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Си Цзиньпин: Мне очень дорога глубокая дружба с Путиным

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Кремля


По словам китайского лидера, его общение с российским коллегой основано на глубоком взаимопонимании и доверии, сообщает ЛАЙФ.

Председатель КНР Си Цзиньпин признался, что считает президента России Владимира Путина своим самым близким и надёжным другом среди иностранных коллег.

— Мне очень дорога глубокая дружба с ним... С 2013 года мы с президентом Путиным на двусторонних и многосторонних полях встречались более 30 раз, часто беседуем по телефону, обмениваемся письмами, — рассказал в интервью ТАСС и "Российской газете" китайский лидер накануне своего государственного визита в Россию.

Си Цзиньпин отметил, что его общение с Путиным основано на глубоком взаимопонимании, искренней дружбе и взаимном доверии. По его словам, разговор с российским лидером всегда глубокий. Во время беседы они затрагивают актуальные темы мировой и двусторонней повестки, а также культуру, искусство и спорт.

Ранее сообщалось, что сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд Московскому зоопарку.
life.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Россия, сотрудничество, Китай
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добавлена сегодня, 5 июня, 14:01

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