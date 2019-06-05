|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Си Цзиньпин: Мне очень дорога глубокая дружба с Путиным
По словам китайского лидера, его общение с российским коллегой основано на глубоком взаимопонимании и доверии, сообщает ЛАЙФ.
Председатель КНР Си Цзиньпин признался, что считает президента России Владимира Путина своим самым близким и надёжным другом среди иностранных коллег.
— Мне очень дорога глубокая дружба с ним... С 2013 года мы с президентом Путиным на двусторонних и многосторонних полях встречались более 30 раз, часто беседуем по телефону, обмениваемся письмами, — рассказал в интервью ТАСС и "Российской газете" китайский лидер накануне своего государственного визита в Россию.
Си Цзиньпин отметил, что его общение с Путиным основано на глубоком взаимопонимании, искренней дружбе и взаимном доверии. По его словам, разговор с российским лидером всегда глубокий. Во время беседы они затрагивают актуальные темы мировой и двусторонней повестки, а также культуру, искусство и спорт.
Ранее сообщалось, что сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд Московскому зоопарку.
life.ru
Ключевые слова: Россия, сотрудничество, Китай
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|