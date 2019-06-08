Загрузка... Настоящий Чернобыль. Зона отчуждения через 33 года после аварии - глазами ученых 🔊 Воспроизвести SKY ATLANTIC



В понедельник, 11 июня, выходит последний эпизод сериала "Чернобыль" - совместного проекта американского канала HBO и британского Sky, снятого на основе реальных событий - ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пишет



В результате взрыва на четвертом энергоблоке электростанции в окружающую среду было выброшено примерно в 400 раз больше радиоактивных веществ, чем при взрыве атомной бомбы "Малыш", уничтожившей Хиросиму.



Оценки числа жертв трагедии сильно разнятся. По официальным данным ООН, лишь около 50 человек погибли непосредственно в результате аварии и еще в пределах 4000 - от проблем со здоровьем, вызванных облучением. В понедельник, 11 июня, выходит последний эпизод сериала "Чернобыль" - совместного проекта американского канала HBO и британского Sky, снятого на основе реальных событий - ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пишет ВВС В результате взрыва на четвертом энергоблоке электростанции в окружающую среду было выброшено примерно в 400 раз больше радиоактивных веществ, чем при взрыве атомной бомбы "Малыш", уничтожившей Хиросиму.Оценки числа жертв трагедии сильно разнятся. По официальным данным ООН, лишь около 50 человек погибли непосредственно в результате аварии и еще в пределах 4000 - от проблем со здоровьем, вызванных облучением.







Чернобыльская трагедия по сей день остается крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Ученые внимательно следят за тем, что происходит на территории, наиболее пострадавшей от радиации, пытаясь оценить долгосрочные последствия этой аварии для окружающей среды.



Что же там происходит сегодня?



Жизнь в "мертвом лесу"



Прилегающий к электростанции сосновый лес получил такую высокую дозу радиации, что деревья мгновенно умерли и порыжели. Из животных не выжил почти никто.



Казалось очевидным, что эта территория абсолютно непригодна для жизни - и останется мертвой зоной по меньшей мере на несколько веков (учитывая скорость, с которой радиоактивные вещества распадаются и перестают представлять опасность).



PROYECTO TREE/SERGEY GASCHACK



Однако сегодня, 33 года спустя после аварии, покинутая людьми зона отчуждения превратилась в настоящий заповедник. Там живут медведи и бизоны, водятся волки и рыси, дикие кабаны и лошади Пржевальского - и многие другие животные, не считая пары сотен видов птиц.



В 2014 году ученые установили в зоне отчуждения 42 видеокамеры, реагирующие на движение, и начали перепись лесных обитателей. Исследователи с удивлением обнаружили, что сохраняющийся в Рыжем лесу высокий уровень радиации практически не оказывает негативного эффекта на дикую природу Чернобыля.



Конечно, некоторые отклонения все же есть. Например, среди птиц нередко встречаются альбиносы, продолжительность жизни насекомых в "мертвом лесу" короче, чем за его пределами, а грызуны дают значительно меньшее потомство.



Однако в целом природное разнообразие поражает. По словам ученых, животные оказались куда более устойчивы к радиации, чем ожидалось, и смогли быстро адаптироваться к сильному излучению. Не последнюю роль тут, конечно, сыграло и полное отсутствие на этой территории людей.



UGA



"Кажется, в среднесрочной перспективе, присутствие человека и продукты его жизнедеятельности оказывают на дикую природу значительно более негативный эффект, чем атомная катастрофа", - заключает испанский биолог Герман Орисаола.



Заселить Чернобыль?



Уровень радиации вокруг Чернобыльской АЭС сейчас значительно ниже, чем сразу же после аварии - впрочем, для человека там все равно слишком опасно. Ближайший к месту катастрофы город Припять объявлен непригодным для жизни на ближайшие 24 тысячи лет.



Однако это не значит, что эту территорию никак нельзя использовать по-другому. Например, ежегодно зону отчуждения посещают около 70 тысяч туристов.



На саркофаге, закрывающем разрушенное здание реактора, установлено почти 4000 солнечных панелей. Атомная электростанция превратилась в солнечную.



При этом радиационное загрязнение внутри "мертвого леса" крайне неравномерно. Канадский биолог Тимоти Муссо сравнивает его с лоскутным одеялом.



"Некоторые участки очень, очень радиоактивны - вы вряд ли встретите такой уровень радиации где-либо еще на всей планете. А вот другие - размером до километра или даже двух - могут оказаться абсолютно чистыми", - объясняет он.



Чтобы понять, какие участки зоны поражения наиболее опасны, ученые Бристольского университета при помощи двух дронов составили подробнейшую трехмерную радиационную карту Рыжего леса.



Using the new #DJI M600 over the Buriakivka area of #Chernobyl. Firstly a scanning LiDAR pod to generate a terrain model, followed by a gamma spectrometer to measure the radiation intensity. Had loads of fun filming from another drone too! @NCNRobotics @UOBFlightLab pic.twitter.com/xPpODC3kPD — Kieran Wood (@DrKieranWood) 20 April 2019







SOUTH WEST NUCLEAR HUB/YOUTUBE



Поскольку установленный в 2016 году саркофаг глушит излучение взорвавшегося реактора примерно в 10 раз, самой яркой точкой на карте оказался расположенный поблизости промышленный гараж, где вот уже 30 с лишним лет ржавеет старая уборочная техника.



