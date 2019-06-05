Загрузка... Кабмин Литвы утвердил планы увеличения численности Вооруженных сил 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство в среду утвердило планы увеличения численности Вооруженных сил (ВС) страны в ближайшие десять лет.



Согласно утвержденному кабмином проекту, число профессиональных военных к 2028 году должна увеличиться с 10,9 тыс. почти до 14,5 тыс. человек.



Число добровольцев Сил ополчения в составе ВС или число других военнослужащих активного резерва возрастет на 900 человек до 6,3 тыс.



Втрое до 3,9 тыс. человек должно возрасти число участвующих в учениях военнослужащих подготовленного резерва.



Между тем численность воинского призыва должна возрасти на сто - до 3,9 тыс.



Число студентов Литовской военной академии и военнослужащих, обучающихся на курсах младших офицеров, останется без изменения и составит 320 и 610 соответственно.



Такие планы развития подготовлены с учетом соглашения партий о том, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП. Сейчас оборонные ассигнования Литвы немногим превышают 2%. Литовское правительство в среду утвердило планы увеличения численности Вооруженных сил (ВС) страны в ближайшие десять лет.Согласно утвержденному кабмином проекту, число профессиональных военных к 2028 году должна увеличиться с 10,9 тыс. почти до 14,5 тыс. человек.Число добровольцев Сил ополчения в составе ВС или число других военнослужащих активного резерва возрастет на 900 человек до 6,3 тыс.Втрое до 3,9 тыс. человек должно возрасти число участвующих в учениях военнослужащих подготовленного резерва.Между тем численность воинского призыва должна возрасти на сто - до 3,9 тыс.Число студентов Литовской военной академии и военнослужащих, обучающихся на курсах младших офицеров, останется без изменения и составит 320 и 610 соответственно.Такие планы развития подготовлены с учетом соглашения партий о том, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП. Сейчас оборонные ассигнования Литвы немногим превышают 2%. Загрузка... BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: бюджет, нато, армия География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии