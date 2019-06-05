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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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По истечении срока полномочий уволена глава Департамента нацменьшинств В. Монтвидайте
Литовское правительство в среду освободило от должности директора Департамента по делам национальных меньшинств Виду Монтвидайте в связи с окончанием ее срока полномочий.
В. Монтвидайте покинет должность с 1 июля. Она возглавляла департамент с 2015 года.
По словам представителя правительства Дейвидаса Матулёниса, на эту должность на новый срок полномочий претендует три человека, в том числе и сама В. Монтвидайте. Конкурс должен состояться 6 июня.
Департамент по делам национальных меньшинств и эмиграции при Правительстве был ликвидирован в 2010 году, тогда формирование политики в отношении национальных диаспор было доверено Министерству культуры. в 2014 году кабмин принял решение восстановить департамент.
Цель департамента - проведение в жизнь политики в отношении нацменьшинств посредством обеспечения интересов проживающих в Литве нацменьшинств, сохранения национальной идентичности, создания условий для их участия в общественно-политической и культурной жизни страны, воспитания гражданской позиции, толерантности, нетерпимости к разжиганию межнациональной розни.
Ключевые слова: языки, Европа, конвенция, нацменьшинства, департамент, руководство
География: Литва
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