Р. Кароблис просит президента назначить главкома ВС в течение 12 дней после инаугурации 🔊 Воспроизвести



Министр оброны Раймундас Кароблис сообщил, что попросил избранного президента Гитанаса Науседу назначить нового главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) в течение 12 дней после инаугурации.



По словам министра, это нужно для того, чтобы после истечения срока полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Жукаса 24 июля не нужно было назначить временного главкома ВС.



"Это назначение должно быть быстрым и, на наш взгляд, не должно быть такой ситуации, чтобы был временно исполняющий обязанности (главкома ВС)", - сказал Р. Кароблис журналистам после встречи с избранным президентом в среду.



"Таков вызов, поэтому должен быть последовательный подготовительный процесс", - сказал он.



Й. Жукас сказал, что чтобы успеть с назначением нового главкома ВС в течение 12 после инаугурации, его кандидатура должна стать известна на этой или на следующей неделе. Министр оброны Раймундас Кароблис сообщил, что попросил избранного президента Гитанаса Науседу назначить нового главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) в течение 12 дней после инаугурации.По словам министра, это нужно для того, чтобы после истечения срока полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Жукаса 24 июля не нужно было назначить временного главкома ВС."Это назначение должно быть быстрым и, на наш взгляд, не должно быть такой ситуации, чтобы был временно исполняющий обязанности (главкома ВС)", - сказал Р. Кароблис журналистам после встречи с избранным президентом в среду."Таков вызов, поэтому должен быть последовательный подготовительный процесс", - сказал он.Й. Жукас сказал, что чтобы успеть с назначением нового главкома ВС в течение 12 после инаугурации, его кандидатура должна стать известна на этой или на следующей неделе. По словам министра обороны, Г. Науседе представлены на рассмотрение все семь кандидатур генералов ВС, за исключением завершающего срок полномочий генерала.



Из них самое высокое звание у генерал-майора Вальдемараса Рупшиса.



У остальных генералов: Гинтаутаса Зянкявичюса, Алмантаса Лейки, Вилмантаса Тамошайтиса, Раймундаса Вайкшнораса и Модестаса Пятраускаса, - более низкое звание бригадного генерала. У командующего ВМС Арунаса Моцкуса звание адмирала флотилии, соответствующее званию бригадного генерала.



Р Кароблис сказал, что В. Рупшис является командующим самого многочисленности рода войск, обеспечение военнослужащих при нем улучшалось, у него есть наработки в деле приема союзников и международного сотрудничества.



"Плюсы, на мой взгляд, есть, но (...) сам президент подтвердил, что рассматриваются все кандидатуры", - сказал министр обороны.



Г. Науседа вступит в должность 12 июля.



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Литовское правительство в среду утвердило планы увеличения численности Вооруженных сил (ВС) страны в ближайшие десять лет.



Согласно утвержденному кабмином проекту, число профессиональных военных к 2028 году должна увеличиться с 10,9 тыс. почти до 14,5 тыс. человек.



Число добровольцев Сил ополчения в составе ВС или число других военнослужащих активного резерва возрастет на 900 человек до 6,3 тыс.



Втрое до 3,9 тыс. человек должно возрасти число участвующих в учениях военнослужащих подготовленного резерва.



Между тем численность воинского призыва должна возрасти на сто - до 3,9 тыс.



Число студентов Литовской военной академии и военнослужащих, обучающихся на курсах младших офицеров, останется без изменения и составит 320 и 610 соответственно.



Такие планы развития подготовлены с учетом соглашения партий о том, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП. Сейчас оборонные ассигнования Литвы немногим превышают 2%. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: армия, минобороны, главком, назначение География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии