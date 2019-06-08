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Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото детей в социальных сетях, сообщает РИА Новости.
"Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно", — говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".
Роскомнадзор пояснил, что одноклассники могут найти фотографии ребенка и использовать их для травли. Кроме того, в последнее время фиксируется множество сайтов, на которых педофилы публикуют фотографии детей.
Ведомство напоминает родителям, что ребенок имеет право на конфиденциальность, а то, что он не может выразить его сознательно, не означает согласия на подобные публикации.
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ria.ru
Категории: общество, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: фото, дети, рекомендации, соцсети
География: Россия
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