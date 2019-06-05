СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Антон Денисов Офис Deutsche Bank . Архивное фото



Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита, сообщает



Агентство отмечает, что ни представители Deutsche Bank, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не согласились предоставить комментарий.



По информации агентства, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэла получила кредит от банка на 750 миллионов долларов и предоставила 20 тонн золота в качестве залога. Сообщается, что Венесуэла не выполнила условия соглашения, срок которого должен был истечь в 2021 году, в связи с чем банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.



В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году — 10%, инфляция прогнозируется на уровне в десять миллионов процентов в 2019 и 2020 годах. Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита, сообщает РИА Новости и Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Агентство отмечает, что ни представители Deutsche Bank, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не согласились предоставить комментарий.По информации агентства, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэла получила кредит от банка на 750 миллионов долларов и предоставила 20 тонн золота в качестве залога. Сообщается, что Венесуэла не выполнила условия соглашения, срок которого должен был истечь в 2021 году, в связи с чем банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году — 10%, инфляция прогнозируется на уровне в десять миллионов процентов в 2019 и 2020 годах. ria.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, протест, золото, Венесуэла, акции, Мадуро, госпереворот — статья прочитана 103 раза Комментарии