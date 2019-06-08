Страх и ужас в Киеве. Украина накануне легализации наркотиков

В Киеве при поддержке Министерства здравоохранения Украины прошла конференция, посвященная медицинскому применению марихуаны, — но какие цели реально преследовали ее организаторы? В скором времени Киев рискует превратиться в мировую наркостолицу, считает коррспондент издания Украина.ру, побывавший на этом мероприятии
31 мая, в здании Торгово-промышленной палаты в Киеве прошла конференция, посвященная медицинскому применению марихуаны. Организаторами конференции выступили «Украинская ассоциация медицинского каннабиса» и общественная организация «100% жизни». Организация конференции впечатляла своим размахом — тем более что под такое мероприятие было выделено здание государственного учреждения. На входе гостей встречал оркестр, а всем участникам выдавали просветительскую литературу о пользе медицинского употребления марихуаны. Размах мероприятия поражал своим масштабом, общее количество участников превысило 500 человек.
Травка для здоровья
Открытие конференции началось с вступительной речи Геннадия Шабаса. Он тут же призвал облегчить страдания детей, больных эпилепсией, и рекламировал положительное влияние конопли на снижение количества и продолжительности эпилептических припадков. Вторил ему модератор Дмитрий Шеребей, предоставивший слово Владимиру Курпите, генеральному директору «Центра общественных исследований МОЗ Украины», который был не столь категоричен в положительной оценке медицинского применения каннабиса, указав, что положительная статистика его применения находится на уровне статистической погрешности.
Однако его голос потонул в яростных возражениях остальных спикеров: Олега Димарецкого, представителя БФ «Волна», и Жанны Космухамедовой, представителя управления ООН по наркотикам и преступности. Они красочно описали страдания детей, которым могла бы помочь конопля, если бы она легально распространялась на Украине.
ООН в доле
В популяризации конопли особенно отметилась Жанна Космухамедова, которая заявила, что употребление веществ, изменяющих сознание, является нормой и потребностью человека. Правда, неизвестно, насколько ее позиция согласовывается с мнением руководства ООН в части борьбы с распространением наркотиков, но данный аспект она не афишировала.
Дальнейший накал наркотических страстей поддержала Янина Соколова, телеведущая и актриса, которая, по ее словам, вылечила рак в том числе благодаря регулярному употреблению каннабиса. Правда, лечилась Соколова от своей болезни в Австрии, где уровень медицины гораздо выше украинского. Она рассказала, что конопля регулярно помогала ей снять приступы боли и депрессии, облегчив состояние после химиотерапии. В подтверждение своих слов Соколова достала из кармана флакон с маслом каннабиса, содержащий тетрагидроканнабинол, и вставила его в специальный курительный прибор, в шутку предложив аудитории «затянуться прямо здесь». «В Вене нет по ночам запаха конопли, там тихо и спокойно, несмотря на то, что магазин с травкой находился прямо у гостиницы», — завершила свое выступление Соколова.
Среди нас много контуженных
Начавшуюся дискуссию о легализации рекреационного применения каннабиса поддержал представитель «Союза ветеранов АТО» Вячеслав Якименко. «Многие наши ребята, прошедшие войну с сепарами, очень нуждаются в употреблении марихуаны, чтобы снять стресс и лучше социализироваться. Среди нас много контуженных и много ребят с психическими расстройствами, регулярное употребление конопли пойдет на пользу моим побратимам в восстановлении пошатнувшегося психического здоровья», — утверждал он.
Следующий спикер, Илья Резник, бывший гражданин Украины, а ныне гражданин Израиля, и вовсе заявил, что древние еврейские воины не допускались в города после боев, пока в течение двух недель не проходили обряд курения марихуаны, которая снимала у них агрессию и проявления посттравматического синдрома.
Ораторы, сменяющие друг друга, рекламировали каннабис чуть ли не как универсальное средство в лечении всех болезней, в том числе и психических, а также как средство для борьбы с бессонницей, табакокурением и алкоголизмом.
Лоббисты канабиса
Впрочем, ясность относительно целей проведения конференции и источника огромных денежных средств, потраченных на ее проведение, появилась сразу после выступления Вячеслава Жукова, управляющего директора компании «Агро Стар». Он заявил, что выращивание конопли в промышленных масштабах в рекреационных и медицинских целях принесет Украине доходы в десятки миллиардов долларов, а запрет на ее распространение и культивирование только сдерживает развитие украинского государства. По его словам, Украина обладает идеальными условиями для выращивания конопли, прекрасной почвой, климатом, логистикой и конкурентными условиями оплаты труда, а общий рынок марихуаны Европы оценивается в $150 млрд, поэтому такой шанс Украине упускать нельзя.
Как оказалось, все предыдущие выступления ораторов были лишь подготовкой перед главным событием — выступлением народного депутата Украины Александра Опанасенко, представляющего в парламенте партию «Самопомощь». Здесь-то и открылась истинная цель этого мероприятия. Оказывается, на рассмотрении парламента находится законопроект 10313 с благозвучным названием — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно фундаментального права человека на жизнь».
Помимо красивого названия и двух первых статей, облегчающих перемещение граждан Украины в неподконтрольные Киеву Донецк и Луганск, основная часть законопроекта посвящена легализации выращивания конопли, ее сбыта и медицинского применения. Рассмотрение законопроекта назначено на 6 июня. Если Верховная Рада проголосует за принятие этого закона, для выращивания конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола лицензия не нужна будет вообще. Но самым главным новшеством будет фактическая возможность выращивать коноплю дома, в случае определенного перечня медицинских диагнозов. Также этот законопроект открывает ворота для выращивания именно наркотической конопли в промышленных масштабах — при наличии лицензии, условия получения которой весьма мягки.
Судя по присутствию на форуме большого количества иностранных гостей и представителей фармакологических компаний, этот законопроект был пролоббирован международным фармацевтическим бизнесом. Ведь в цивилизованной Европе не рискнут предоставлять территории для столь опасного дела. А «Агро Стар» и «Самопомощь» выступили посредниками в решении этого вопроса.
Шабаш растаманов
Впрочем, прошедшая конференция больше походила на съезд неформалов, нежели на официальное мероприятие. Помимо журналистов и общественных деятелей, на конференции присутствовало множество наркозависимых лиц, которые досаждали спикерам постоянными вопросами и просьбами о легализации марихуаны и снижении минимального весового порога конопли для наступления уголовной ответственности.
Достойным завершением этого форума стало публичное раскуривание сигареты с марихуаной иностранными гостями, которые, не стесняясь журналистов, затягивались конопляным дымом прямо на крыльце Торгово-промышленной палаты Украины, ярко иллюстрируя своим поведением уровень падения авторитета государственности современной Украины.
Открытие конференции началось с вступительной речи Геннадия Шабаса. Он тут же призвал облегчить страдания детей, больных эпилепсией, и рекламировал положительное влияние конопли на снижение количества и продолжительности эпилептических припадков. Вторил ему модератор Дмитрий Шеребей, предоставивший слово Владимиру Курпите, генеральному директору «Центра общественных исследований МОЗ Украины», который был не столь категоричен в положительной оценке медицинского применения каннабиса, указав, что положительная статистика его применения находится на уровне статистической погрешности.
Однако его голос потонул в яростных возражениях остальных спикеров: Олега Димарецкого, представителя БФ «Волна», и Жанны Космухамедовой, представителя управления ООН по наркотикам и преступности. Они красочно описали страдания детей, которым могла бы помочь конопля, если бы она легально распространялась на Украине.
ООН в доле
В популяризации конопли особенно отметилась Жанна Космухамедова, которая заявила, что употребление веществ, изменяющих сознание, является нормой и потребностью человека. Правда, неизвестно, насколько ее позиция согласовывается с мнением руководства ООН в части борьбы с распространением наркотиков, но данный аспект она не афишировала.
Дальнейший накал наркотических страстей поддержала Янина Соколова, телеведущая и актриса, которая, по ее словам, вылечила рак в том числе благодаря регулярному употреблению каннабиса. Правда, лечилась Соколова от своей болезни в Австрии, где уровень медицины гораздо выше украинского. Она рассказала, что конопля регулярно помогала ей снять приступы боли и депрессии, облегчив состояние после химиотерапии. В подтверждение своих слов Соколова достала из кармана флакон с маслом каннабиса, содержащий тетрагидроканнабинол, и вставила его в специальный курительный прибор, в шутку предложив аудитории «затянуться прямо здесь». «В Вене нет по ночам запаха конопли, там тихо и спокойно, несмотря на то, что магазин с травкой находился прямо у гостиницы», — завершила свое выступление Соколова.
