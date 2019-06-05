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Мэр американского города призвал убивать геев
В комментарии в Facebook мэр американского города Карбон-Хилл (Алабама) Марк Чэмберс призвал убивать геев, сообщает ВЗГЛЯД со ссыдкой на западные СМИ.
«Мы живем в обществе, где гомосексуалисты преподают нам мораль, трансвеститы читают лекции по биологии человека, убийцы детей рассказывают о правах человека, а социалисты – об экономике!» – приводит текст записи Чэмберса Би-би-си.
После этого, по данным СМИ, он прокомментировал собственное сообщение словами: «Единственный способ изменить это – убить проблему. Я знаю, что так говорить плохо, но без их убийства нет способа исправить это».
Позже комментарий был удален, а сам чиновник заявил, что обнародовал комментарий по ошибке, а изначально собирался отправить его другу в частной переписке.
Кроме того, он опубликовал извинение на своей странице в Facebook, написав, что «комментарий был вырван из контекста».
Группа по защите прав геев потребовала его отставки, назвав комментарии Чэмберса «ужасающими, недобросовестными и неприемлемыми».
Чэмберс является мэром Карбон-Хилла с 2014 года.
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vz.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
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