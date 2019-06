Загрузка... Система распознавания лиц. Как она работает на примере Москвы и Лондона 🔊 Воспроизвести



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году в столице заработает система распознавания лиц с помощью уличных видеокамер. Сейчас такая технология уже используется в московском метро; Собянин говорит, что мэрия в вопросе наблюдения за гражданами ориентируется на китайские мегаполисы, сообщает



Лондон на протяжении последних 15 лет имеет репутацию города с самым большим количеством видеокамер.



Русская служба Би-би-си сравнила, как используются видеонаблюдение и распознавание лиц в этих двух городах.



Как устроено видеонаблюдение в Москве



Считается, что современная система видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город" в Москве появилась в 2011-2012 году. До этого она была довольно архаичной, использовалась неэффективно, многие камеры просто не работали. В 2016 году директор департамента дополнительных услуг "Ростелекома" Илья Лисовский говорил изданию The Village, что в Москве установлено 140 тысяч видеокамер нового поколения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году в столице заработает система распознавания лиц с помощью уличных видеокамер. Сейчас такая технология уже используется в московском метро; Собянин говорит, что мэрия в вопросе наблюдения за гражданами ориентируется на китайские мегаполисы, сообщает ВВС Лондон на протяжении последних 15 лет имеет репутацию города с самым большим количеством видеокамер.Русская служба Би-би-си сравнила, как используются видеонаблюдение и распознавание лиц в этих двух городах.Считается, что современная система видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город" в Москве появилась в 2011-2012 году. До этого она была довольно архаичной, использовалась неэффективно, многие камеры просто не работали. В 2016 году директор департамента дополнительных услуг "Ростелекома" Илья Лисовский говорил изданию The Village, что в Москве установлено 140 тысяч видеокамер нового поколения.



Большинство камер установлены у подъездов жилых домов и административных зданий, в школах, вузах, торговых центрах. Не менее 2,5 тысяч установлены в местах массового скопления людей.



"Комсомольская правда" приводила статистику: чаще всего записи с видеокамер используются для расследования вандализма или краж (в 52% случаев) и для разбора ДТП (в 40% случаев).



В ходе следствия, а потом суда по "болотному делу" о беспорядках на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года стало понятно, что в основу обвинительных материалов легли записи с камер уличного наблюдения. Новые задержания проводились по мере поступления все новых видеозаписей, эти же кадры использовались в суде как доказательства вины демонстрантов.



После убийства в центре Москвы оппозиционного политика Бориса Немцова в феврале 2015 года выяснилось, что ключевые камеры, которые могли бы зафиксировать убийц, не работали.



В июле 2016 года "Медуза" впервые рассказала о технологии FaceТ и приложении FindFace. Это они лежат в основе современного биометрического наблюдения, позволяют распознать лицо прохожего и идентифицировать его по правоохранительным базам данных. Именно об этих видеокамерах и говорил Сергей Собянин.



Автора технологии зовут Артем Кухаренко. Сначала он написал приложение, позволяющее по фотографии определить породу собаки, потом занялся людьми, став одним из создателей компании N-Tech Lab. Компания разработала нейросеть, которая позволяет узнать человека по фотографии и идентифицировать его, сравнив изображение с его фотографиями в социальных сетях. В первую очередь, во "ВКонтакте".



Технологией сразу же заинтересовались власти Москвы и других российских городов. И, главное, правоохранительные органы.



В тестовом режиме система работала в 2017 и 2018 году во время Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу в Москве. По официальной версии, чтобы выявлять болельщиков из черного списка, которым запрещен проход на стадионы.



GETTY IMAGES Image caption Впервые технологию распознавания лиц в Москве опробовали во время чемпионата мира по футболу



Официальных данных, сколько человек и за что арестовали в России после опознания видеокамерой, нет.



На практике в октябре 2018-го с системой столкнулся активист леворадикальной организации "Другая Россия" Михаил Аксель. Он рассказал изданию "Медиазона", что его остановили полицейские на станции метро "Спортивная".



Один из сотрудников правоохранительных органов показал ему свой смартфон. Там была фотография Акселя, сделанная камерой наблюдения, и сведения о нем из базы полиции. Смартфон издавал предупреждающий звук и мигал красным цветом. Это означало, что человек находится в розыске, объяснил полицейский.



После разбирательства Акселя отпустили. Он утверждал, что его данные в базу занесли сотрудники антиэкстремистского центра "Э". На вопрос молодого человека, как убрать его данные из базы, раз он официально ни в чем не обвиняется, сотрудник полиции ответил: "Никак".



Международная правозащитная группа "Агора" готовила ежегодные доклады "Россия под наблюдением" - о том, как российские власти "выстраивают тотальную систему наблюдения" за своими гражданами. "Обычный законопослушный житель России сегодня подвергается постоянному риску произвольного доступа к информации о его частной жизни и персональным данным через интернет, мобильный телефон, системы видеонаблюдения на улицах, в торговых центрах, на стадионах и прочих общественных местах, при любом случайном контакте с правоохранительной системой", - говорилось в одном из них.



В августе 2018 года Сергей Собянин сказал, что власти Москвы, развивая город, во многом ориентируются на китайские мегаполисы.



Китай - мировой лидер по технологиям наблюдения за своими гражданами. К 2020 году там планируется установить 600 миллионов видеокамер. У полицейских есть специальные очки-дисплеи, которые могут выдать информацию о прохожем - достаточно просто на него посмотреть. В апреле 2017 года на востоке Китая задержали находящегося в розыске мужчину. Полиция с помощью видеонаблюдения нашла его на стадионе во время концерта, где было 70 тысяч человек.



Как устроено видеонаблюдение в Британии



По данным организации Caught on Camera (она на протяжении 30 лет занимается разработкой систем видеонаблюдения по заказу государственных и коммерческих структур), в Лондоне и населенных пунктах вокруг него установлено 500 тысяч видеокамер, то есть в два с половиной раза больше, чем планируется оборудовать в Москве.



С середины 2000-х британские СМИ говорят о "кафкианском масштабе" видеонаблюдения - примерно с той же аргументацией, что и российские оппозиционные активисты. Оно якобы является вторжением в частную жизнь, и представители власти могут использовать его в своих целях.



Но конкретных примеров вторжения в частную жизнь эти СМИ, как правило, не приводят.



В мае 2019 года суд в Уэльсе начал рассматривать дело 36-летнего Эда Бриджеса. Он пожаловался, что полиция идентифицировала его с помощью видео в конце 2017 года как участника демонстрации протеста, хотя он просто ходил по магазинам в ходе рождественского шоппинга.



В газетах, как и в России, регулярно появляются фото и видео подозреваемых в различных преступлениях - с уличных видеокамер. 15 сентября 2017 года человек по имени Ахмед Хассан устроил взрыв на станции метро "Парсонс-грин" - полиция сумела восстановить все его действия в то утро.



Также с помощью видеокамер полиция вычислила "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", которых британские власти считают исполнителями покушения на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери.



29 мая 2019-го в ходе судебного процесса, расследующего теракт на Лондонском мосту 3 июня 2017 года, следствие показало не только минивэн, на котором ехали нападавшие, но и их переговоры накануне.



MET POLICE Image caption Один из участников теракта на Лондонском мосту и на Боро-маркет в июне 2017 года



В Британии с 2012 года действует строгое законодательство, регулирующее работу с камерами уличного наблюдения, а также хранение и доступ к информации.



"Кодекс применения камер наблюдения" создан, по замыслу авторов, для того, чтобы соблюсти баланс между необходимостью вести наблюдение и невмешательством в частную жизнь. The Data Protection Act дает любому гражданину право обратиться с запросом в правоохранительные органы - какая именно информация о нем собрана.



Технология распознавания лиц используется в Британии с 2016 года.



29 мая 2019-го комиссия по полицейской этике (это независимый орган при мэрии Лондона) подготовил 66 страничный доклад, посвященный ее использованию. 56% опрошенных комиссией заявили, что доверяют полиции и уверены, что она использует технологию в соответствии с законом. 83% признали, что распознавание лиц неизбежно будет использоваться и дальше.



Комиссия рекомендовала полиции помнить, что "общественная польза" использования технологии всегда должна быть выше недоверия к ней - и работать над этим.



