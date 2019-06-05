Загрузка... В нескольких городах в Литве побиты температурные рекорды 🔊 Воспроизвести © Depositphotos/ Alexander Mazurkevich



По данным синоптиков, жаркая погода сохранится в ближайшие три дня. В Литве жара достигла своего пика в 33 градуса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на LRT и синоптика Эдиту Гечайте.



"В большинстве районов могут быть достигнуты сегодня температурные рекорды. Температура будет распределяться между 28 и 33 градусами", — сказала синоптик.



При этом во вторник в трех городах были побиты температурные рекорды с конца прошлого века.



В Паланге установилась температура 27,1 градуса, последний рекорд был зафиксирован в 1992 году и составил 25,4 градуса.



В Укмерге синоптики зафиксировали 27,8 градуса, побив рекорд 1986 года, когда температура достигла 27,6 градуса. В Утене термометры показали 27,7 градуса. Последний раз близкие температуры были в 1982 году — 27,4 градуса. По данным синоптиков, жаркая погода сохранится в ближайшие три дня. В Литве жара достигла своего пика в 33 градуса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на LRT и синоптика Эдиту Гечайте."В большинстве районов могут быть достигнуты сегодня температурные рекорды. Температура будет распределяться между 28 и 33 градусами", — сказала синоптик.При этом во вторник в трех городах были побиты температурные рекорды с конца прошлого века.В Паланге установилась температура 27,1 градуса, последний рекорд был зафиксирован в 1992 году и составил 25,4 градуса.В Укмерге синоптики зафиксировали 27,8 градуса, побив рекорд 1986 года, когда температура достигла 27,6 градуса. В Утене термометры показали 27,7 градуса. Последний раз близкие температуры были в 1982 году — 27,4 градуса. В среду же ожидаются небольшие осадки вечером, особенно высока их вероятность в южных регионах страны.



Синоптик напоминает, что в такую жару необходимо носить легкую, просторную одежду, прикрывать голову шляпой или кепкой, а также пить много жидкости.



Такая же жаркая погода ожидается в четверг и пятницу.



В четверг температура будет колебаться от 28 до 32 градусов, в пятницу будет несколько прохладнее — от 25 до 30 градусов.



Ночью температура воздуха составит от 16 до 19 градусов, могут пройти кратковременные дожди с грозами.



Министерство образования, науки и спорта напоминает, что занятия в помещениях, где температура превышает 28 градусов, должны быть прекращены. Лучше заниматься на улице, в парке или около водоема.



Ученикам больше не рекомендуется ходить в школу при такой погоде. Учебным заведениям предлагается организовать учебные поездки, экскурсии либо проектные мероприятия в школах. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: прогноз, погода, температура География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии