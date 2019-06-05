Главная >> Новости >> общество, в мире, чп и криминал >> Мэр американского города призвал убивать геев
Загрузка...

Мэр американского города призвал убивать геев



В комментарии в Facebook мэр американского города Карбон-Хилл (Алабама) Марк Чэмберс призвал убивать геев, сообщает ВЗГЛЯД со ссыдкой на западные СМИ.

«Мы живем в обществе, где гомосексуалисты преподают нам мораль, трансвеститы читают лекции по биологии человека, убийцы детей рассказывают о правах человека, а социалисты – об экономике!» – приводит текст записи Чэмберса Би-би-си.

После этого, по данным СМИ, он прокомментировал собственное сообщение словами: «Единственный способ изменить это – убить проблему. Я знаю, что так говорить плохо, но без их убийства нет способа исправить это».

Позже комментарий был удален, а сам чиновник заявил, что обнародовал комментарий по ошибке, а изначально собирался отправить его другу в частной переписке.

Кроме того, он опубликовал извинение на своей странице в Facebook, написав, что «комментарий был вырван из контекста».

Группа по защите прав геев потребовала его отставки, назвав комментарии Чэмберса «ужасающими, недобросовестными и неприемлемыми».

Чэмберс является мэром Карбон-Хилла с 2014 года.
Загрузка...
vz.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: призыв, США, мэр, ЛГБТ, убийства
статья прочитана 48 раз
добавлена сегодня, 5 июня, 19:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка