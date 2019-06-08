Загрузка... Страх и ужас в Киеве. Украина накануне легализации наркотиков 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Венявский



В Киеве при поддержке Министерства здравоохранения Украины прошла конференция, посвященная медицинскому применению марихуаны, — но какие цели реально преследовали ее организаторы? В скором времени Киев рискует превратиться в мировую наркостолицу, считает коррспондент издания



31 мая, в здании Торгово-промышленной палаты в Киеве прошла конференция, посвященная медицинскому применению марихуаны. Организаторами конференции выступили «Украинская ассоциация медицинского каннабиса» и общественная организация «100% жизни». Организация конференции впечатляла своим размахом — тем более что под такое мероприятие было выделено здание государственного учреждения. На входе гостей встречал оркестр, а всем участникам выдавали просветительскую литературу о пользе медицинского употребления марихуаны. Размах мероприятия поражал своим масштабом, общее количество участников превысило 500 человек. В Киеве при поддержке Министерства здравоохранения Украины прошла конференция, посвященная медицинскому применению марихуаны, — но какие цели реально преследовали ее организаторы? В скором времени Киев рискует превратиться в мировую наркостолицу, считает коррспондент издания Украина.ру , побывавший на этом мероприятии31 мая, в здании Торгово-промышленной палаты в Киеве прошла конференция, посвященная медицинскому применению марихуаны. Организаторами конференции выступили «Украинская ассоциация медицинского каннабиса» и общественная организация «100% жизни». Организация конференции впечатляла своим размахом — тем более что под такое мероприятие было выделено здание государственного учреждения. На входе гостей встречал оркестр, а всем участникам выдавали просветительскую литературу о пользе медицинского употребления марихуаны. Размах мероприятия поражал своим масштабом, общее количество участников превысило 500 человек. Травка для здоровья



Открытие конференции началось с вступительной речи Геннадия Шабаса. Он тут же призвал облегчить страдания детей, больных эпилепсией, и рекламировал положительное влияние конопли на снижение количества и продолжительности эпилептических припадков. Вторил ему модератор Дмитрий Шеребей, предоставивший слово Владимиру Курпите, генеральному директору «Центра общественных исследований МОЗ Украины», который был не столь категоричен в положительной оценке медицинского применения каннабиса, указав, что положительная статистика его применения находится на уровне статистической погрешности.



Однако его голос потонул в яростных возражениях остальных спикеров: Олега Димарецкого, представителя БФ «Волна», и Жанны Космухамедовой, представителя управления ООН по наркотикам и преступности. Они красочно описали страдания детей, которым могла бы помочь конопля, если бы она легально распространялась на Украине.



ООН в доле



В популяризации конопли особенно отметилась Жанна Космухамедова, которая заявила, что употребление веществ, изменяющих сознание, является нормой и потребностью человека. Правда, неизвестно, насколько ее позиция согласовывается с мнением руководства ООН в части борьбы с распространением наркотиков, но данный аспект она не афишировала.



Дальнейший накал наркотических страстей поддержала Янина Соколова, телеведущая и актриса, которая, по ее словам, вылечила рак в том числе благодаря регулярному употреблению каннабиса. Правда, лечилась Соколова от своей болезни в Австрии, где уровень медицины гораздо выше украинского. Она рассказала, что конопля регулярно помогала ей снять приступы боли и депрессии, облегчив состояние после химиотерапии. В подтверждение своих слов Соколова достала из кармана флакон с маслом каннабиса, содержащий тетрагидроканнабинол, и вставила его в специальный курительный прибор, в шутку предложив аудитории «затянуться прямо здесь». «В Вене нет по ночам запаха конопли, там тихо и спокойно, несмотря на то, что магазин с травкой находился прямо у гостиницы», — завершила свое выступление Соколова.



Среди нас много контуженных



Начавшуюся дискуссию о легализации рекреационного применения каннабиса поддержал представитель «Союза ветеранов АТО» Вячеслав Якименко. «Многие наши ребята, прошедшие войну с сепарами, очень нуждаются в употреблении марихуаны, чтобы снять стресс и лучше социализироваться. Среди нас много контуженных и много ребят с психическими расстройствами, регулярное употребление конопли пойдет на пользу моим побратимам в восстановлении пошатнувшегося психического здоровья», — утверждал он.



Следующий спикер, Илья Резник, бывший гражданин Украины, а ныне гражданин Израиля, и вовсе заявил, что древние еврейские воины не допускались в города после боев, пока в течение двух недель не проходили обряд курения марихуаны, которая снимала у них агрессию и проявления посттравматического синдрома.



Ораторы, сменяющие друг друга, рекламировали каннабис чуть ли не как универсальное средство в лечении всех болезней, в том числе и психических, а также как средство для борьбы с бессонницей, табакокурением и алкоголизмом.



Лоббисты канабиса



Впрочем, ясность относительно целей проведения конференции и источника огромных денежных средств, потраченных на ее проведение, появилась сразу после выступления Вячеслава Жукова, управляющего директора компании «Агро Стар». Он заявил, что выращивание конопли в промышленных масштабах в рекреационных и медицинских целях принесет Украине доходы в десятки миллиардов долларов, а запрет на ее распространение и культивирование только сдерживает развитие украинского государства. По его словам, Украина обладает идеальными условиями для выращивания конопли, прекрасной почвой, климатом, логистикой и конкурентными условиями оплаты труда, а общий рынок марихуаны Европы оценивается в $150 млрд, поэтому такой шанс Украине упускать нельзя.



Как оказалось, все предыдущие выступления ораторов были лишь подготовкой перед главным событием — выступлением народного депутата Украины Александра Опанасенко, представляющего в парламенте партию «Самопомощь». Здесь-то и открылась истинная цель этого мероприятия. Оказывается, на рассмотрении парламента находится законопроект 10313 с благозвучным названием — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно фундаментального права человека на жизнь».



Помимо красивого названия и двух первых статей, облегчающих перемещение граждан Украины в неподконтрольные Киеву Донецк и Луганск, основная часть законопроекта посвящена легализации выращивания конопли, ее сбыта и медицинского применения. Рассмотрение законопроекта назначено на 6 июня. Если Верховная Рада проголосует за принятие этого закона, для выращивания конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола лицензия не нужна будет вообще. Но самым главным новшеством будет фактическая возможность выращивать коноплю дома, в случае определенного перечня медицинских диагнозов. Также этот законопроект открывает ворота для выращивания именно наркотической конопли в промышленных масштабах — при наличии лицензии, условия получения которой весьма мягки.



© РИА Новости, Виталий Аньков



Судя по присутствию на форуме большого количества иностранных гостей и представителей фармакологических компаний, этот законопроект был пролоббирован международным фармацевтическим бизнесом. Ведь в цивилизованной Европе не рискнут предоставлять территории для столь опасного дела. А «Агро Стар» и «Самопомощь» выступили посредниками в решении этого вопроса.



Шабаш растаманов



Впрочем, прошедшая конференция больше походила на съезд неформалов, нежели на официальное мероприятие. Помимо журналистов и общественных деятелей, на конференции присутствовало множество наркозависимых лиц, которые досаждали спикерам постоянными вопросами и просьбами о легализации марихуаны и снижении минимального весового порога конопли для наступления уголовной ответственности.



