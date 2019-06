Загрузка... В пылу «борьбы за климат» в Европу незаметно возращается Средневековье 🔊 Воспроизвести Фото: newsru.co.il



Леволиберальная общественность Европы и США постоянно увлечена несколькими знаковыми «горячими темами»: политкорректность, права беженцев и мигрантов, борьба с расизмом, сексуальные меньшинства, борьба за климат и с парниковыми газами. Появились и новые (неожиданные для обычной публики) темы: гендерно-нейтральное воспитание, проблемы людей, которые никак не могут определиться со своим полом, и права трансгендеров, борьба за права аутистов или больных с «нарушениями аутического спектра». Могут ли эти новые темы перевернуть привычные старые темы этой тусовки? Да, ещё как могут! Свидетельством этому выступает одна 16-летняя шведская девочка-активистка, которая стала известна почти во всем мире: это Грета Тунберг (Greta Thunberg). Леволиберальная общественность Европы и США постоянно увлечена несколькими знаковыми «горячими темами»: политкорректность, права беженцев и мигрантов, борьба с расизмом, сексуальные меньшинства, борьба за климат и с парниковыми газами. Появились и новые (неожиданные для обычной публики) темы: гендерно-нейтральное воспитание, проблемы людей, которые никак не могут определиться со своим полом, и права трансгендеров, борьба за права аутистов или больных с «нарушениями аутического спектра». Могут ли эти новые темы перевернуть привычные старые темы этой тусовки? Да, ещё как могут! Свидетельством этому выступает одна 16-летняя шведская девочка-активистка, которая стала известна почти во всем мире: это Грета Тунберг (Greta Thunberg).



А начиналось всё это странно, даже трагично.



С 8 лет Грета слышала и по телевизору, и от родителей об изменении климата, о борьбе против выбросов парниковых газов, но не могла понять одного: почему так мало делается человечеством ради сохранения климата? Грета переживала так сильно, что не смогла больше жить нормальной жизнью: впала в депрессию, прекратила говорить и ходить в школу (где у неё и так не было друзей). Бедная девочка уже к 11 годам получила целый набор диагнозов из того самого «аутического спектра»: синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство, селективный мутизм (внезапные приступы полной немоты в определенных нервозных ситуациях — например, при ответе у доски в классе).



Тут бы девочку полечить у хорошего врача, но родители и сама Грета вдруг решили, что во всем виноваты парниковые газы и что недуг дает ей особый дар: она может видеть вещи «насквозь» в двух цветах — «черном или белом», способна думать нестандартно, не поддаваться лжи — потом Грета сама сказала это в интервью BBC.



Свой крестовый поход за климат 15 летняя Грета начала одиночной «школьной забастовкой» 20 августа 2018-го, когда она должна была идти в девятый класс школы. Вместо учебы она пришла с плакатом к шведскому парламенту и потребовала прекратить выбросы CO2 в соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года (которое многие страны подписали, но толком не выполняют). «Школьная забастовка за климат» (Skolstrejk för klimatet) Греты продолжалась до 9 сентября (до шведских выборов в парламент) и длилась каждый день столько же, сколько длятся уроки в школе. После выборов Грета уменьшила забастовку до одного дня в неделю. К декабрю 2018 года по Швеции и по Европе «прошел слух» о такой юной активистке, и сначала шведские, а потом и европейские школьники стали присоединяться к этой «школьной забастовке» в облегченном виде, креативно названной «пятница для будущего» (Friday for Future). Бастовало уже около половины шведских школ, плюс 20 тысяч школьников в 270 городах мира.



Слава обрушилась на Грету гигантской волной, но не по годам серьезная девочка с кучей диагнозов оказалась стойким и уверенным бойцом за климат в коридорах сильных мира сего…



Это внешняя картинка, которую Грете обеспечили либеральные шведские СМИ (особенно государственный канал SVT). А теперь давайте заглянем в закулисье этого чуда: как одна маленькая девочка менее чем за полгода смогла получить такое влияние, такую славу?



