Загрузка... Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая 🔊 Воспроизвести



Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta, сообщает



Проект реализовала московская фирма Lux Form, занимающаяся созданием и производством автодомов, модулей и прицепов. Автодом на базе «Гранты» рассчитан на двоих человек и оснащен всем необходимым в дороге оборудованием. Несмотря на то, что габариты жилого модуля 2178 мм в длину и 1648 мм в ширину, авторам проекта удалось вместить на эту площадь туалет, душ, кухню, гардероб и спальное место для двоих человек.



Кухня оборудована газовой плитой с одной конфоркой и раковиной. В ванной комнате установлен душевой поддон, кассетный туалет, раковина и шкаф для хранения косметических принадлежностей. Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta, сообщает AVTO.MAIL.RU Проект реализовала московская фирма Lux Form, занимающаяся созданием и производством автодомов, модулей и прицепов. Автодом на базе «Гранты» рассчитан на двоих человек и оснащен всем необходимым в дороге оборудованием. Несмотря на то, что габариты жилого модуля 2178 мм в длину и 1648 мм в ширину, авторам проекта удалось вместить на эту площадь туалет, душ, кухню, гардероб и спальное место для двоих человек.Кухня оборудована газовой плитой с одной конфоркой и раковиной. В ванной комнате установлен душевой поддон, кассетный туалет, раковина и шкаф для хранения косметических принадлежностей.



Цена базовой версии будет около 1 150 000 рублей. Комплектация Luxe, оснащение которой пока не раскрывается, оценена уже в 1 800 000 рублей.















По информации издания «Лада. Онлайн», в ближайшее время автодома на базе «Гранты» поступят в производство и будут предлагаться в нескольких комплектациях с возможностью выбора различных опций.Цена базовой версии будет около 1 150 000 рублей. Комплектация Luxe, оснащение которой пока не раскрывается, оценена уже в 1 800 000 рублей. Загрузка... auto.mail.ru Категории: в России, технологии, авто, политика Ключевые слова: автопром, лада, дом на колесах География: Россия — статья прочитана 138 раз Комментарии