Загрузка... Размером с яблоко: в США родился самый маленький ребенок 🔊 Воспроизвести EPA



Американские врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего сообщили, что выходили преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 граммов и была размером с большое яблоко.



Этот ребенок может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы, сообщает



Девочка родилась в декабре 2018 года на 23-й неделе беременности​​​. Преждевременные роды были вызваны осложнениями при беременности. Врачами было установлено, что плод не набирает вес, а жизни матери угрожает опасность. Медики приняли решение о преждевременных родах.



Девочку выхаживали пять месяцев. Сейчас ребенок здоров. Американские врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего сообщили, что выходили преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 граммов и была размером с большое яблоко.Этот ребенок может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы, сообщает ВЕСТИ со ссылкой на РИА Новости.Девочка родилась в декабре 2018 года на 23-й неделе беременности​​​. Преждевременные роды были вызваны осложнениями при беременности. Врачами было установлено, что плод не набирает вес, а жизни матери угрожает опасность. Медики приняли решение о преждевременных родах.Девочку выхаживали пять месяцев. Сейчас ребенок здоров. Загрузка... vesti.ru Категории: в мире, здоровье, дом и быт Ключевые слова: США, ребёнок, беременность — статья прочитана 99 раз Комментарии