Ответ прост: эта девочка из совсем не простой, а скорее из звездной семьи. Её мама Малена Эрнман (Malena Ernman) — знаменитая оперная певица, имеющая эстрадный опыт. Она выступала в Москве, как представительница Швеции на финале «Евровидения 2009» (заняла 21 место). Её папа Сванте Тунберг (Svante Thunberg) — знаменитый актер во втором поколении и родственник знаменитого шведского ученого Сванте Аррениуса (Svante Arrhenius), открывшего парниковый эффект в 1896 году.



Эти родители имеют прямой выход на богемные и высшие слои общества, особенно на руководителей шведских СМИ. Сомнений в том, что публичные деяния их дочки останутся незамеченными в СМИ, не было с самого начала.



Есть мнение, что Грета опиралась на помощь профессиональной PR-фирмы — в содействии обвинили стокгольмскую пиар-фирму Iles PR, но её владелец Хелена Илес (Helena Iles) всё яростно отрицает, хотя и знакома с мамой Греты много лет.



А вот наличие политтехнологов вокруг Греты Тунберг подтверждено фотографиями: рядом с Гретой часто мелькает лицо её неофициального советника по имени Луиза-Мари Ньюбауер (Luisa-Marie Neubauer). Трудно поверить, но эта симпатичная 23-летняя девушка из Гамбурга — может, и не очень опытный, но очень перспективный германский политолог, эко-активист и представитель глобалистского фонда ONE Билла и Мелиссы Гейтс, cвязанного с организацией Джорджа Сороса «Открытое общество» (Open Society). Она была замечена рядом с Гретой на всех критически важных митингах, она и пишет Грете не по годам умные и четкие речи…



Но самый интересный компромат на свою дочку Грету и заодно на себя выдала мама этого артистического семейства Малена (при рождении Магдалена) Эрнман. В своей книге она тоже утверждает, что недуг дочери наделил её особыми нереальными свойствами:



«Грета принадлежит к тому малому числу людей, что могут видеть углекислый газ невооруженным глазом. Она видела как парниковые газы потоками вытекают из наших печных труб, парят, поднимаясь вверх с ветрами, и преображают атмосферу в гигантскую невидимую свалку».



Изданная Маленой автобиографическая книга «Эпизоды из сердца» («Scener ur hjärtat») не только настаивает на сверхчеловеческих возможностях Греты, не только объясняет все проблемы в школе и с психикой девочки проклятыми парниковыми газами, накопленными в атмосфере вроде бы экологически чистой Швеции, но и раскрывает причины таких странных увлечений её семьи: Малена, оказывается, тоже выросла в непростой семье с интересными идеологическими «заскоками».



Малена родилась в 1970 году и выросла в загородном доме в небольшом городке Сандвикен (Sandviken), её мама была диаконом в местной, тогда ещё государственной (шведская церковь была отделена от государства только в 2000 году) лютеранской церкви. Мало того, её мать уже тогда была озабочена проблемой беженцев, потому Малена выросла в доме, полном всякого рода нелегальных мигрантов, которые жили даже в гараже. Неудивительно, что и в семье самой Малены её дочки настояли на том, чтобы отдать загородную виллу родителей под приют для современных «беженцев», которые обычных шведов уже достали.



Малена в своей бурной и чувственной концертной жизни часто имела эмоциональные расстройства, от которых лечилась транквилизаторами, антидепресивными и седативными средствами. При этом в своей книге она неизменно настаивает на огромной роли и правоте своих чувств, ибо чувства для неё по жизни подменяют знания, особенно в деле борьбы за климат. Так, она на полном серьезе пишет, что при полетах на авиалайнерах всегда задергивала непрозрачную шторку на иллюминаторе, «чтобы сократить расход топлива и уменьшить выброс парниковых газов»… Полётам оперной певицы по всему миру пришел конец, когда Грета уговорила всю семью перестать летать на авиалайнерах, есть мясо и пользоваться автомобилями — все ради спасения климата. Родители пошли на поводу у дочери и прониклись её идеями. Увы, и у младшей дочери Беаты тоже есть психические отклонения аутического спектра (синдром дефицита внимания и гиперактивности с примесью синдрома Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство, синдром хронической усталости). Но семью эти диагнозы не останавливают — они видят себя в качестве пророков нового «правильного» климатического движения. Невооруженным взглядом видно религиозную подоплеку и в воспитании Малены, и в дальнейших отклонениях «аутического спектра» её дочери.