Достойным завершением этого форума стало публичное раскуривание сигареты с марихуаной иностранными гостями, которые, не стесняясь журналистов, затягивались конопляным дымом прямо на крыльце Торгово-промышленной палаты Украины, ярко иллюстрируя своим поведением уровень падения авторитета государственности современной Украины. Открытие конференции началось с вступительной речи Геннадия Шабаса. Он тут же призвал облегчить страдания детей, больных эпилепсией, и рекламировал положительное влияние конопли на снижение количества и продолжительности эпилептических припадков. Вторил ему модератор Дмитрий Шеребей, предоставивший слово Владимиру Курпите, генеральному директору «Центра общественных исследований МОЗ Украины», который был не столь категоричен в положительной оценке медицинского применения каннабиса, указав, что положительная статистика его применения находится на уровне статистической погрешности.Однако его голос потонул в яростных возражениях остальных спикеров: Олега Димарецкого, представителя БФ «Волна», и Жанны Космухамедовой, представителя управления ООН по наркотикам и преступности. Они красочно описали страдания детей, которым могла бы помочь конопля, если бы она легально распространялась на Украине.В популяризации конопли особенно отметилась Жанна Космухамедова, которая заявила, что употребление веществ, изменяющих сознание, является нормой и потребностью человека. Правда, неизвестно, насколько ее позиция согласовывается с мнением руководства ООН в части борьбы с распространением наркотиков, но данный аспект она не афишировала.Дальнейший накал наркотических страстей поддержала Янина Соколова, телеведущая и актриса, которая, по ее словам, вылечила рак в том числе благодаря регулярному употреблению каннабиса. Правда, лечилась Соколова от своей болезни в Австрии, где уровень медицины гораздо выше украинского. Она рассказала, что конопля регулярно помогала ей снять приступы боли и депрессии, облегчив состояние после химиотерапии. В подтверждение своих слов Соколова достала из кармана флакон с маслом каннабиса, содержащий тетрагидроканнабинол, и вставила его в специальный курительный прибор, в шутку предложив аудитории «затянуться прямо здесь». «В Вене нет по ночам запаха конопли, там тихо и спокойно, несмотря на то, что магазин с травкой находился прямо у гостиницы», — завершила свое выступление Соколова.Начавшуюся дискуссию о легализации рекреационного применения каннабиса поддержал представитель «Союза ветеранов АТО» Вячеслав Якименко. «Многие наши ребята, прошедшие войну с сепарами, очень нуждаются в употреблении марихуаны, чтобы снять стресс и лучше социализироваться. Среди нас много контуженных и много ребят с психическими расстройствами, регулярное употребление конопли пойдет на пользу моим побратимам в восстановлении пошатнувшегося психического здоровья», — утверждал он.Следующий спикер, Илья Резник, бывший гражданин Украины, а ныне гражданин Израиля, и вовсе заявил, что древние еврейские воины не допускались в города после боев, пока в течение двух недель не проходили обряд курения марихуаны, которая снимала у них агрессию и проявления посттравматического синдрома.Ораторы, сменяющие друг друга, рекламировали каннабис чуть ли не как универсальное средство в лечении всех болезней, в том числе и психических, а также как средство для борьбы с бессонницей, табакокурением и алкоголизмом.Впрочем, ясность относительно целей проведения конференции и источника огромных денежных средств, потраченных на ее проведение, появилась сразу после выступления Вячеслава Жукова, управляющего директора компании «Агро Стар». Он заявил, что выращивание конопли в промышленных масштабах в рекреационных и медицинских целях принесет Украине доходы в десятки миллиардов долларов, а запрет на ее распространение и культивирование только сдерживает развитие украинского государства. По его словам, Украина обладает идеальными условиями для выращивания конопли, прекрасной почвой, климатом, логистикой и конкурентными условиями оплаты труда, а общий рынок марихуаны Европы оценивается в $150 млрд, поэтому такой шанс Украине упускать нельзя.Как оказалось, все предыдущие выступления ораторов были лишь подготовкой перед главным событием — выступлением народного депутата Украины Александра Опанасенко, представляющего в парламенте партию «Самопомощь». Здесь-то и открылась истинная цель этого мероприятия. Оказывается, на рассмотрении парламента находится законопроект 10313 с благозвучным названием — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно фундаментального права человека на жизнь».Помимо красивого названия и двух первых статей, облегчающих перемещение граждан Украины в неподконтрольные Киеву Донецк и Луганск, основная часть законопроекта посвящена легализации выращивания конопли, ее сбыта и медицинского применения. Рассмотрение законопроекта назначено на 6 июня. Если Верховная Рада проголосует за принятие этого закона, для выращивания конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола лицензия не нужна будет вообще. Но самым главным новшеством будет фактическая возможность выращивать коноплю дома, в случае определенного перечня медицинских диагнозов. Также этот законопроект открывает ворота для выращивания именно наркотической конопли в промышленных масштабах — при наличии лицензии, условия получения которой весьма мягки.Судя по присутствию на форуме большого количества иностранных гостей и представителей фармакологических компаний, этот законопроект был пролоббирован международным фармацевтическим бизнесом. Ведь в цивилизованной Европе не рискнут предоставлять территории для столь опасного дела. А «Агро Стар» и «Самопомощь» выступили посредниками в решении этого вопроса.Впрочем, прошедшая конференция больше походила на съезд неформалов, нежели на официальное мероприятие. Помимо журналистов и общественных деятелей, на конференции присутствовало множество наркозависимых лиц, которые досаждали спикерам постоянными вопросами и просьбами о легализации марихуаны и снижении минимального весового порога конопли для наступления уголовной ответственности.Достойным завершением этого форума стало публичное раскуривание сигареты с марихуаной иностранными гостями, которые, не стесняясь журналистов, затягивались конопляным дымом прямо на крыльце Торгово-промышленной палаты Украины, ярко иллюстрируя своим поведением уровень падения авторитета государственности современной Украины. Загрузка... ukraina.ru Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: лечение, легализация, сигареты География: Украина — статья прочитана 143 раза Комментарии