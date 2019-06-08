Загрузка... Pew Research Center США : европейские страны, придерживающиеся курса на однополые браки и гражданские союзы 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Michael Kappeler/dpa via AP



Более половины мировых территориально-государственных образований, где разрешены однополые браки, находятся в Европе, указывают авторы, отмечая при этом, что среди населения Центральной и Восточной Европы широко распространено неприятие подобной практики. Чехия — единственная из стран этой части Европы, где большинство взрослого населения поддерживает гей-браки.



Спустя более 18 лет после того, как Нидерланды первыми в мире разрешили однополые браки, Австрия стала последней из европейских стран, в которых они недавно были узаконены. Изменения в брачное право были внесены 1 января 2019 года по инициативе Верховного суда Австрии, который в 2017 году вынес решение о том, что государство ущемляет права однополых пар, не предоставляя им права на брак в полном объеме. Спустя более 18 лет после того, как Нидерланды первыми в мире разрешили однополые браки, Австрия стала последней из европейских стран, в которых они недавно были узаконены. Изменения в брачное право были внесены 1 января 2019 года по инициативе Верховного суда Австрии, который в 2017 году вынес решение о том, что государство ущемляет права однополых пар, не предоставляя им права на брак в полном объеме.



Еще более заметным исключением в Западной Европе является Италия, где исторически сильны связи с Римской католической церковью. Несмотря на это, в Италии отчасти признали однополые браки в 2016 году. В Швейцарии однополые пары также могут жить в гражданском союзе.



Большинство взрослых респондентов, которые участвовали в опросе Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) в 2017 году, поддерживают однополые браки, в том числе примерно шесть из десяти итальянцев и три четверти швейцарцев. Еще шире поддержка в Швеции (88%), Дании (86%) и Нидерландах (86%).



В противоположность этому среди населения Центральной и Восточной Европы широко распространено неприятие подобной практики. Только 5% россиян и 9% украинцев, к примеру, говорят, что поддерживают легализацию однополых браков. В Польше (32%) и Венгрии (27%) эти цифры выше, но все равно те, кто за однополые браки, остаются в меньшинстве. Чехия — единственная из участвовавших в опросе 19 стран Центральной и Восточной Европы, где большинство взрослого населения (65%) поддерживает гей-браки.



Более того, ни одна из стран Центральной и Восточной Европы — даже Чешская Республика — не разрешает однополым парам заключать законный брак. Однако Чехия, а также Хорватия, Эстония, Венгрия и некоторые другие страны этого региона разрешают однополые гражданские союзы. Греция пополнила этот список в конце 2015 года, когда начала признавать однополые гражданские союзы, несмотря на возражения Греческой православной церкви. Словения также разрешает гражданские союзы, однако местные избиратели проголосовали на референдуме 2015 года против легализации полноценных однополых браков. (Ирландия же, напротив, стала первой страной в мире, где однополые браки были узаконены в результате всенародного голосования в том же 2015 году).



Более половины мировых территориально-государственных образований, где разрешены однополые браки, находятся в Европе, хотя недавно Тайвань стал первой юрисдикцией в Азии, которая пополнила этот список.



Автор: Майкл Липка (Michael Lipka) и Дэвид Масчи (David Masci) для Pew Research Center, США, перевод Австрия — 17-я по счету юрисдикция в Европе, которая легализовала гей-браки. В этот список входят Англия и Уэльс вместе взятые и Шотландия отдельно, поскольку эти части Великобритании узаконили однополые браки двумя отдельными законодательными актами. Северная Ирландия, другая входящая в состав Соединенного королевства страна, не признала однополые браки законными.Еще более заметным исключением в Западной Европе является Италия, где исторически сильны связи с Римской католической церковью. Несмотря на это, в Италии отчасти признали однополые браки в 2016 году. В Швейцарии однополые пары также могут жить в гражданском союзе.Большинство взрослых респондентов, которые участвовали в опросе Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) в 2017 году, поддерживают однополые браки, в том числе примерно шесть из десяти итальянцев и три четверти швейцарцев. Еще шире поддержка в Швеции (88%), Дании (86%) и Нидерландах (86%).В противоположность этому среди населения Центральной и Восточной Европы широко распространено неприятие подобной практики. Только 5% россиян и 9% украинцев, к примеру, говорят, что поддерживают легализацию однополых браков. В Польше (32%) и Венгрии (27%) эти цифры выше, но все равно те, кто за однополые браки, остаются в меньшинстве. Чехия — единственная из участвовавших в опросе 19 стран Центральной и Восточной Европы, где большинство взрослого населения (65%) поддерживает гей-браки.Более того, ни одна из стран Центральной и Восточной Европы — даже Чешская Республика — не разрешает однополым парам заключать законный брак. Однако Чехия, а также Хорватия, Эстония, Венгрия и некоторые другие страны этого региона разрешают однополые гражданские союзы. Греция пополнила этот список в конце 2015 года, когда начала признавать однополые гражданские союзы, несмотря на возражения Греческой православной церкви. Словения также разрешает гражданские союзы, однако местные избиратели проголосовали на референдуме 2015 года против легализации полноценных однополых браков. (Ирландия же, напротив, стала первой страной в мире, где однополые браки были узаконены в результате всенародного голосования в том же 2015 году).Более половины мировых территориально-государственных образований, где разрешены однополые браки, находятся в Европе, хотя недавно Тайвань стал первой юрисдикцией в Азии, которая пополнила этот список.Автор: Майкл Липка (Michael Lipka) и Дэвид Масчи (David Masci) для Pew Research Center, США, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: аналитика, пропаганда, ЛГБТ — статья прочитана 83 раза Комментарии