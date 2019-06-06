Премьер Литвы: облагать налогом первое жилье не следует 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия (ЕК) в среду предложила Литве рассмотреть возможность расширения базы налогообложения недвижимости, однако премьер Саулюс Сквярнялис не считает, что следует обложить налогом первое жилье.



"Я не считаю, что нужно обложить налогом первое жилье, а, возможно, (стоит) подискутировать относительно второго жилья, расширения базы налогообложения дорогой недвижимости. Это вопрос дискуссий, который каждый год актуален, и в этом году он будет актуален, когда мы будем говорить о проекте бюджета 2020 года, так как ожидания велики, а источники финансирования такие, какие есть", - сказал журналистам С. Сквярнялис.



Комиссия также призвала Литву улучшить выполнение налоговых обязательств, расширить налоговую базу, рассмотреть введение налога на автомобильные выхлопы, а дополнительные доходы пустить на финансирование социальной защиты. Премьер говорит, что в этих областях делаются небольшие шаги вперед. Еврокомиссия (ЕК) в среду предложила Литве рассмотреть возможность расширения базы налогообложения недвижимости, однако премьер Саулюс Сквярнялис не считает, что следует обложить налогом первое жилье."Я не считаю, что нужно обложить налогом первое жилье, а, возможно, (стоит) подискутировать относительно второго жилья, расширения базы налогообложения дорогой недвижимости. Это вопрос дискуссий, который каждый год актуален, и в этом году он будет актуален, когда мы будем говорить о проекте бюджета 2020 года, так как ожидания велики, а источники финансирования такие, какие есть", - сказал журналистам С. Сквярнялис.Комиссия также призвала Литву улучшить выполнение налоговых обязательств, расширить налоговую базу, рассмотреть введение налога на автомобильные выхлопы, а дополнительные доходы пустить на финансирование социальной защиты. Премьер говорит, что в этих областях делаются небольшие шаги вперед. "Если говорить о постоянном предложении ввести новые налоги, которые напрямую не связаны с экономикой, у думаю, что небольшой шаг делается. Что касается уменьшения загрязнений, то утвержден довольно амбициозный план. Мы будем поощрять отказ от "грязных" автомобилей, через позитив, с определенными выплатами", - сказал С. Сквярнялис.



По его словам, социальную защиту можно финансировать деньгами, выведенными из "тени".



"Те меры, внедрение которых завершается в Государственной налоговой инспекции, они позволят вывести из "тени" средства и финансировать нашу социальную защиту, более 250 млн евро, которые удавалось выводить ежегодно", - сказал премьер.



Предложения ЕК носят рекомендательный характер, так как у Брюсселя нет полномочий в области налоговой политики, никаких санкций за их невыполнение не может последовать. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: премьер, налог, жилье, обсуждение География: Литва — статья прочитана 104 раза Комментарии