Так, лютеранская церковь в небедном районе Лимхамн (Limhamn) шведского города Мальмё 1 декабря 2018 вообще дошла до того, что в своем Твиттере объявила Грету преемником Иисуса. Это сообщение вызвало бурю негодования даже у религиозных шведов, вплоть до использования не только нерелигиозных, но и просто нецензурных шведских слов в Твиттер-аккаунте этой церкви. В результате уже 5 декабря руководство шведской лютеранской церкви отняло у церковной общины Лимхамн Твиттер-аккаунт. Как говорится: от греха подальше…



Удивительно, что такие заскоки становятся нормой в Швеции — некогда самой атеистической стране мира (в 2014 в Швеции статистики насчитали около 80% атеистов и около 5% регулярно посещающих церкви, что расположило Швецию в рейтинге атеизма после Японии, Китая и Гонконга). Похоже, атеизм шведов незаметно, но уверенно преобразуется в некий тип эрзац-религии.



Нужны ещё подтверждения?



Пожалуйста: очень знаковые утверждения попали в шведскую печать из уст другого «духовного столпа», правда, не шведской лютеранской, а крохотной экуменистической церкви: из уст той самой феминистки Анны Ардин (Anna Ardin), по совместительству активистки борьбы за права палестинцев, беженцев и ЛГБТ, которую в собственной квартире якобы несколько раз изнасиловал сам Джулиан Ассанж, за что и был под следствием сначала в Швеции, а потом и под судом в Британии.



В своей статье от 24 апреля 2019 года в шведской религиозной «Церковной газете» (Kyrkans Tidning) диакон (или диаконисса) экуменистической церкви Анна Ардин прямо в заголовке своей статьи ни много ни мало утверждает: «Грета Тунберг пророк нашего времени!».



Далее в статье идет подробная «аргументация» этого утверждения на основании типичных признаков пророка из религиозных текстов, так как Грета «полностью сравнима с библейскими пророками». В частности, упоминаются странности и особенность видения Греты исключительно в «черном или белом», синдром Аспергера, невозможность остановиться в своей деятельности, вызов властям и т. п. Вывод: вовсе не Грету мы тут прославляем, ибо устами Греты с нами говорит сам Бог!



"… цель этой статьи ни в коем разе не в том, чтобы прославить индивидуума, не в том, чтобы славить Грету, цель в том, что мы должны слушать это известие, так как известие идет от Бога".



Невольно хочется попросить дипломированных психологов оценить и её психическое здоровье — не затесалось ли и у диакониссы Анны Ардин в голове тоже что-нибудь из «аутического спектра»?



Вместо того, чтобы оценить давние средневековые религиозные времена как удушающее религиозное мракобесие, феминистка и левая социал-демократка Анна Ардин утверждает, что в Средневековье были харизматические персоны, «вокруг которых во все времена собирались люди, импонирующие им, желающие поступать также. Это фантастическая сила».



К сожалению молодое поколение шведских граждан не знает, к чему могли приводить и приводили подобные «фантастические» силы в Средневековье, что проповедовали о скором конце света, «если только мы все не встанем и не пойдем маршем на…». Ведь в шведских школах вообще не преподают историю, её там нет как предмета (возможно из-за того, что честное изучение истории может шокировать шведских школьников, и они увидят, как далек реальный мир от шведской государственной идеологии, от гуманизма).



Самым страшным примером безумного объединения вокруг «духовно богатых» пророков стал широко известный Крестовый поход детей 1212 года.



