будет гарантировать, что говядина или субпродукты не будут иметь контакта со свининой, и можно будет избежать вероятности переноса вируса АЧС", - указал Д. Рямяйка в комментарии для BNS.



По данным Департамента статистики, экспорт сельхозпродукции и продуктов питания в Китай в первом квартале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года возрос на 17,9%, а продукции литовского происхождения - на 1,4%.



В 1-ом квартале 2019 года Китай занимал 24-е место среди партнеров Литвы по экспорту. В понедельник в Литву прибывают китайские эксперты - они проведут последние проверки, чтобы Литва могла экспортировать замороженную говядину и ее субпродукты.Как сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба, их визит будет продолжаться всю неделю. Китайские эксперты посетят предприятия Biovela-Utenos mesa, Krekenavos agrofirma и Agaras.По словам руководителя службы Дарюса Рямяйки, ветеринарные требования и сертификат с ведомствами Китая уже согласованы, однако Китай хочет дополнительных гарантий, связанных с африканской чумой свиней (АЧС)."Одно из главных условий Китая литовским предприятиям - обеспечить, чтобы раздельный забой свиней и крупного рогатого скота, оборудовать для этого отдельные линии забоя или разнести процессы во времени. Так можно будет гарантировать, что говядина или субпродукты не будут иметь контакта со свининой, и можно будет избежать вероятности переноса вируса АЧС", - указал Д. Рямяйка в комментарии для BNS.По данным Департамента статистики, экспорт сельхозпродукции и продуктов питания в Китай в первом квартале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года возрос на 17,9%, а продукции литовского происхождения - на 1,4%.В 1-ом квартале 2019 года Китай занимал 24-е место среди партнеров Литвы по экспорту. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: Китай, проверка, эксперты, переработка мяса География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии