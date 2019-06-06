Премьер Литвы обещает не чинить препятствий желающим продолжить карьеру советникам президента 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду пообещал, что не станет чинить препятствий желающим продолжать карьеру советникам президента Дали Грибаускайте после ее ухода с должности. Советники были делегированы в ее команду из других ведомств.



"Если мы начнем оценивать этих людей и связывать их с конкретным человеком, с которым (они) работали, и тогда пытаться чинить препятствия, то этого точно не будет", - сказал премьер журналистам в правительстве.



Как утверждают источники в сейме и МИД, парламентский Комитет по иностранным делам (КИД) в январе одобрил кандидатуры работающих сейчас главными советниками президента долголетних дипломатов Нериюса Аляксеюнаса и Лины Антанавичене на должности послов во Франции и Израиле. Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду пообещал, что не станет чинить препятствий желающим продолжать карьеру советникам президента Дали Грибаускайте после ее ухода с должности. Советники были делегированы в ее команду из других ведомств."Если мы начнем оценивать этих людей и связывать их с конкретным человеком, с которым (они) работали, и тогда пытаться чинить препятствия, то этого точно не будет", - сказал премьер журналистам в правительстве.Как утверждают источники в сейме и МИД, парламентский Комитет по иностранным делам (КИД) в январе одобрил кандидатуры работающих сейчас главными советниками президента долголетних дипломатов Нериюса Аляксеюнаса и Лины Антанавичене на должности послов во Франции и Израиле. Как должностные лица политического доверия советника президента завершат работу в президентском ведомстве вместе с Д. Грибаускайте.



Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения КИД.



С. Сквярнялис сказал, что если политики станут чинить препоны делегированным из других ведомств членам команды глав государства, то на эти должности "никто не пойдет".



По его словам, когда будет решаться будущее советников президента, будет принято во внимание, прозрачно ли они хотят трудоустроиться и являются ли компетентными.



"Единственный момент - компетентность и прозрачная карьера. Если это соответствует этим требованиям, то эти решения будут приняты, то же самое следует сказать о послах", - сказал премьер.



Премьер пока не ответил, представит ли правительство кандидатуры Н. Аляксеюнаса и Л. Антанавичене.



Н. Аляксеюнаса и Л. Антанавичене в советники президента делегировал МИД, сказала BNS пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене.



Сейчас послом Литвы в Израиле работает Эдминас Багдонас, а послом во Франции - Далюс Чякуолис. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: премьер, президент, карьера, советники География: Литва — статья прочитана 69 раз Комментарии