Это лишь на первый взгляд может показаться странным. Все становится на свои места, если вспомнить, что именно эти машины принимали активное участие в ликвидации последствий аварии, сгребая зараженную радиацией землю.



Впрочем, последствия катастрофы до сих пор ощущаются и за пределами зоны поражения. Например, прошлогоднее исследование показало, что коровы в Ровенской области по-прежнему дают молоко, содержание в котором радиоактивного цезия-137 превышает предельно допустимую в 3,5 раза.



И хотя оценки происходящего под Чернобылем сильно разнятся по степени оптимизма, ученые согласны в одном. Три десятилетия - слишком короткий срок для атомной аварии. И истинные масштабы чернобыльской трагедии нам еще только предстоит оценить. Однако есть и другие исследования, доказывающие, что жертвами радиоактивного выброса стали сотни тысяч людей и за два десятилетия после аварии взрыв на ЧАЭС - прямо или косвенно - унес до 200 тысяч жизней.Чернобыльская трагедия по сей день остается крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Ученые внимательно следят за тем, что происходит на территории, наиболее пострадавшей от радиации, пытаясь оценить долгосрочные последствия этой аварии для окружающей среды.Что же там происходит сегодня?Прилегающий к электростанции сосновый лес получил такую высокую дозу радиации, что деревья мгновенно умерли и порыжели. Из животных не выжил почти никто.Казалось очевидным, что эта территория абсолютно непригодна для жизни - и останется мертвой зоной по меньшей мере на несколько веков (учитывая скорость, с которой радиоактивные вещества распадаются и перестают представлять опасность).Однако сегодня, 33 года спустя после аварии, покинутая людьми зона отчуждения превратилась в настоящий заповедник. Там живут медведи и бизоны, водятся волки и рыси, дикие кабаны и лошади Пржевальского - и многие другие животные, не считая пары сотен видов птиц.В 2014 году ученые установили в зоне отчуждения 42 видеокамеры, реагирующие на движение, и начали перепись лесных обитателей. Исследователи с удивлением обнаружили, что сохраняющийся в Рыжем лесу высокий уровень радиации практически не оказывает негативного эффекта на дикую природу Чернобыля.Конечно, некоторые отклонения все же есть. Например, среди птиц нередко встречаются альбиносы, продолжительность жизни насекомых в "мертвом лесу" короче, чем за его пределами, а грызуны дают значительно меньшее потомство.Однако в целом природное разнообразие поражает. По словам ученых, животные оказались куда более устойчивы к радиации, чем ожидалось, и смогли быстро адаптироваться к сильному излучению. Не последнюю роль тут, конечно, сыграло и полное отсутствие на этой территории людей."Кажется, в среднесрочной перспективе, присутствие человека и продукты его жизнедеятельности оказывают на дикую природу значительно более негативный эффект, чем атомная катастрофа", - заключает испанский биолог Герман Орисаола.Уровень радиации вокруг Чернобыльской АЭС сейчас значительно ниже, чем сразу же после аварии - впрочем, для человека там все равно слишком опасно. Ближайший к месту катастрофы город Припять объявлен непригодным для жизни на ближайшие 24 тысячи лет.Однако это не значит, что эту территорию никак нельзя использовать по-другому. Например, ежегодно зону отчуждения посещают около 70 тысяч туристов.На саркофаге, закрывающем разрушенное здание реактора, установлено почти 4000 солнечных панелей. Атомная электростанция превратилась в солнечную.При этом радиационное загрязнение внутри "мертвого леса" крайне неравномерно. Канадский биолог Тимоти Муссо сравнивает его с лоскутным одеялом."Некоторые участки очень, очень радиоактивны - вы вряд ли встретите такой уровень радиации где-либо еще на всей планете. А вот другие - размером до километра или даже двух - могут оказаться абсолютно чистыми", - объясняет он.Чтобы понять, какие участки зоны поражения наиболее опасны, ученые Бристольского университета при помощи двух дронов составили подробнейшую трехмерную радиационную карту Рыжего леса.Поскольку установленный в 2016 году саркофаг глушит излучение взорвавшегося реактора примерно в 10 раз, самой яркой точкой на карте оказался расположенный поблизости промышленный гараж, где вот уже 30 с лишним лет ржавеет старая уборочная техника.Это лишь на первый взгляд может показаться странным. Все становится на свои места, если вспомнить, что именно эти машины принимали активное участие в ликвидации последствий аварии, сгребая зараженную радиацией землю.Впрочем, последствия катастрофы до сих пор ощущаются и за пределами зоны поражения. Например, прошлогоднее исследование показало, что коровы в Ровенской области по-прежнему дают молоко, содержание в котором радиоактивного цезия-137 превышает предельно допустимую в 3,5 раза.И хотя оценки происходящего под Чернобылем сильно разнятся по степени оптимизма, ученые согласны в одном. Три десятилетия - слишком короткий срок для атомной аварии. И истинные масштабы чернобыльской трагедии нам еще только предстоит оценить. Загрузка... bbc.com Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: авария, Чернобыль, документы, годовщина, секретность — статья прочитана 148 раз Комментарии