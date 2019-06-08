Загрузка... Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Наталья Селиверстова Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото



Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото детей в социальных сетях, сообщает



"Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно", — говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".







Роскомнадзор пояснил, что одноклассники могут найти фотографии ребенка и использовать их для травли. Кроме того, в последнее время фиксируется множество сайтов, на которых педофилы публикуют фотографии детей.



Ведомство напоминает родителям, что ребенок имеет право на конфиденциальность, а то, что он не может выразить его сознательно, не означает согласия на подобные публикации. Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото детей в социальных сетях, сообщает РИА Новости "Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно", — говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".Роскомнадзор пояснил, что одноклассники могут найти фотографии ребенка и использовать их для травли. Кроме того, в последнее время фиксируется множество сайтов, на которых педофилы публикуют фотографии детей.Ведомство напоминает родителям, что ребенок имеет право на конфиденциальность, а то, что он не может выразить его сознательно, не означает согласия на подобные публикации. Загрузка... ria.ru Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: фото, дети, рекомендации, соцсети География: Россия — статья прочитана 131 раз Комментарии