Киев разбирается, как нигерийские террористы получили украинские гранатометы раньше ВСУ 🔊 Воспроизвести



Новый скандал в оборонной сфере прямо сейчас разгорается на Украине. Новейшие гранатометы, которые только недавно поступили на вооружение ВСУ, еще раньше оказались в руках африканских террористов, сообщает



УАГ-40 еще во время испытаний через Белоруссию были отправлены в Нигерию.



Там ими сначала пользовалась местная армия, но после нескольких поражений как трофей эти гранатометы забрали боевики запрещенной в России террористической группировки "Боко Харам".



Кто продавал оружие, которое еще даже не прошло испытания, и главное, кто на этом наварился, — сейчас разбираются.



Новый скандал в оборонной сфере прямо сейчас разгорается на Украине. Новейшие гранатометы, которые только недавно поступили на вооружение ВСУ, еще раньше оказались в руках африканских террористов, сообщает РЕНТВ УАГ-40 еще во время испытаний через Белоруссию были отправлены в Нигерию.Там ими сначала пользовалась местная армия, но после нескольких поражений как трофей эти гранатометы забрали боевики запрещенной в России террористической группировки "Боко Харам".Кто продавал оружие, которое еще даже не прошло испытания, и главное, кто на этом наварился, — сейчас разбираются. ren.tv Категории: политика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: вооружение, поставки, воровство, террористы География: Украина — статья прочитана 169 раз Комментарии