Тогда тысячи детей рвались вместе со взрослыми крестянами Европы идти войной на Иерусалим ради спасения Гроба Господня. До этого у пастушка Стефана из французского Клуа произошло видение, в котором якобы Иисус «приказал собрать войско детей и завоевать Иерусалим без оружия»! К концу лета 1212 года страстно проповедовавший пастушок собрал у Вандома около 30 тысяч бежавших из дома детей. Они отправились на юг Франции, чтобы перейти море посуху. Половина детей добралась до прибрежного Марселя… Аналогичная история произошла в Германии, в Кёльне с другим пастушком по имени Николас — он собрал 25 тысяч детей, и они пошли через Альпы к морю, но дошли до Генуи только 7 тысяч…



Море, увы, не расступилось перед детьми ни в Марселе, ни в Генуе. После долгих уговоров два предприимчивых купца выделили французским детям 7 кораблей, которые увезли самых настойчивых детей из Марселя. Через 18 лет выяснилось, что дети были проданы этими купцами в рабство мусульманам у берегов Туниса и Алжира…



Думаю, что те, кто направляют «Грету со товарищи» в нужную сторону, сами знают о таких исторических аналогиях и вполне могут черпать в них вдохновение. Пока всё идет по плану, осталось только выбрать какого-нибудь нового врага для «крестового похода детей за климат». И враг недавно был выбран — прямо в «Твиттере» Греты Тунберг.



Маршу «школьных забастовок за климат» по миру вроде никто официально не мешает — бастуй и протестуй, если так хочется (но не обижайся, если потом оценки будут ниже). Что и делают сотни тысяч школьников — в пятницу 24 мая 2019 уже в 1164 городах из 125 стран мира — пастушкам из Средневековья такой охват и не снился!



В Швеции и Австралии уже есть примеры преследования и бойкота школьников, которые отказываются от забастовки, причем преследованиям они подвергаются даже со стороны учителей! В некоторых странах вроде Китая, Индии и России (и победнее) вся эта пропаганда насчет борьбы за климат не находит отклика ни у взрослых, ни у детей. Может, причиной тому оторванность лозунгов «климатологических борцов» от реальности, может, научных сомнений у нас побольше, может, климат у нас не сильно жаркий, может, головы наших граждан заняты более реальными проблемами, может, просто наивности в нас меньше. И, как ни странно, Грету Тунберг это возмущает, она и с этим по-своему борется. Но, опять же, это не совсем её инициатива.



Она, может быть, и дальше жила в неведении счастливом, что есть где-то в мире страна Россия, которая школьникам неизвестна и где идея «школьной забастовки за климат» большинству глубоко безразлична. Но тут поднял волну единственный российский последователь Греты — Аршак Макичян, который на школьную забастовку претендовать не может, так как закончил школу несколько лет назад и теперь учится в музыкальном училище в Москве. После нескольких недель одиночных пикетов на холодной Пушкинской площади Аршака вдруг заметил тот самый шведский телеканал SVT, что раскрутил Грету Тунберг — на вебсайте SVT 5 мая вышла cтатья о «самом одиноком в мире экологическом активисте», а потом статью даже перевели на русский.



Воспрявший духом Аршак решил пожаловаться через Твиттер Грете на то, что в России запрещают её школьную забастовку — ведь действительно в Москве немногочисленным активистам забастовки не дают официального разрешения на демонстрацию по центральным улицам. Несгибаемая Грета (не имея понятия, что в России о ней никто, кроме Аршака и активистов-гринписовцев, не знает) приняла всё всерьез и своей «грозной» фоткой в Твиттере от 14 мая указала детям-крестоносцам со всего мира на нового врага: «Дайте России бастовать за климат #пятница для будущего».



В результате появилась целая группа в «Твиттере»: наберите #letRussiastrikeforclimate, и увидите сами. Фоток много, а массовки, увы, нет ни на одной… Однако в оппозиционной прессе уже пошли статьи соответствующего содержания.



На мой взгляд, это бесполезная имитация деятельности, так как есть куча реальных экологических проблем (от свалок по всей стране и раздельного сбора мусора до экономии тепла в домах), которыми и стоило бы заняться активистам-экологам. Бесполезно устраивать в России движения типа «школьных забастовок» по европейским лекалам — школьники и народ у нас сильно устали и от «общечеловеческих», и от религиозных идей, особенно если они высказываются очередными «пророками» с отклонениями «аутического спектра».



Автор: Павел Тяпкин для eadaily.com