Загрузка... Литовским производителям разрешили ввозить в Украину замороженные продукты 🔊 Воспроизвести



Литовские производители могут экспортировать в Украину замороженные продукты – пиццы, пельмени и прочее. По поводу этого на минувшей неделе договорились представители Литвы и Украины, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВС).



Невзирая на распространение африканской чумы свиней (АЧС), Украина открывает свой рынок для литовских продуктов, в которых может быть и мясо. Это, по словам главы литовской службы Дарюса Ремеки, доказывает, что в Литве АЧС под контролем.



В сентябре прошлого года Литва получала разрешения не экспорт в Украину свиней и свинины, а в октябре – породистых овец и коз.



По данным ГПВС, за пять месяцев этого года из Литвы в Украину было экспортировано более 33 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов, почти 1,3 тыс. тонн мяса и мясных изделий, более 0,2 тыс. тонн молочных продуктов – сыров, йогуртов, молочного сахара, порошкового пищевого молока. Литовские производители могут экспортировать в Украину замороженные продукты – пиццы, пельмени и прочее. По поводу этого на минувшей неделе договорились представители Литвы и Украины, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВС).Невзирая на распространение африканской чумы свиней (АЧС), Украина открывает свой рынок для литовских продуктов, в которых может быть и мясо. Это, по словам главы литовской службы Дарюса Ремеки, доказывает, что в Литве АЧС под контролем.В сентябре прошлого года Литва получала разрешения не экспорт в Украину свиней и свинины, а в октябре – породистых овец и коз.По данным ГПВС, за пять месяцев этого года из Литвы в Украину было экспортировано более 33 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов, почти 1,3 тыс. тонн мяса и мясных изделий, более 0,2 тыс. тонн молочных продуктов – сыров, йогуртов, молочного сахара, порошкового пищевого молока. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: Украина, продукты, импорт География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии