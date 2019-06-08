Загрузка... В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов 🔊 Воспроизвести Фото: Muhammad Hamed / Reuters



За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних. Об этом сообщила газета NRC со ссылкой на государственные службы, ответственные за этот вопрос, сообщает



Речь идет о тех несовершеннолетних, кто прибыл в страну без сопровождения взрослых. В основном пропавшие были выходцами из тех стран, уроженцы которых обычно не получают вид на жительство в Нидерландах: 325 были выходцами из Марокко, 190 — из Алжира, 167 малолетних приехали из Афганистана. 114 исчезнувших детей были из Сирии, еще столько же — из Эритреи. Они, напротив, могли бы претендовать на проживание в стране. За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних. Об этом сообщила газета NRC со ссылкой на государственные службы, ответственные за этот вопрос, сообщает ЛЕНТА Речь идет о тех несовершеннолетних, кто прибыл в страну без сопровождения взрослых. В основном пропавшие были выходцами из тех стран, уроженцы которых обычно не получают вид на жительство в Нидерландах: 325 были выходцами из Марокко, 190 — из Алжира, 167 малолетних приехали из Афганистана. 114 исчезнувших детей были из Сирии, еще столько же — из Эритреи. Они, напротив, могли бы претендовать на проживание в стране. Некоторая часть из них наверняка отправилась к своим семьям в соседних Германии, Бельгии и Франции, однако правозащитники полагают, что многие дети могли попасть в руки преступникам и стать жертвами эксплуатации.



Как сообщает издание, многие подростки родом из Марокко в Нидерландах связываются с преступными организациями, которые используют их для магазинных краж, а несовершеннолетних девочек, возможно, втягивают в проституцию. Также известно, что среди них встречаются зависимые от аптечного транквилизатора Клоназепама.



О подобных случаях сообщалось в 2017 году: тогда немецкий телеканал ZDF рассказал о том, что в качестве сутенеров выступают охранники центров временного содержания беженцев в Германии. Загрузка... lenta.ru Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: пропажа, мигранты, дети — статья прочитана 99 раз Комментарии