Загрузка... Мэр американского города призвал убивать геев 🔊 Воспроизвести



В комментарии в Facebook мэр американского города Карбон-Хилл (Алабама) Марк Чэмберс призвал убивать геев, сообщает



«Мы живем в обществе, где гомосексуалисты преподают нам мораль, трансвеститы читают лекции по биологии человека, убийцы детей рассказывают о правах человека, а социалисты – об экономике!» – приводит текст записи Чэмберса Би-би-си.



После этого, по данным СМИ, он прокомментировал собственное сообщение словами: «Единственный способ изменить это – убить проблему. Я знаю, что так говорить плохо, но без их убийства нет способа исправить это».



Позже комментарий был удален, а сам чиновник заявил, что обнародовал комментарий по ошибке, а изначально собирался отправить его другу в частной переписке.



Кроме того, он опубликовал извинение на своей странице в Facebook, написав, что «комментарий был вырван из контекста».



Группа по защите прав геев потребовала его отставки, назвав комментарии Чэмберса «ужасающими, недобросовестными и неприемлемыми».



Чэмберс является мэром Карбон-Хилла с 2014 года. В комментарии в Facebook мэр американского города Карбон-Хилл (Алабама) Марк Чэмберс призвал убивать геев, сообщает ВЗГЛЯД со ссыдкой на западные СМИ.«Мы живем в обществе, где гомосексуалисты преподают нам мораль, трансвеститы читают лекции по биологии человека, убийцы детей рассказывают о правах человека, а социалисты – об экономике!» – приводит текст записи Чэмберса Би-би-си.После этого, по данным СМИ, он прокомментировал собственное сообщение словами: «Единственный способ изменить это – убить проблему. Я знаю, что так говорить плохо, но без их убийства нет способа исправить это».Позже комментарий был удален, а сам чиновник заявил, что обнародовал комментарий по ошибке, а изначально собирался отправить его другу в частной переписке.Кроме того, он опубликовал извинение на своей странице в Facebook, написав, что «комментарий был вырван из контекста».Группа по защите прав геев потребовала его отставки, назвав комментарии Чэмберса «ужасающими, недобросовестными и неприемлемыми».Чэмберс является мэром Карбон-Хилла с 2014 года. Загрузка... vz.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: призыв, США, мэр, ЛГБТ, убийства — статья прочитана 48 раз Комментарии