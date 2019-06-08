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В Крыму ликвидируют Ялтинскую киностудию
Власти Крыма запустили процедуру ликвидации киностудии «Ялта-фильм». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Совета министров РК, сообщает ВЕСТИ-КРЫМ.
«Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Киностудия «Ялта-фильм» и высвобождением работников», — говорится в документе.
Контроль за выполнением распоряжения возложили на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Ларисы Опанасюк.
Напомним, в прошлом году Ялтинскую киностудию планировали восстановить за счёт бюджетных средств.
«Обсуждаем с Минкультом РФ программу, чтобы киностудию восстановить. Примерный объем финансирования порядка 4 млрд рублей. Скорее всего, восстановление будет за бюджетные деньги. А уже эксплуатация и оперативная деятельность — мы с министром переговорим, определимся, кто этим будет заниматься», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в феврале 2018 года.
Ранее руководство Минкультуры региона заявляло, что планирует передать студию в федеральную собственность.
Ялтинская киностудия была создана в 1917 году российским режиссером Александром Ханжонковым.
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vesti-k.ru
Ключевые слова: ликвидация, Ялта, Крым, киностудия
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