В Крыму ликвидируют Ялтинскую киностудию

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Власти Крыма запустили процедуру ликвидации киностудии «Ялта-фильм». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Совета министров РК, сообщает



«Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Киностудия «Ялта-фильм» и высвобождением работников», — говорится в документе.



Контроль за выполнением распоряжения возложили на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Ларисы Опанасюк.



Напомним, в прошлом году Ялтинскую киностудию планировали восстановить за счёт бюджетных средств.



«Обсуждаем с Минкультом РФ программу, чтобы киностудию восстановить. Примерный объем финансирования порядка 4 млрд рублей. Скорее всего, восстановление будет за бюджетные деньги. А уже эксплуатация и оперативная деятельность — мы с министром переговорим, определимся, кто этим будет заниматься», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в феврале 2018 года.



Ранее руководство Минкультуры региона заявляло, что планирует передать студию в федеральную собственность.



Ялтинская киностудия была создана в 1917 году российским режиссером Александром Ханжонковым. Власти Крыма запустили процедуру ликвидации киностудии «Ялта-фильм». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Совета министров РК, сообщает ВЕСТИ-КРЫМ «Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Киностудия «Ялта-фильм» и высвобождением работников», — говорится в документе.Контроль за выполнением распоряжения возложили на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Ларисы Опанасюк.Напомним, в прошлом году Ялтинскую киностудию планировали восстановить за счёт бюджетных средств.«Обсуждаем с Минкультом РФ программу, чтобы киностудию восстановить. Примерный объем финансирования порядка 4 млрд рублей. Скорее всего, восстановление будет за бюджетные деньги. А уже эксплуатация и оперативная деятельность — мы с министром переговорим, определимся, кто этим будет заниматься», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в феврале 2018 года.Ранее руководство Минкультуры региона заявляло, что планирует передать студию в федеральную собственность.Ялтинская киностудия была создана в 1917 году российским режиссером Александром Ханжонковым. Загрузка... vesti-k.ru Категории: культура, история Ключевые слова: ликвидация, Ялта, Крым, киностудия — статья прочитана 21 раз Комментарии