Среди нас много контуженных
Начавшуюся дискуссию о легализации рекреационного применения каннабиса поддержал представитель «Союза ветеранов АТО» Вячеслав Якименко. «Многие наши ребята, прошедшие войну с сепарами, очень нуждаются в употреблении марихуаны, чтобы снять стресс и лучше социализироваться. Среди нас много контуженных и много ребят с психическими расстройствами, регулярное употребление конопли пойдет на пользу моим побратимам в восстановлении пошатнувшегося психического здоровья», — утверждал он.
Следующий спикер, Илья Резник, бывший гражданин Украины, а ныне гражданин Израиля, и вовсе заявил, что древние еврейские воины не допускались в города после боев, пока в течение двух недель не проходили обряд курения марихуаны, которая снимала у них агрессию и проявления посттравматического синдрома.
Ораторы, сменяющие друг друга, рекламировали каннабис чуть ли не как универсальное средство в лечении всех болезней, в том числе и психических, а также как средство для борьбы с бессонницей, табакокурением и алкоголизмом.
Лоббисты канабиса
Впрочем, ясность относительно целей проведения конференции и источника огромных денежных средств, потраченных на ее проведение, появилась сразу после выступления Вячеслава Жукова, управляющего директора компании «Агро Стар». Он заявил, что выращивание конопли в промышленных масштабах в рекреационных и медицинских целях принесет Украине доходы в десятки миллиардов долларов, а запрет на ее распространение и культивирование только сдерживает развитие украинского государства. По его словам, Украина обладает идеальными условиями для выращивания конопли, прекрасной почвой, климатом, логистикой и конкурентными условиями оплаты труда, а общий рынок марихуаны Европы оценивается в $150 млрд, поэтому такой шанс Украине упускать нельзя.
Как оказалось, все предыдущие выступления ораторов были лишь подготовкой перед главным событием — выступлением народного депутата Украины Александра Опанасенко, представляющего в парламенте партию «Самопомощь». Здесь-то и открылась истинная цель этого мероприятия. Оказывается, на рассмотрении парламента находится законопроект 10313 с благозвучным названием — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно фундаментального права человека на жизнь».
Помимо красивого названия и двух первых статей, облегчающих перемещение граждан Украины в неподконтрольные Киеву Донецк и Луганск, основная часть законопроекта посвящена легализации выращивания конопли, ее сбыта и медицинского применения. Рассмотрение законопроекта назначено на 6 июня. Если Верховная Рада проголосует за принятие этого закона, для выращивания конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола лицензия не нужна будет вообще. Но самым главным новшеством будет фактическая возможность выращивать коноплю дома, в случае определенного перечня медицинских диагнозов. Также этот законопроект открывает ворота для выращивания именно наркотической конопли в промышленных масштабах — при наличии лицензии, условия получения которой весьма мягки.
Судя по присутствию на форуме большого количества иностранных гостей и представителей фармакологических компаний, этот законопроект был пролоббирован международным фармацевтическим бизнесом. Ведь в цивилизованной Европе не рискнут предоставлять территории для столь опасного дела. А «Агро Стар» и «Самопомощь» выступили посредниками в решении этого вопроса.
Шабаш растаманов
Впрочем, прошедшая конференция больше походила на съезд неформалов, нежели на официальное мероприятие. Помимо журналистов и общественных деятелей, на конференции присутствовало множество наркозависимых лиц, которые досаждали спикерам постоянными вопросами и просьбами о легализации марихуаны и снижении минимального весового порога конопли для наступления уголовной ответственности.
Достойным завершением этого форума стало публичное раскуривание сигареты с марихуаной иностранными гостями, которые, не стесняясь журналистов, затягивались конопляным дымом прямо на крыльце Торгово-промышленной палаты Украины, ярко иллюстрируя своим поведением уровень падения авторитета государственности современной Украины.