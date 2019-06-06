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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Киев разбирается, как нигерийские террористы получили украинские гранатометы раньше ВСУ
Новый скандал в оборонной сфере прямо сейчас разгорается на Украине. Новейшие гранатометы, которые только недавно поступили на вооружение ВСУ, еще раньше оказались в руках африканских террористов, сообщает РЕНТВ.
УАГ-40 еще во время испытаний через Белоруссию были отправлены в Нигерию.
Там ими сначала пользовалась местная армия, но после нескольких поражений как трофей эти гранатометы забрали боевики запрещенной в России террористической группировки "Боко Харам".
Кто продавал оружие, которое еще даже не прошло испытания, и главное, кто на этом наварился, — сейчас разбираются.
ren.tv
Категории: политика, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: вооружение, поставки, воровство, террористы
География: Украина
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